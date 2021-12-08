https://sputnik-georgia.ru/20211208/esmintsy-ssha-nesut-riski-dlya-grazhdanskikh-sudov-predstavitel-rf-262702910.html
Эсминцы США несут риски для гражданских судов: представитель РФ
Эсминцы США несут риски для гражданских судов: представитель РФ
Наращивание провокационной активности в регионе под мнимым предлогом "защиты Украины" ведёт к дальнейшей дестабилизации, заявил Гаврилов 08.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-08T21:25+0400
2021-12-08T21:25+0400
2021-12-08T21:25+0400
россия
новости
в мире
нато
сша
черное море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/12/250385553_0:223:2846:1824_1920x0_80_0_0_3b06e4d222ea93e383c64a75891b3726.jpg
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Из-за постоянно заплывающих в Черное море эсминцев США растет риск опасных инцидентов с гражданскими судами, заявил глава российской делегации на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене Константин Гаврилов.По его словам, 3 декабря в воздушном пространстве над Черным морем лишь по счастливой случайности удалось предотвратить катастрофу, связанную со сближением самолёта-разведчика США CL600 с бортом А333 авиакомпании "Аэрофлот". "Какая ещё опасная ситуация должна произойти, чтобы в НАТО осознали необходимость выработки конкретных шагов по предотвращению инцидентов над Чёрным морем?" - заявил Гаврилов.Он призвал внерегиональные государства задуматься над тем, что наращивание их провокационной активности в регионе под мнимым предлогом "защиты Украины" ведёт к дальнейшей дестабилизации военно-политической обстановки на континенте.Самолет, выполнявший рейс по маршруту Тель-Авив-Москва, утром 3 декабря сменил эшелон из-за самолета-разведчика НАТО; борт НАТО пересекал установленный для гражданских судов маршрут, на запросы органов обслуживания воздушного движения не отвечал.
https://sputnik-georgia.ru/20211208/putin-o-peregovorakh-s-baydenom-beseda-byla-otkrytoy-i-konstruktivnoy-262701327.html
сша
черное море
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/12/250385553_59:0:2788:2047_1920x0_80_0_0_1f3b9ed31436ece9e85ed95befb010e1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, в мире, нато, сша, черное море
Эсминцы США несут риски для гражданских судов: представитель РФ
Наращивание провокационной активности в регионе под мнимым предлогом "защиты Украины" ведёт к дальнейшей дестабилизации, заявил Гаврилов
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Из-за постоянно заплывающих в Черное море эсминцев США растет риск опасных инцидентов с гражданскими судами, заявил глава российской делегации на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене Константин Гаврилов.
"Серьёзным стрессам подвергается ситуация с безопасностью в Черноморском регионе. Американские эсминцы с "Томагавками" и противоракетными комплексами "Иджис" на борту уже прочно "прописались" в акватории. Суммарная продолжительность их пребывания составила 413 суток, что на 15% больше, чем в минувшем году. Растут риски опасных инцидентов в отношении гражданских судов", - сказал Гаврилов, выступая на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ).
По его словам, 3 декабря в воздушном пространстве над Черным морем лишь по счастливой случайности удалось предотвратить катастрофу, связанную со сближением самолёта-разведчика США CL600 с бортом А333 авиакомпании "Аэрофлот".
"Какая ещё опасная ситуация должна произойти, чтобы в НАТО осознали необходимость выработки конкретных шагов по предотвращению инцидентов над Чёрным морем?" - заявил Гаврилов.
Он призвал внерегиональные государства задуматься над тем, что наращивание их провокационной активности в регионе под мнимым предлогом "защиты Украины" ведёт к дальнейшей дестабилизации военно-политической обстановки на континенте.
Самолет, выполнявший рейс по маршруту Тель-Авив-Москва, утром 3 декабря сменил эшелон из-за самолета-разведчика НАТО; борт НАТО пересекал установленный для гражданских судов маршрут, на запросы органов обслуживания воздушного движения не отвечал.