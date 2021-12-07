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В Грузии сократили сроки бустерной прививки от коронавируса

В Грузии сократили сроки бустерной прививки от коронавируса

Решением Минздрава Грузии, интервал между двумя прививками от коронавируса и бустер-дозой сокращается с шести до трех и пяти месяцев 07.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-07T15:49+0400

2021-12-07T15:49+0400

2021-12-07T15:49+0400

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Минздрав Грузии сократил сроки бустер-прививки с шести до трех и пяти месяцев, в зависимости от исходной вакцины, говорится в заявлении ведомства.Лицам, привившимся вакциной Pfizer, бустер или третью дозу нужно делать как минимум спустя пять месяцев, после второй прививки.Ковид-статистика Грузии: смертность остается высокой>>Для тех, кто привился китайскими вакцинами Sinovac и Sinopharm, срок бустер-дозы три месяца.Минздрав также уточнил сроки вакцинации подростков 12-15 лет. Интервал между первой и второй дозами для них определен от трех до двенадцати недель.Как говорится в сообщении, в качестве бустера может быть использована та же или другая вакцина.Что касается привитых препаратом AstraZeneca, то ранее сообщалось, что для этих лиц допускается третья доза вакциной Pfizer через шесть месяцев после второй прививки.Сократить интервал между второй и бустер прививками было решено в связи с угрозой появления в стране нового штамма коронавируса "омикрон".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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