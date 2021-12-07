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Водитель армянского грузовика насмерть сбил пенсионера в Грузии
Водитель армянского грузовика насмерть сбил пенсионера в Грузии
Следствию предстоит выяснить, при каких обстоятельствах произошло смертоносное ДТП 07.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-07T15:04+0400
2021-12-07T15:04+0400
2021-12-07T15:04+0400
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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Водитель трейлера, следовавшего из Армении, насмерть сбил мужчину около 75 лет на трассе Рустави-Тбилиси, сообщили Sputnik Грузия в МВД страны.По факту начато расследование. Согласно распространенной информации, мужчина скончался на месте, а движение на трассе Рустави-Тбилиси было временно приостановлено.Накануне жертвой ДТП на востоке Грузии стал еще один пешеход. Машина насмерть сбила пожилую женщину до 85 лет.По данным МВД, в авариях на дорогах Грузии в период с 1 января по 30 сентября погибли 305 и пострадали 5,7 тысячи человек. Самым распространенным типом аварий в Грузии были аварии с участием движущихся транспортных средств. За указанный период 2 105 таких аварий унесли жизни 78 человек, еще 3 006 – пострадали.На втором месте среди самых распространенных в Грузии аварий – наезд на пешехода. В трех кварталах 2021 года было зафиксировано 648 подобных фактов, в которых погибли 44 и пострадали 656 человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, дтп, жертвы, авария
Водитель армянского грузовика насмерть сбил пенсионера в Грузии
Следствию предстоит выяснить, при каких обстоятельствах произошло смертоносное ДТП
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik.
Водитель трейлера, следовавшего из Армении, насмерть сбил мужчину около 75 лет на трассе Рустави-Тбилиси, сообщили Sputnik Грузия
в МВД страны.
По факту начато расследование. Согласно распространенной информации, мужчина скончался на месте, а движение на трассе Рустави-Тбилиси было временно приостановлено.
Накануне жертвой ДТП на востоке Грузии стал еще один пешеход. Машина насмерть сбила пожилую женщину до 85 лет.
По данным МВД, в авариях на дорогах Грузии в период с 1 января по 30 сентября погибли 305 и пострадали 5,7 тысячи человек. Самым распространенным типом аварий в Грузии были аварии с участием движущихся транспортных средств. За указанный период 2 105 таких аварий унесли жизни 78 человек, еще 3 006 – пострадали.
На втором месте среди самых распространенных в Грузии аварий – наезд на пешехода. В трех кварталах 2021 года было зафиксировано 648 подобных фактов, в которых погибли 44 и пострадали 656 человек.
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