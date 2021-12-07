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В Грузии появились новая партия - "Консервативное движение"
В Грузии появились новая партия - "Консервативное движение"
Лидеры партии уже заявили, что готовы вести активные переговоры с Россией 07.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-07T17:41+0400
2021-12-07T17:41+0400
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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Национальное агентство публичного реестра официально зарегистрировало недавно созданное "Консервативное движение" как партию, информация об этом появилась на сайте нового политического субъекта.Партия была создана на базе интернет-платформы "Альт-Инфо". Учредительный съезд "Консервативного движения" состоялся 20 ноября в Тбилиси. Более 300 делегатов выбрали Зураба Махарадзе председателем партии, а Георгия Кардава - ее генеральным секретарем. Дело о беспорядках в Тбилиси: еще двое обвиняемых будут ждать приговора за решеткой&gt;&gt;Новоизбранные лидеры "Консервативного движения" выразили готовность вести переговоры с Россией.Регистрацию партии прошла не сразу. Помимо того, что ее появление на политической арене не все приняли благожелательно, у нее возникли проблемы и с документами.26 ноября публичный реестр приостановил регистрацию партии в связи с тем, что представленные для регистрации документы не удовлетворяли установленным требованиям. В кратчайшие сроки партия исправила все юридические недостатки и получила регистрацию.Партию "Консервативное движение" создали основатели платформы "Альт-инфо", известные своими гомофобными взглядами. Они и их сторонники принимали активное участие в массовых беспорядках 5 июля 2021 года в Тбилиси. Акция, первоначально направленная против ЛГБТ-сообщества, вскоре переросла в массовые нападения на журналистов и обычных граждан. Лидер "Альт-инфо" Зураб Махарадзе был даже вызван в прокуратуру. Несколько участников тех беспорядков привлечены к уголовной ответственности.В ходе беспорядков 5 июля пострадали, по официальным данным, 55 человек, из них 53 представителя СМИ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210723/Glava-MVD-Gruzii-rasskazal-o-srokakh-aresta-organizatorov-napadeniy-na-zhurnalistov-252395315.html
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политика, новости, грузия

В Грузии появились новая партия - "Консервативное движение"

17:41 07.12.2021
© photo: Sputnik / StringerАкция противников "Марша достоинства" и ЛГБТ сообщества 5 июля 2021 года
Акция противников Марша достоинства и ЛГБТ сообщества 5 июля 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 07.12.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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Лидеры партии уже заявили, что готовы вести активные переговоры с Россией
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Национальное агентство публичного реестра официально зарегистрировало недавно созданное "Консервативное движение" как партию, информация об этом появилась на сайте нового политического субъекта.
Партия была создана на базе интернет-платформы "Альт-Инфо". Учредительный съезд "Консервативного движения" состоялся 20 ноября в Тбилиси. Более 300 делегатов выбрали Зураба Махарадзе председателем партии, а Георгия Кардава - ее генеральным секретарем.
Дело о беспорядках в Тбилиси: еще двое обвиняемых будут ждать приговора за решеткой>>
Новоизбранные лидеры "Консервативного движения" выразили готовность вести переговоры с Россией.
Регистрацию партии прошла не сразу. Помимо того, что ее появление на политической арене не все приняли благожелательно, у нее возникли проблемы и с документами.
26 ноября публичный реестр приостановил регистрацию партии в связи с тем, что представленные для регистрации документы не удовлетворяли установленным требованиям. В кратчайшие сроки партия исправила все юридические недостатки и получила регистрацию.
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23 июля, 00:38
Партию "Консервативное движение" создали основатели платформы "Альт-инфо", известные своими гомофобными взглядами. Они и их сторонники принимали активное участие в массовых беспорядках 5 июля 2021 года в Тбилиси. Акция, первоначально направленная против ЛГБТ-сообщества, вскоре переросла в массовые нападения на журналистов и обычных граждан. Лидер "Альт-инфо" Зураб Махарадзе был даже вызван в прокуратуру. Несколько участников тех беспорядков привлечены к уголовной ответственности.
В ходе беспорядков 5 июля пострадали, по официальным данным, 55 человек, из них 53 представителя СМИ.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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