https://sputnik-georgia.ru/20211207/sensatsiya-uchenye-obnaruzhili-veschestvo-protiv-koronavirusa-v-vodoroslyakh-dlya-sushi-262669852.html
Сенсация: ученые обнаружили вещество против коронавируса в водорослях для суши
Сенсация: ученые обнаружили вещество против коронавируса в водорослях для суши
Находка этого вещества должна привести к разработке антивирусного препарата на растительной основе, уверены эксперты
2021-12-07T19:01+0400
2021-12-07T19:01+0400
2021-12-07T19:01+0400
общество
новости
в мире
наука
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/07/262669794_0:196:3123:1953_1920x0_80_0_0_85fbf9cf072bf7efbee5d0e38b8955f2.jpg
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Биологи из США доказали, что вещество рамнансульфат — это полисахарид, содержащийся в водорослях Monostroma nitidum, которые используют для заворачивания суши, — эффективно подавляет COVID-19. Эксперты предполагают, что их обнаружение должно привести к разработке антивирусного препарата на растительной основе. С результатами их исследования можно ознакомиться в журнале Marine Drugs.В частности, иследователи из Политехнического института Ренсселера вызвались проверить, способны ли блокировать коронавирус другие полисахариды, например рамнансульфат, содержащийся в морских водорослях Monostroma. Они произрастают в регионах Восточной Азии и Южной Америки. А нужны они для получения оберток для суши. Ученым также было известно, что они полезны для профилактики против вирусной инфекции японского энцефалита.В итоге результаты показали, что рамнансульфат эффективно связывает спайковый белок SARS-CoV-2, а также подавляет способность коронавируса прикрепляться и проникать внутрь клеток. В экспериментах на клеточных культурах он успешно нейтрализовал лабораторный псевдовирус, в том числе вариант, обладающий набором мутаций, характерным для дельта-штамма.Наконец, авторы исследования склонны считать, что рамнансульфат, как и гепарин и, возможно, другие полисахариды, может стать довольно мощным инструментом против коронавируса нового типа.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211207/v-gruzii-sokratili-sroki-busternoy-privivki-ot-koronavirusa-262660165.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/07/262669794_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_3802965e58c068d346ab7b0880da8837.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, в мире, наука, коронавирус covid-19
Сенсация: ученые обнаружили вещество против коронавируса в водорослях для суши
Находка этого вещества должна привести к разработке антивирусного препарата на растительной основе, уверены эксперты
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Биологи из США доказали, что вещество рамнансульфат — это полисахарид, содержащийся в водорослях Monostroma nitidum, которые используют для заворачивания суши, — эффективно подавляет COVID-19.
Эксперты предполагают, что их обнаружение должно привести к разработке антивирусного препарата на растительной основе. С результатами их исследования можно ознакомиться в журнале Marine Drugs
.
В частности, иследователи из Политехнического института Ренсселера вызвались проверить, способны ли блокировать коронавирус другие полисахариды, например рамнансульфат, содержащийся в морских водорослях Monostroma.
Они произрастают в регионах Восточной Азии и Южной Америки. А нужны они для получения оберток для суши. Ученым также было известно, что они полезны для профилактики против вирусной инфекции японского энцефалита.
В итоге результаты показали, что рамнансульфат эффективно связывает спайковый белок SARS-CoV-2, а также подавляет способность коронавируса прикрепляться и проникать внутрь клеток. В экспериментах на клеточных культурах он успешно нейтрализовал лабораторный псевдовирус, в том числе вариант, обладающий набором мутаций, характерным для дельта-штамма.
Наконец, авторы исследования склонны считать, что рамнансульфат, как и гепарин и, возможно, другие полисахариды, может стать довольно мощным инструментом против коронавируса нового типа.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.