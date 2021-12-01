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https://sputnik-georgia.ru/20211201/ekonomika-gruzii-prodolzhaet-rekordno-rasti--novaya-statistika-262486190.html
Экономика Грузии продолжает рекордно расти – новая статистика
Экономика Грузии продолжает рекордно расти – новая статистика
В октябре 2021 года, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, наблюдался рост практически во всех сферах экономики 01.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-01T09:01+0400
2021-12-01T09:01+0400
экономика
новости
грузия
национальная служба статистики грузии "сакстат"
статистика
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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Восстановление экономики Грузии продолжается – рост ВВП в октябре составил 6,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат".После спада экономики в 2020 году на 6%, с апреля текущего года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и рост оборота предприятий.Средний показатель реального роста за 10 месяцев составил 10,5%.В сентябре 2021 года, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, наблюдался рост практически во всех видах деятельности – обрабатывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, торговле, операциях с недвижимостью, гостиницах и ресторанах, транспорте и складировании.Как развивается экономика Грузии: S&amp;P подготовило отчет &gt;&gt;Снижение было зафиксировано только в строительстве.Беспрецедентный рост – власти довольны Данные экономического роста в 10,5% за десять месяцев с начала года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал беспрецедентными не только в регионе, но и во всей Европе. По словам главы Минэкономики Натии Турнава, значительный вклад в экономический рост внес и грузинский экспорт, который растет более быстрыми темпами, чем ожидалось.Внешняя торговля Грузии продолжает расти: последние данные статистики &gt;&gt;"Экономический рост в октябре по-прежнему остается высоким – 6,9%. Очень важно, что 10-месячный экономический рост по-прежнему выражается двузначными числами и составляет 10,5%. Мы ожидаем, что к концу года у нас также будет двузначный экономический рост, что автоматически выведет Грузию в ранг европейских лидеров", – сказала Турнава. Министр подчеркнула, что экономический рост наблюдается в большинстве секторов экономики Грузии. По ее словам, особенно высокими темпами роста выделяется обрабатывающая промышленность, а также индустрия гостеприимства.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика

Экономика Грузии продолжает рекордно расти – новая статистика

09:01 01.12.2021
© Facebook / MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIAПервое предприятие по переработке грецких орехов
Первое предприятие по переработке грецких орехов - Sputnik Грузия, 1920, 01.12.2021
© Facebook / MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIA
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В октябре 2021 года, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, наблюдался рост практически во всех сферах экономики
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Восстановление экономики Грузии продолжается – рост ВВП в октябре составил 6,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат".
После спада экономики в 2020 году на 6%, с апреля текущего года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и рост оборота предприятий.
Средний показатель реального роста за 10 месяцев составил 10,5%.
© SputnikЭкономический рост Грузии за октябрь и десять месяцев 2021 года
Экономический рост Грузии за октябрь и десять месяцев 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 30.11.2021
Экономический рост Грузии за октябрь и десять месяцев 2021 года
© Sputnik
В сентябре 2021 года, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, наблюдался рост практически во всех видах деятельности – обрабатывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, торговле, операциях с недвижимостью, гостиницах и ресторанах, транспорте и складировании.
Как развивается экономика Грузии: S&P подготовило отчет >>
Снижение было зафиксировано только в строительстве.

Беспрецедентный рост – власти довольны

Данные экономического роста в 10,5% за десять месяцев с начала года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал беспрецедентными не только в регионе, но и во всей Европе.
По словам главы Минэкономики Натии Турнава, значительный вклад в экономический рост внес и грузинский экспорт, который растет более быстрыми темпами, чем ожидалось.
Внешняя торговля Грузии продолжает расти: последние данные статистики >>
"Экономический рост в октябре по-прежнему остается высоким – 6,9%. Очень важно, что 10-месячный экономический рост по-прежнему выражается двузначными числами и составляет 10,5%. Мы ожидаем, что к концу года у нас также будет двузначный экономический рост, что автоматически выведет Грузию в ранг европейских лидеров", – сказала Турнава.
Министр подчеркнула, что экономический рост наблюдается в большинстве секторов экономики Грузии. По ее словам, особенно высокими темпами роста выделяется обрабатывающая промышленность, а также индустрия гостеприимства.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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