https://sputnik-georgia.ru/20211207/strasti-vokrug-konstitutsii-gruzinskaya-mechta-postavila-ultimatum-oppozitsii-262667966.html
Страсти вокруг Конституции: "Грузинская мечта" поставила ультиматум оппозиции
Страсти вокруг Конституции: "Грузинская мечта" поставила ультиматум оппозиции
Оппозиция должна перестать требовать провести внеочередные выборы, отметил Кобахидзе 07.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-07T18:11+0400
2021-12-07T18:11+0400
2021-12-07T18:11+0400
политика
новости
грузия
тбилиси
грузинская мечта
ираклий кобахидзе
зураб джапаридзе
мамука хазарадзе
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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" готова к рассмотрению поправок в Конституцию Грузии, однако при условии, что оппозиция сменит негативную повестку дня на конструктивную, заявил председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе.Парламент Грузии принял поправки в Конституцию в первом чтении 7 сентября 2021 года. Согласно проекту поправок, проходной барьер в парламент двух следующих созывов будет 2% вместо пяти, как это предусмотрено действующей Конституцией. При этом принцип пропорциональных выборов сохранен.Он пояснил, что под негативной повесткой в том числе подразумевается требование оппозиции в связи с назначением внеочередных выборов."Естественно, данное требование является частью негативной повестки дня, и это также является одним из предварительных условий, что разговоры об этом должны завершиться раз и навсегда", - отметил Кобахидзе.Ранее Кобахидзе заявил, что нет никакой необходимости для принятия изменений в Конституцию. Что касается 2% проходного барьера, то, по словам Кобахидзе, это маленький подарок оппозиции, а получит ли оппозиция этот подарок, будет зависеть от доброй воли "Грузинской мечты". При этом он отметил, что 5-процентный барьер полностью соответствует стандартам демократии.Судьба конституционных поправок еще в начале ноября оказалась под вопросом, когда оппозиционные депутаты, в том числе из главной оппозиционной партии "Единое национальное движение", один за другим начали заявлять, что отказываются от мандатов из-за "сфальсифицированных выборов". Позже основатель и идейный вдохновитель партии, осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал оппозиционеров остаться в парламенте, так как в противном случае они не смогут навещать его в тюрьме.Несмотря на это, парламент все же покинули лидер оппозиционной партии "Лело" Мамука Хазарадзе и лидер "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе.Кроме того, депутация самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" решила прервать свою парламентскую деятельность, но сдавать свои мандаты пока не будет. Оппозиционные депутаты объявили бойкот до решения двух вопросов – это принятие конституционных поправок и освобождение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из-под стражи.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, тбилиси, грузинская мечта, ираклий кобахидзе, зураб джапаридзе, мамука хазарадзе
Страсти вокруг Конституции: "Грузинская мечта" поставила ультиматум оппозиции
Оппозиция должна перестать требовать провести внеочередные выборы, отметил Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" готова к рассмотрению поправок в Конституцию Грузии, однако при условии, что оппозиция сменит негативную повестку дня на конструктивную, заявил председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе.
Парламент Грузии принял поправки в Конституцию в первом чтении 7 сентября 2021 года. Согласно проекту поправок, проходной барьер в парламент двух следующих созывов будет 2% вместо пяти, как это предусмотрено действующей Конституцией. При этом принцип пропорциональных выборов сохранен.
"Излишне говорить о возобновлении дискуссии о конституционных изменениях в условиях, когда радикальная повестка со стороны политических партий не меняется. Однако, если они сумеют сменить повестку дня, то в этом случае дискуссия возобновится. Этот законопроект принят в первом чтении. Мы готовы рассмотреть его и во втором чтении, однако для этого существует четкое предусловие. Предусловие заключается в том, что они должны изменить свою негативную повестку дня на позитивную и конструктивную повестку", - заявил Кобахидзе.
Он пояснил, что под негативной повесткой в том числе подразумевается требование оппозиции в связи с назначением внеочередных выборов.
"Естественно, данное требование является частью негативной повестки дня, и это также является одним из предварительных условий, что разговоры об этом должны завершиться раз и навсегда", - отметил Кобахидзе.
Ранее Кобахидзе заявил, что нет никакой необходимости для принятия изменений в Конституцию. Что касается 2% проходного барьера, то, по словам Кобахидзе, это маленький подарок оппозиции, а получит ли оппозиция этот подарок, будет зависеть от доброй воли "Грузинской мечты". При этом он отметил, что 5-процентный барьер полностью соответствует стандартам демократии.
Судьба конституционных поправок еще в начале ноября оказалась под вопросом, когда оппозиционные депутаты, в том числе из главной оппозиционной партии "Единое национальное движение", один за другим начали заявлять, что отказываются от мандатов из-за "сфальсифицированных выборов". Позже основатель и идейный вдохновитель партии, осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал оппозиционеров остаться в парламенте, так как в противном случае они не смогут навещать его в тюрьме.
Несмотря на это, парламент все же покинули лидер оппозиционной партии "Лело" Мамука Хазарадзе и лидер "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе.
Кроме того, депутация самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" решила прервать свою парламентскую деятельность, но сдавать свои мандаты пока не будет. Оппозиционные депутаты объявили бойкот до решения двух вопросов – это принятие конституционных поправок и освобождение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из-под стражи.
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