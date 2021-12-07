https://sputnik-georgia.ru/20211207/kovid-statistika-gruzii-smertnost-ostaetsya-vysokoy-262650432.html

Ковид-статистика Грузии: смертность остается высокой

Ковид-статистика Грузии: смертность остается высокой

В клиниках Грузии к этому времени 1 681 тяжелый ковид-пациент, 368 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких 07.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-07T12:34+0400

2021-12-07T12:34+0400

2021-12-07T12:34+0400

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксировано 4 509 новых случаев инфицирования COVID-19, скончались 59 пациентов, сообщает пресс-служба правительства.Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 871 580 случаев заболевания коронавирусом, 12 466 стали жертвами COVID-19. За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 4 042 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 813 872 человека.Ограничения без режима ЧП: правительство Грузии сможет еще год вводить ковид-запреты>>В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 1 871 новый случай инфицирования.В регионах ситуация выглядит следующим образом: Имерети – 804, Самегрело - Земо Сванети – 366, Шида Картли – 343, Квемо Картли – 269, Аджария – 194, Кахети – 258, Мцхета-Мтианети – 148, Самцхе-Джавахети –1137, Гурия – 100, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 43.На данный момент в Грузии 45 216 активных случаев заболевания, из них 6 545 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 681 пациента тяжелое, из них 368 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 135 граждан помещены в ковид-гостиницы. 37 536 человек проходят курс лечения на дому.В карантинных пространствах остаются 32 человека, в самоизоляции – 40 779.В Грузии за последние сутки сделано 47 328 тестов на коронавирус: 36 011 – на антиген, 11 317 – ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 6 декабря, составляет 9,53%, за две недели – 8,52%, за семь дней – 8,13%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211206/smertnost-ot-shtamma-koronavirusa-omikron-voz-ozvuchila-statistiku-262619210.html

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