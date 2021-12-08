https://sputnik-georgia.ru/20211208/eksport-gruzinskogo-funduka-stremitelno-rastet-262661409.html

Экспорт грузинского фундука стремительно растет

Экспорт грузинского фундука стремительно растет

В этом году планируется собрать 65-70 тысяч тонн лесных орехов, экспортная стоимость которых 150 миллионов долларов 08.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-08T07:32+0400

2021-12-08T07:32+0400

2021-12-08T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. С 1 августа 2021 года из Грузии было экспортировано 15,2 тысячи тонн фундука, стоимость которого составила 69,8 миллиона долларов США, говорится в сообщении министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства.По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем экспорта фундука увеличился на 3,6 тысячи тонн (31%), а стоимость увеличилась на 7,3 миллиона долларов (12%).ТОП-10 стран-импортеров грузинского фундука: Италия – 6 135 тонн, Германия – 2 904 тонны, Армения – 964 тонны, Китай – 780 тонн, Испания – 446 тонн, Чехия – 445 тонн, Польша – 337 тонн, Россия – 337 тонн, Литва – 284 тонны, Украина – 256 тонн.Массовый сбор фундука начался в Грузии в начале августа. Первыми собирать урожай традиционно начали в Самегрело и Гурии на западе Грузии, позже к ним присоединилась Кахети и другие регионы, где выращивают фундук.По информации ведомства, в этом году урожай фундука высокого качества. Предполагается собрать 65-70 тысяч тонн, экспортный потенциал которых составляет 150 миллионов долларов.В Минсельхозе отмечают, что с 2016 года в результате распространения мраморных клопов и грибковых болезней производство фундука и его экспорт стали сокращаться, и в 2018 году достигли минимальной отметки в 17 тысяч тонн.Получить высококачественный и обильный урожай в 2020 и 2021 годах удалось за счет активной и целенаправленной работы по уничтожению вредителей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канал

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