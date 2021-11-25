https://sputnik-georgia.ru/20211125/lokdaun-v-stranakh-evropy--gde-uzhestochili-borbu-s-koronavirusom-262359191.html

Локдаун в странах Европы – где ужесточили борьбу с коронавирусом

Локдаун в странах Европы – где ужесточили борьбу с коронавирусом

В ВОЗ опасаются, что коронавиурс может унести жизни около полумиллиона человек в Европе этой зимой 25.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-25T15:21+0400

2021-11-25T15:21+0400

2021-11-25T16:07+0400

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Все больше европейских стран ужесточают коронавирусные ограничения на фоне вспышек заболеваемости COVID-19. Где-то ограничивают только непривитых, где-то – всех подряд. Как заявил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, около 500 тысяч человек могут умереть в Европе из-за коронавируса в зимний период, если страны региона не ужесточат ограничения и не обеспечат более высокий уровень иммунизации населения.Однако населению запреты порядком надоели, и в некоторых европейских странах проходят массовые акции протеста против подобных действий.Как обстоят дела со свободой в Европе в период пандемии – в материале Sputnik.N-ный по счету локдаунЖесткий локдаун из-за увеличения числа случаев COVID-19 был введен в четырех странах – Австрии, Чехии, Словакии и Греции. Хотя в последних двух странах ограничить решили только непривитых и непереболевших.Так, в Австрии власти ввели общенациональный карантин – уже четвертый по счету. По плану он должен продлиться три недели. Закрыто будет практически все – продолжат работу лишь объекты первой необходимости, а покидать дома можно лишь для того, чтобы пойти на работу или учебу, погулять, сходить в магазин.В Словакии те, кто не прошел вакцинацию, смогут посещать лишь магазины, торгующие товарами первой необходимости.Аналогичные ограничительные меры для непривитых будут действовать в Чехии как минимум до конца февраля.То же самое касается жителей Греции – без отрицательного теста на коронавирус нельзя будет войти даже в церковь. Люди в возрасте старше 60 лет обязаны будут пройти ревакцинацию не позднее, чем через семь месяцев после второй прививки, иначе их сертификат о вакцинации аннулируется.Ковид-паспорта и протестыНа фоне резкого роста заболеваемости почти все европейские страны решили ввести ковид-паспорта. Документ везде выдается привитым и переболевшим, однако в ряде стран его могут получить и просто протестированные.Так, в Бельгии введены QR-коды для доступа в рестораны и бары, больницы, развлекательные и спортивные учреждения. Предприятиям дано указание до середины декабря перевести своих сотрудников на удаленный режим работы как минимум на четыре дня в неделю. Эти ограничения вызвали серьезное недовольство населения, и акция протеста против них завершилась применением полицией водометов и слезоточивого газа.В Италии с середины октября для допуска на рабочие места и входа в общественные места итальянцы должны показывать сертификат, который содержит информацию о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательном тесте на ковид. Здесь противники ограничений тоже постоянно протестуют.Аналогичные меры введены и в Хорватии, где население тоже проводит акции протеста.Требование предъявлять паспорта вакцинации на мероприятиях в закрытых помещениях планируют и в Швеции – уже с 1 декабря.Вакцинация и другие ограниченияВласти Германии на фоне новой вспышки ввели обязательную вакцинацию всех работников сферы ухода за престарелыми и инвалидами. В ряде округов закрылись развлекательные заведения и отменили рождественские мероприятия.Аналогичные запреты ввели и в Черногории, а также ограничили время работы кафе и ресторанам.Обязательно привиться бустерной дозой нужно сотрудникам системы здравоохранения в Венгрии. Также в стране теперь везде нужно носить медицинские маски.В Нидерландах с 13 ноября на три недели был введен частичный локдаун. Все заведения общепита и магазины товаров не первой необходимости закрываются раньше времени, большинство жителей переведены на удаленную работу.Франция, в свою очередь, сокращает срок действия ПЦР-тестов с 72 до 24 часов, а санитарные пропуска с 15 января будут аннулироваться, если привитый не ревакцинировался в течение семи месяцев.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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коронавирус covid-19, общество, в мире, австрия, греция, словакия, венгрия, бельгия, италия, германия, нидерланды, всемирная организация здравоохранения, швеция, хорватия