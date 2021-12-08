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"Бенфика" - "Динамо" Киев: прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА
"Бенфика" - "Динамо" Киев: прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч Лиги чемпионов УЕФА между клубами "Бенфика" и "Динамо" Киев 08.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-08T09:36+0400
2021-12-08T09:36+0400
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Нынешний еврокубковый сезон для украинских клубов складывается крайне неудачно. Ни "Шахтер", ни "Динамо" Киев не смогли пробиться даже в плей-офф Лиги Европы, заняв последние места в своих группах. Поэтому встреча, которая состоится в Лиссабоне на "Эштадиу да Луж", имеет значение только для "Бенфики".Португальцы продолжают заочную борьбу с "Барселоной" за вторую строчку в группе. И пока в ней проигрывают. Перед заключительным туром у каталонского клуба семь очков, а у "орлов" – пять. Но все дело в том, что "Барса" сыграет на выезде против "Баварии". Мюнхенский клуб уже застолбил за собой первое место в квартете, но это не означает, что Юлиан Нагельсманн выпустит на поле только игроков резервного состава. Одним словом, испанцам придется попотеть, чтобы увезти победу из Мюнхена.Да, именно победу. Потому что если "Барселона" сыграет вничью, а "Бенфика" выиграет, то дальше пройдут именно португальцы. В том, что "орлы" не оставят "Динамо" шансов, я не сомневаюсь. Но в аналогичном ключе рассуждают и букмекеры, предлагая на победу "Бенфики" коэффициент 1,3. Это фактически железобетонный вариант, но хочется поискать ставку поинтересней.Мне кажется, "Бенфика" постарается решить все вопросы еще до перерыва. Зачем откладывать на вторые 45 минут то, что можно сделать еще в первом тайме? Как бы не завершилась встреча в Мюнхене, заключительный матч групповой стадии перед своими болельщиками португальцы просто обязаны провести на высшем уровне. Тем более, что в первом матче между соперниками была зафиксирована ничья 0:0.Так вот, я предлагаю сделать ставку на то, что "Бенфика" выиграет и первый тайм, и матч в целом. На мой взгляд – очень неплохое предложение.Ставка: победа "Бенфики" в первом тайме и в матче за 1,85.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канал
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спорт, футбол, лига чемпионов уефа, прогнозы результатов футбольных матчей

"Бенфика" - "Динамо" Киев: прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

09:36 08.12.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкИгроки "Бенфики" радуются забитому мячу
Игроки Бенфики радуются забитому мячу - Sputnik Грузия, 1920, 08.12.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч Лиги чемпионов УЕФА между клубами "Бенфика" и "Динамо" Киев
Нынешний еврокубковый сезон для украинских клубов складывается крайне неудачно. Ни "Шахтер", ни "Динамо" Киев не смогли пробиться даже в плей-офф Лиги Европы, заняв последние места в своих группах. Поэтому встреча, которая состоится в Лиссабоне на "Эштадиу да Луж", имеет значение только для "Бенфики".
Португальцы продолжают заочную борьбу с "Барселоной" за вторую строчку в группе. И пока в ней проигрывают. Перед заключительным туром у каталонского клуба семь очков, а у "орлов" – пять. Но все дело в том, что "Барса" сыграет на выезде против "Баварии". Мюнхенский клуб уже застолбил за собой первое место в квартете, но это не означает, что Юлиан Нагельсманн выпустит на поле только игроков резервного состава. Одним словом, испанцам придется попотеть, чтобы увезти победу из Мюнхена.
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Да, именно победу. Потому что если "Барселона" сыграет вничью, а "Бенфика" выиграет, то дальше пройдут именно португальцы. В том, что "орлы" не оставят "Динамо" шансов, я не сомневаюсь. Но в аналогичном ключе рассуждают и букмекеры, предлагая на победу "Бенфики" коэффициент 1,3. Это фактически железобетонный вариант, но хочется поискать ставку поинтересней.
Мне кажется, "Бенфика" постарается решить все вопросы еще до перерыва. Зачем откладывать на вторые 45 минут то, что можно сделать еще в первом тайме? Как бы не завершилась встреча в Мюнхене, заключительный матч групповой стадии перед своими болельщиками португальцы просто обязаны провести на высшем уровне. Тем более, что в первом матче между соперниками была зафиксирована ничья 0:0.
Так вот, я предлагаю сделать ставку на то, что "Бенфика" выиграет и первый тайм, и матч в целом. На мой взгляд – очень неплохое предложение.
Ставка: победа "Бенфики" в первом тайме и в матче за 1,85.
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