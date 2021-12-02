https://sputnik-georgia.ru/20211202/oppozitsiya-nachala-konsultatsii-po-popravkam-v-konstitutsiyu-gruzii-262555383.html

Оппозиция начала консультации по поправкам в Конституцию Грузии

Оппозиция начала консультации по поправкам в Конституцию Грузии

Часть оппозиции поддерживает вариант конституционных поправок, который принят парламентом в первом чтении 02.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-02T18:46+0400

2021-12-02T18:46+0400

2021-12-02T18:57+0400

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грузия

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парламент грузии

поправки в конституцию

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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Представители парламентской оппозиции провели консультации в связи с изменениями в Конституцию Грузии.Парламент Грузии принял поправки в Конституцию в первом чтении 7 сентября 2021 года. Согласно проекту поправок, проходной барьер в парламент двух следующих созывов будет 2% вместо пяти, как это предусмотрено действующей Конституцией. При этом принцип пропорциональных выборов сохранен.По его словам, партия поддерживает вариант конституционных поправок, который принят парламентом в первом чтении, и аналогичная позиция есть у оппозиционных коллег.Вместе с Иоселиани в консультациях приняли участие лидер партии "Лело" Бадри Джапаридзе, члены "Группы реформ" Хатуна Самнидзе и Теона Акубардия.Между тем, в правящей партии "Грузинская мечта" заявляют, что не видят смысла в принятии поправок в том случае, если поляризация в стране продолжится и не будет сотрудничества с оппозицией."Когда мы приняли поправки в первом чтении, тогда заявили, что "Грузинская мечта" не обязана принять поправки во втором и третьем чтении или в существующем варианте. Все будет зависит от того, какими будут отношения между политическими партиями и каков будет политический контекст", - заявил член большинства Шалва Папуашвили.При этом он подчеркнул, что поправки в Конституцию важны для снижения политической температуры.Во вторник председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что нет никакой необходимости для принятия изменений в Конституцию. Что касается 2% проходного барьера, то, по словам Кобахидзе, это маленький подарок оппозиции, а получит ли оппозиция этот подарок, будет зависит от доброй воли "Грузинской мечты". При этом он отметил, что 5-процентный барьер полностью соответствует стандартам демократии.Судьба конституционных поправок после того, как несколько депутатов от оппозиции по призыву экс-президента Михаила Саакашвили решили сложить свои мандаты, находится под вопросом. Депутатских полномочий уже лишились лидер оппозиционной партии "Лело" Мамука Хазарадзе и "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе.Кроме того, депутация самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" решила прервать свою парламентскую деятельность, но сдавать свои мандаты пока не будет. Оппозиционные депутаты прекратили работу в парламенте до решения двух вопросов – это принятие конституционных поправок и освобождение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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https://sputnik-georgia.ru/20211102/budet-li-shans-u-melkikh-partiy-spory-vokrug-popravok-v-konstitutsiyu-gruzii-prodolzhayutsya-261724190.html

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политика, новости, грузия, единое нацдвижение, грузинская мечта, парламент грузии, поправки в конституцию