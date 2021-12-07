https://sputnik-georgia.ru/20211207/rost-ekonomiki-i-sokraschenie-gosdolga---prognozy-premera-gruzii-na-2022-god-262642057.html

Рост экономики и сокращение госдолга - прогнозы премьера Грузии на 2022 год

Рост экономики и сокращение госдолга - прогнозы премьера Грузии на 2022 год

ВВП на душу населения в 2022 году превысит 5,5 тысяч долларов, что станет историческим максимумом, заявил премьер 07.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-07T00:03+0400

2021-12-07T00:03+0400

2021-12-07T00:03+0400

экономика

новости

грузия

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Государственный долг Грузии в 2022 году снизится до 51,1% ВВП, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.Объем государственного внешнего долга Грузии и взятых под государственные гарантии кредитов, по данным министерства финансов, в 2020 году увеличился на 31,3% и составил более 7,5 миллиарда долларов.По словам премьера, общий объем экономики страны в следующем году составит 65 миллиардов лари, а это значит, что ВВП на душу населения превысит 5,5 тысяч долларов, что станет историческим максимумом."В этом году у нас был высокий экономический рост. По нашему прогнозу, в конце года у нас будет двузначный экономический рост, что позволит нам увеличить бюджет на 1 310 млн лари по сравнению с первым одобренным вариантом", - отметил премьер.После спада экономики в 2020 году на 6%, с апреля текущего года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и рост оборота предприятий.Средний показатель реального роста за 10 месяцев составил 10,5%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211201/ekonomika-gruzii-prodolzhaet-rekordno-rasti--novaya-statistika-262486190.html

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экономика, новости, грузия, ираклий гарибашвили