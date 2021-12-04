https://sputnik-georgia.ru/20211204/natsbank-prognoziruet-vysokuyu-inflyatsiyu-zimoy-262587913.html

Нацбанк прогнозирует высокую инфляцию зимой

Нацбанк прогнозирует высокую инфляцию зимой

Рост цен – это глобальная проблема, которую принесла пандемия и связанные с ней события, заявил глава Нацбанка 04.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-04T11:31+0400

2021-12-04T11:31+0400

2021-12-04T11:31+0400

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коба гвенетадзе

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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии прогнозирует высокий уровень годовой инфляции в декабре, январе и феврале, заявил глава регулятора Коба Гвенетадзе.Согласно данным Национальной службы статистики, годовая инфляция (ноябрь 2021 года к ноябрю 2020 года) в Грузии составила 12,5%, при целевом показателе 3%.При этом он отметил, что на сегодняшний день инфляция есть не только в Грузии."Это вызов многих мировых стран. В США инфляция на уровне 6,2%, в Германии за последние 30 лет самая высокая инфляция и не надо говорить, что это только проблема Грузии. Это глобальная проблема, которую принесла пандемия и связанные с ней события", – отметил Гвенетадзе.По его словам, монетарная политика Грузии остается жесткой, и 8 декабря комитет монетарной политики примет решение повышать или нет ставку рефинансирования для того, чтобы остановить инфляцию."Сейчас то, что происходит – одноразовые факторы, из-за которых растет инфляция. Так же был высоким дефицит бюджета в прошлом году и в этом. Этот фактор обуславливает инфляцию в Грузии и во всем мире", – пояснил Гвенетадзе.При этом он отметил, что на данный момент прогнозировать уровень инфляции во всем мире очень сложно.Национальный банк смягчал монетарную политику с апреля 2020 года, после долгого периода ужесточения для нейтрализации инфляционного давления, вызванного падением обменного курса. Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года, а в марте 2021 года снова начала расти и достигла 10%.Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211204/inflyatsiya-v-gruzii-po-prezhnemu-na-zapredelnom-urovne--novaya-statistika-262581220.html

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экономика, новости, грузия, коба гвенетадзе, национальный банк грузии, цены