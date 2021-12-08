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Эсминцы США несут риски для гражданских судов: представитель РФ
Эсминцы США несут риски для гражданских судов: представитель РФ
Наращивание провокационной активности в регионе под мнимым предлогом "защиты Украины" ведёт к дальнейшей дестабилизации, заявил Гаврилов 08.12.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Из-за постоянно заплывающих в Черное море эсминцев США растет риск опасных инцидентов с гражданскими судами, заявил глава российской делегации на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене Константин Гаврилов.По его словам, 3 декабря в воздушном пространстве над Черным морем лишь по счастливой случайности удалось предотвратить катастрофу, связанную со сближением самолёта-разведчика США CL600 с бортом А333 авиакомпании "Аэрофлот". "Какая ещё опасная ситуация должна произойти, чтобы в НАТО осознали необходимость выработки конкретных шагов по предотвращению инцидентов над Чёрным морем?" - заявил Гаврилов.Он призвал внерегиональные государства задуматься над тем, что наращивание их провокационной активности в регионе под мнимым предлогом "защиты Украины" ведёт к дальнейшей дестабилизации военно-политической обстановки на континенте.Самолет, выполнявший рейс по маршруту Тель-Авив-Москва, утром 3 декабря сменил эшелон из-за самолета-разведчика НАТО; борт НАТО пересекал установленный для гражданских судов маршрут, на запросы органов обслуживания воздушного движения не отвечал.
https://sputnik-georgia.ru/20211208/putin-o-peregovorakh-s-baydenom-beseda-byla-otkrytoy-i-konstruktivnoy-262701327.html
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россия, новости, в мире, нато, сша, черное море

Эсминцы США несут риски для гражданских судов: представитель РФ

21:25 08.12.2021
© photo: Sputnik / Denis Petrov / Перейти в фотобанкУкраинско-американские военные учения Sea Breeze-2015 в Черном море
Украинско-американские военные учения Sea Breeze-2015 в Черном море - Sputnik Грузия, 1920, 08.12.2021
© photo: Sputnik / Denis Petrov
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Наращивание провокационной активности в регионе под мнимым предлогом "защиты Украины" ведёт к дальнейшей дестабилизации, заявил Гаврилов
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Из-за постоянно заплывающих в Черное море эсминцев США растет риск опасных инцидентов с гражданскими судами, заявил глава российской делегации на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене Константин Гаврилов.
"Серьёзным стрессам подвергается ситуация с безопасностью в Черноморском регионе. Американские эсминцы с "Томагавками" и противоракетными комплексами "Иджис" на борту уже прочно "прописались" в акватории. Суммарная продолжительность их пребывания составила 413 суток, что на 15% больше, чем в минувшем году. Растут риски опасных инцидентов в отношении гражданских судов", - сказал Гаврилов, выступая на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ).
По его словам, 3 декабря в воздушном пространстве над Черным морем лишь по счастливой случайности удалось предотвратить катастрофу, связанную со сближением самолёта-разведчика США CL600 с бортом А333 авиакомпании "Аэрофлот".
"Какая ещё опасная ситуация должна произойти, чтобы в НАТО осознали необходимость выработки конкретных шагов по предотвращению инцидентов над Чёрным морем?" - заявил Гаврилов.
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Он призвал внерегиональные государства задуматься над тем, что наращивание их провокационной активности в регионе под мнимым предлогом "защиты Украины" ведёт к дальнейшей дестабилизации военно-политической обстановки на континенте.
Самолет, выполнявший рейс по маршруту Тель-Авив-Москва, утром 3 декабря сменил эшелон из-за самолета-разведчика НАТО; борт НАТО пересекал установленный для гражданских судов маршрут, на запросы органов обслуживания воздушного движения не отвечал.
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