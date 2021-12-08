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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 226
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 226
За последние 24 часа от коронавируса скончались 53 человека, вылечились 4 091 пациент, а с начала пандемии – 817 963 08.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-08T10:51+0400
2021-12-08T11:31+0400
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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 226. Скончались 53 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 875 806 случаев заражения. В Грузии сократили сроки бустерной прививки от коронавируса&gt;&gt;Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 4 091 человек, с начала пандемии – 817 963. Скончались 12 519.За сутки сделано 55 130 тестов, в том числе 33 673 на антиген и 21 457 ПЦР-тестов.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 7,67%, за последние 14 дней – 8,31%, за последние семь дней – 7,96%.К этому времени в Грузии сделано 2 264 582 прививки от коронавируса, в том числе за последние сутки – 11 943.В карантине в данное время находятся 39 человек, в стационарах – 6 371, в ковид-гостиницах – 1 189.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 226

10:51 08.12.2021 (обновлено: 11:31 08.12.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - люди в масках на автобусной остановке
Эпидемия коронавируса - люди в масках на автобусной остановке - Sputnik Грузия, 1920, 08.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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За последние 24 часа от коронавируса скончались 53 человека, вылечились 4 091 пациент, а с начала пандемии – 817 963
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 226. Скончались 53 человека.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 875 806 случаев заражения.
В Грузии сократили сроки бустерной прививки от коронавируса>>
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 4 091 человек, с начала пандемии – 817 963. Скончались 12 519.
За сутки сделано 55 130 тестов, в том числе 33 673 на антиген и 21 457 ПЦР-тестов.
Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 7,67%, за последние 14 дней – 8,31%, за последние семь дней – 7,96%.
К этому времени в Грузии сделано 2 264 582 прививки от коронавируса, в том числе за последние сутки – 11 943.
В карантине в данное время находятся 39 человек, в стационарах – 6 371, в ковид-гостиницах – 1 189.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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