https://sputnik-georgia.ru/20211207/shvetsiya-uzhestochaet-ogranicheniya-iz-za-koronavirusa-262673215.html

Швеция ужесточает ограничения из-за коронавируса

Швеция ужесточает ограничения из-за коронавируса

Ограничения из-за коронавируса будут введены в Швеции в три этапа 07.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-07T20:32+0400

2021-12-07T20:32+0400

2021-12-07T20:45+0400

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Новые антикоронавирусные ограничения вводятся в Швеции с 8 декабря, заявила министр здравоохранения страны Лена Халленгрен на пресс-конференции.По данным Агентства общественного здравоохранения Швеции за последние сутки в стране зафиксировано 7 412 подтвержденных случаев заражения COVID-19. При этом полностью привито около 80% населения.По словам министра, ограничения будут введены в три этапа. На первом этапе будет введено обязательное ношение масок в общественном транспорте, а также часть населения перейдет на удаленный режим работы.Затем часть студентов перейдут на дистанционное обучение в университетах, а посещение футбольных матчей будет запрещено. На последней стадии часы работы ресторанов ограничат, а гражданам будет рекомендовано избегать большого скопления людей.Вместе с тем министр финансов Швеции Микаэль Дамберг подчеркнул, что его ведомство введет меры финансовой поддержки населению, особенно тем, кто болен COVID-19.

https://sputnik-georgia.ru/20211125/lokdaun-v-stranakh-evropy--gde-uzhestochili-borbu-s-koronavirusom-262359191.html

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