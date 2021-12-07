https://sputnik-georgia.ru/20211207/prednovogodnie-tbilisskie-dni-knig-proydut-v-gruzii-262661912.html
Предновогодние тбилисские дни книг пройдут в Грузии
Предновогодние тбилисские дни книг пройдут в Грузии
Новые переводы мировых бестселлеров, грузинская литература, а также оригинальная продукция местных дизайнеров ждет гостей Tbilisi Book Days в столице
2021-12-07T16:20+0400
2021-12-07T16:20+0400
2021-12-07T16:20+0400
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тбилиси
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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Предновогодние тбилисские дни книг (Tbilisi Book Days) пройдут в выставочном центре Expo Georgia с 17 по 18 декабря, сообщают организаторы в Facebook.Мероприятие состоится в форме книжной ярмарки, которая объединит в одном пространстве издателей, книжные магазины, библиотеки и культурные институты страны.Посетителей ждут новые переводы мировых бестселлеров, детская литература, последние издания грузинских авторов, интересные презентации, семинары и многое другое. Помимо обширной культурной программы авторы фестиваля в этом году обещают уголок предновогоднего базара, на котором будет представлена разная грузинская продукция."В этом году целью выставки является создание для посетителей атмосферы, которая будет наполнена одновременно образовательными, культурными и развлекательными мероприятиями. А параллельно с книгами предложит гостям шанс на месте ознакомиться и приобрести продукцию концептуальных грузинских магазинов", - говорится в анонсе мероприятия. Так, на ярмарке посетители смогут увидеть и купить оригинальные авторские украшения, сувениры, аксессуары, образцы керамики, дизайна, игрушки и много других вещей. Вход на мероприятие свободный.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, тбилиси, тбилисские дни книги, книги, книжная ярмарка
Предновогодние тбилисские дни книг пройдут в Грузии
Новые переводы мировых бестселлеров, грузинская литература, а также оригинальная продукция местных дизайнеров ждет гостей Tbilisi Book Days в столице
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik.
Предновогодние тбилисские дни книг (Tbilisi Book Days) пройдут в выставочном центре Expo Georgia с 17 по 18 декабря, сообщают
организаторы в Facebook.
Мероприятие состоится в форме книжной ярмарки, которая объединит в одном пространстве издателей, книжные магазины, библиотеки и культурные институты страны.
Посетителей ждут новые переводы мировых бестселлеров, детская литература, последние издания грузинских авторов, интересные презентации, семинары и многое другое. Помимо обширной культурной программы авторы фестиваля в этом году обещают уголок предновогоднего базара, на котором будет представлена разная грузинская продукция.
"В этом году целью выставки является создание для посетителей атмосферы, которая будет наполнена одновременно образовательными, культурными и развлекательными мероприятиями. А параллельно с книгами предложит гостям шанс на месте ознакомиться и приобрести продукцию концептуальных грузинских магазинов", - говорится в анонсе мероприятия.
Так, на ярмарке посетители смогут увидеть и купить оригинальные авторские украшения, сувениры, аксессуары, образцы керамики, дизайна, игрушки и много других вещей. Вход на мероприятие свободный.
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