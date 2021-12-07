https://sputnik-georgia.ru/20211207/sensatsiya-uchenye-obnaruzhili-veschestvo-protiv-koronavirusa-v-vodoroslyakh-dlya-sushi-262669852.html

Сенсация: ученые обнаружили вещество против коронавируса в водорослях для суши

Сенсация: ученые обнаружили вещество против коронавируса в водорослях для суши

Находка этого вещества должна привести к разработке антивирусного препарата на растительной основе, уверены эксперты

2021-12-07T19:01+0400

2021-12-07T19:01+0400

2021-12-07T19:01+0400

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Биологи из США доказали, что вещество рамнансульфат — это полисахарид, содержащийся в водорослях Monostroma nitidum, которые используют для заворачивания суши, — эффективно подавляет COVID-19. Эксперты предполагают, что их обнаружение должно привести к разработке антивирусного препарата на растительной основе. С результатами их исследования можно ознакомиться в журнале Marine Drugs.В частности, иследователи из Политехнического института Ренсселера вызвались проверить, способны ли блокировать коронавирус другие полисахариды, например рамнансульфат, содержащийся в морских водорослях Monostroma. Они произрастают в регионах Восточной Азии и Южной Америки. А нужны они для получения оберток для суши. Ученым также было известно, что они полезны для профилактики против вирусной инфекции японского энцефалита.В итоге результаты показали, что рамнансульфат эффективно связывает спайковый белок SARS-CoV-2, а также подавляет способность коронавируса прикрепляться и проникать внутрь клеток. В экспериментах на клеточных культурах он успешно нейтрализовал лабораторный псевдовирус, в том числе вариант, обладающий набором мутаций, характерным для дельта-штамма.Наконец, авторы исследования склонны считать, что рамнансульфат, как и гепарин и, возможно, другие полисахариды, может стать довольно мощным инструментом против коронавируса нового типа.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211207/v-gruzii-sokratili-sroki-busternoy-privivki-ot-koronavirusa-262660165.html

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