https://sputnik-georgia.ru/20211202/oppozitsiya-nachala-konsultatsii-po-popravkam-v-konstitutsiyu-gruzii-262555383.html
Оппозиция начала консультации по поправкам в Конституцию Грузии
Оппозиция начала консультации по поправкам в Конституцию Грузии
Часть оппозиции поддерживает вариант конституционных поправок, который принят парламентом в первом чтении 02.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-02T18:46+0400
2021-12-02T18:46+0400
2021-12-02T18:57+0400
политика
новости
грузия
единое нацдвижение
грузинская мечта
парламент грузии
поправки в конституцию
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/04/250796510_0:108:2049:1260_1920x0_80_0_0_c734770fab571938a6b7b591c13e4ebd.jpg
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Представители парламентской оппозиции провели консультации в связи с изменениями в Конституцию Грузии.Парламент Грузии принял поправки в Конституцию в первом чтении 7 сентября 2021 года. Согласно проекту поправок, проходной барьер в парламент двух следующих созывов будет 2% вместо пяти, как это предусмотрено действующей Конституцией. При этом принцип пропорциональных выборов сохранен.По его словам, партия поддерживает вариант конституционных поправок, который принят парламентом в первом чтении, и аналогичная позиция есть у оппозиционных коллег.Вместе с Иоселиани в консультациях приняли участие лидер партии "Лело" Бадри Джапаридзе, члены "Группы реформ" Хатуна Самнидзе и Теона Акубардия.Между тем, в правящей партии "Грузинская мечта" заявляют, что не видят смысла в принятии поправок в том случае, если поляризация в стране продолжится и не будет сотрудничества с оппозицией."Когда мы приняли поправки в первом чтении, тогда заявили, что "Грузинская мечта" не обязана принять поправки во втором и третьем чтении или в существующем варианте. Все будет зависит от того, какими будут отношения между политическими партиями и каков будет политический контекст", - заявил член большинства Шалва Папуашвили.При этом он подчеркнул, что поправки в Конституцию важны для снижения политической температуры.Во вторник председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что нет никакой необходимости для принятия изменений в Конституцию. Что касается 2% проходного барьера, то, по словам Кобахидзе, это маленький подарок оппозиции, а получит ли оппозиция этот подарок, будет зависит от доброй воли "Грузинской мечты". При этом он отметил, что 5-процентный барьер полностью соответствует стандартам демократии.Судьба конституционных поправок после того, как несколько депутатов от оппозиции по призыву экс-президента Михаила Саакашвили решили сложить свои мандаты, находится под вопросом. Депутатских полномочий уже лишились лидер оппозиционной партии "Лело" Мамука Хазарадзе и "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе.Кроме того, депутация самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" решила прервать свою парламентскую деятельность, но сдавать свои мандаты пока не будет. Оппозиционные депутаты прекратили работу в парламенте до решения двух вопросов – это принятие конституционных поправок и освобождение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211201/novye-strasti-po-konstitutsii-gruzi---chego-opasaetsya-oppozitsiya-262497725.html
https://sputnik-georgia.ru/20211102/budet-li-shans-u-melkikh-partiy-spory-vokrug-popravok-v-konstitutsiyu-gruzii-prodolzhayutsya-261724190.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/04/250796510_112:0:1935:1367_1920x0_80_0_0_32ce61a8b49ae7afa22c0a789a780474.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, единое нацдвижение, грузинская мечта, парламент грузии, поправки в конституцию
Оппозиция начала консультации по поправкам в Конституцию Грузии
18:46 02.12.2021 (обновлено: 18:57 02.12.2021)
Часть оппозиции поддерживает вариант конституционных поправок, который принят парламентом в первом чтении
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Представители парламентской оппозиции провели консультации в связи с изменениями в Конституцию Грузии.
Парламент Грузии принял поправки в Конституцию в первом чтении 7 сентября 2021 года. Согласно проекту поправок, проходной барьер в парламент двух следующих созывов будет 2% вместо пяти, как это предусмотрено действующей Конституцией. При этом принцип пропорциональных выборов сохранен.
"В случае мобилизации всех депутатов, кроме "Национального движения", принятие конституционных изменений возможно. Я не считаю внеочередные выборы вопросом номером один. Главный вопрос – создание гибкой среды к будущим парламентским выборам. Важнее снижение на выборах парламентского барьера", - заявил вице-спикер, депутат от оппозиционной партии "Граждане" Левана Иоселиани журналистам.
По его словам, партия поддерживает вариант конституционных поправок, который принят парламентом в первом чтении, и аналогичная позиция есть у оппозиционных коллег.
Вместе с Иоселиани в консультациях приняли участие лидер партии "Лело" Бадри Джапаридзе, члены "Группы реформ" Хатуна Самнидзе и Теона Акубардия.
Между тем, в правящей партии "Грузинская мечта" заявляют, что не видят смысла в принятии поправок в том случае, если поляризация в стране продолжится и не будет сотрудничества с оппозицией.
"Когда мы приняли поправки в первом чтении, тогда заявили, что "Грузинская мечта" не обязана принять поправки во втором и третьем чтении или в существующем варианте. Все будет зависит от того, какими будут отношения между политическими партиями и каков будет политический контекст", - заявил член большинства Шалва Папуашвили.
При этом он подчеркнул, что поправки в Конституцию важны для снижения политической температуры.
Во вторник председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что нет никакой необходимости для принятия изменений в Конституцию. Что касается 2% проходного барьера, то, по словам Кобахидзе, это маленький подарок оппозиции, а получит ли оппозиция этот подарок, будет зависит от доброй воли "Грузинской мечты". При этом он отметил, что 5-процентный барьер полностью соответствует стандартам демократии.
Судьба конституционных поправок после того, как несколько депутатов от оппозиции по призыву экс-президента Михаила Саакашвили решили сложить свои мандаты, находится под вопросом. Депутатских полномочий уже лишились лидер оппозиционной партии "Лело" Мамука Хазарадзе и "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе.
Кроме того, депутация самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" решила прервать свою парламентскую деятельность, но сдавать свои мандаты пока не будет. Оппозиционные депутаты прекратили работу в парламенте до решения двух вопросов – это принятие конституционных поправок и освобождение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.