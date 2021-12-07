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Швеция ужесточает ограничения из-за коронавируса
Швеция ужесточает ограничения из-за коронавируса
Ограничения из-за коронавируса будут введены в Швеции в три этапа 07.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-07T20:32+0400
2021-12-07T20:45+0400
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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Новые антикоронавирусные ограничения вводятся в Швеции с 8 декабря, заявила министр здравоохранения страны Лена Халленгрен на пресс-конференции.По данным Агентства общественного здравоохранения Швеции за последние сутки в стране зафиксировано 7 412 подтвержденных случаев заражения COVID-19. При этом полностью привито около 80% населения.По словам министра, ограничения будут введены в три этапа. На первом этапе будет введено обязательное ношение масок в общественном транспорте, а также часть населения перейдет на удаленный режим работы.Затем часть студентов перейдут на дистанционное обучение в университетах, а посещение футбольных матчей будет запрещено. На последней стадии часы работы ресторанов ограничат, а гражданам будет рекомендовано избегать большого скопления людей.Вместе с тем министр финансов Швеции Микаэль Дамберг подчеркнул, что его ведомство введет меры финансовой поддержки населению, особенно тем, кто болен COVID-19.
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общество, новости, в мире, швеция, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса

Швеция ужесточает ограничения из-за коронавируса

20:32 07.12.2021 (обновлено: 20:45 07.12.2021)
© photo: SputnikШвеция, Стокгольм
Швеция, Стокгольм - Sputnik Грузия, 1920, 07.12.2021
© photo: Sputnik
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Ограничения из-за коронавируса будут введены в Швеции в три этапа
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Новые антикоронавирусные ограничения вводятся в Швеции с 8 декабря, заявила министр здравоохранения страны Лена Халленгрен на пресс-конференции.
По данным Агентства общественного здравоохранения Швеции за последние сутки в стране зафиксировано 7 412 подтвержденных случаев заражения COVID-19. При этом полностью привито около 80% населения.
"В Швеции несколько возросла нагрузка на систему здравоохранения. Поэтому первый этап ограничений вводится завтра, 8 декабря", - сказала Халленгрен.
По словам министра, ограничения будут введены в три этапа. На первом этапе будет введено обязательное ношение масок в общественном транспорте, а также часть населения перейдет на удаленный режим работы.
Затем часть студентов перейдут на дистанционное обучение в университетах, а посещение футбольных матчей будет запрещено.
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На последней стадии часы работы ресторанов ограничат, а гражданам будет рекомендовано избегать большого скопления людей.
Вместе с тем министр финансов Швеции Микаэль Дамберг подчеркнул, что его ведомство введет меры финансовой поддержки населению, особенно тем, кто болен COVID-19.
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