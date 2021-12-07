Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920
Пятая волна
Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией
https://sputnik-georgia.ru/20211207/kovid-statistika-gruzii-smertnost-ostaetsya-vysokoy-262650432.html
Ковид-статистика Грузии: смертность остается высокой
Ковид-статистика Грузии: смертность остается высокой
В клиниках Грузии к этому времени 1 681 тяжелый ковид-пациент, 368 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких 07.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-07T12:34+0400
2021-12-07T12:34+0400
пятая волна
общество
новости
грузия
коронавирус covid-19
статистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/18/261447150_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_4b837aadfc9d63170c9d0fa30f2ec376.jpg
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксировано 4 509 новых случаев инфицирования COVID-19, скончались 59 пациентов, сообщает пресс-служба правительства.Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 871 580 случаев заболевания коронавирусом, 12 466 стали жертвами COVID-19. За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 4 042 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 813 872 человека.Ограничения без режима ЧП: правительство Грузии сможет еще год вводить ковид-запреты&gt;&gt;В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 1 871 новый случай инфицирования.В регионах ситуация выглядит следующим образом: Имерети – 804, Самегрело - Земо Сванети – 366, Шида Картли – 343, Квемо Картли – 269, Аджария – 194, Кахети – 258, Мцхета-Мтианети – 148, Самцхе-Джавахети –1137, Гурия – 100, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 43.На данный момент в Грузии 45 216 активных случаев заболевания, из них 6 545 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 681 пациента тяжелое, из них 368 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 135 граждан помещены в ковид-гостиницы. 37 536 человек проходят курс лечения на дому.В карантинных пространствах остаются 32 человека, в самоизоляции – 40 779.В Грузии за последние сутки сделано 47 328 тестов на коронавирус: 36 011 – на антиген, 11 317 – ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 6 декабря, составляет 9,53%, за две недели – 8,52%, за семь дней – 8,13%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211206/smertnost-ot-shtamma-koronavirusa-omikron-voz-ozvuchila-statistiku-262619210.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/18/261447150_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_1fd7cff7d482cbb6385adfa98d87c67a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, статистика

Ковид-статистика Грузии: смертность остается высокой

12:34 07.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliСкорая помощь 112 едет по улице
Скорая помощь 112 едет по улице - Sputnik Грузия, 1920, 07.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться на
В клиниках Грузии к этому времени 1 681 тяжелый ковид-пациент, 368 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксировано 4 509 новых случаев инфицирования COVID-19, скончались 59 пациентов, сообщает пресс-служба правительства.
Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 871 580 случаев заболевания коронавирусом, 12 466 стали жертвами COVID-19. За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 4 042 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 813 872 человека.
Ограничения без режима ЧП: правительство Грузии сможет еще год вводить ковид-запреты>>
В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 1 871 новый случай инфицирования.
В регионах ситуация выглядит следующим образом: Имерети – 804, Самегрело - Земо Сванети – 366, Шида Картли – 343, Квемо Картли – 269, Аджария – 194, Кахети – 258, Мцхета-Мтианети – 148, Самцхе-Джавахети –1137, Гурия – 100, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 43.
На данный момент в Грузии 45 216 активных случаев заболевания, из них 6 545 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 681 пациента тяжелое, из них 368 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 135 граждан помещены в ковид-гостиницы. 37 536 человек проходят курс лечения на дому.
Пандемия коронавируса - погибшие от заражения. Врачи везут умершего пациента в морг - Sputnik Грузия, 1920, 06.12.2021
Были ли случаи смерти от штамма коронавируса "омикрон" – данные ВОЗ
Вчера, 12:10
В карантинных пространствах остаются 32 человека, в самоизоляции – 40 779.
В Грузии за последние сутки сделано 47 328 тестов на коронавирус: 36 011 – на антиген, 11 317 – ПЦР-тестов.
Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 6 декабря, составляет 9,53%, за две недели – 8,52%, за семь дней – 8,13%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:48Бизнесмен обещает пройтись голым по Руставели, если прогнозы премьера Грузии сбудутся
13:18Нона Гаприндашвили против Netflix: иск грузинской шахматистки рассмотрит суд Калифорнии
12:49Глава Всемирного экономического форума пригласил премьера Грузии в Давос
12:34Ковид-статистика Грузии: смертность остается высокой
12:19Специалисты предупреждают об опасности твиндемии в Грузии
11:51Предъявите ковид-паспорт – инспекция труда проверила тысячи объектов
11:36На месте обвала на дороге в Сванети работают геологи
11:30Внедрение леволиберальных взглядов в школах Грузии неприемлемо – эксперт
11:21Финал Кубка Грузии по футболу рассудит польская бригада арбитров
11:06Грузинская драма "Четвертый Брайтон" вошла в список претендентов на "Оскар"
10:54Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 509
10:39"Это другой мир": Илон Маск о шансах экономики Китая обогнать американскую
10:23Парламент Грузии на последней сессионной неделе заслушает двух министров
10:21Как работали криминалисты на месте обнаружения тела мужчины в Ереване - видео
10:08Несколько тысяч абонентов в Тбилиси остались без газа
09:58Трагическое извержение вулкана Семеру в Индонезии - фото
09:36Обвиняемые в убийстве подростка будут ждать суда в тюрьме
09:20Курс лари на вторник – 3,0967 GEL/$1
09:01Валютный рынок Грузии – новая статистика от Нацбанка
08:26"Омикрон" может стать спасением для человечества? – мнение специалиста