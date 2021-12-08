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Эсминцы США несут риски для гражданских судов: представитель РФ

Эсминцы США несут риски для гражданских судов: представитель РФ

Наращивание провокационной активности в регионе под мнимым предлогом "защиты Украины" ведёт к дальнейшей дестабилизации, заявил Гаврилов 08.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Из-за постоянно заплывающих в Черное море эсминцев США растет риск опасных инцидентов с гражданскими судами, заявил глава российской делегации на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене Константин Гаврилов.По его словам, 3 декабря в воздушном пространстве над Черным морем лишь по счастливой случайности удалось предотвратить катастрофу, связанную со сближением самолёта-разведчика США CL600 с бортом А333 авиакомпании "Аэрофлот". "Какая ещё опасная ситуация должна произойти, чтобы в НАТО осознали необходимость выработки конкретных шагов по предотвращению инцидентов над Чёрным морем?" - заявил Гаврилов.Он призвал внерегиональные государства задуматься над тем, что наращивание их провокационной активности в регионе под мнимым предлогом "защиты Украины" ведёт к дальнейшей дестабилизации военно-политической обстановки на континенте.Самолет, выполнявший рейс по маршруту Тель-Авив-Москва, утром 3 декабря сменил эшелон из-за самолета-разведчика НАТО; борт НАТО пересекал установленный для гражданских судов маршрут, на запросы органов обслуживания воздушного движения не отвечал.

https://sputnik-georgia.ru/20211208/putin-o-peregovorakh-s-baydenom-beseda-byla-otkrytoy-i-konstruktivnoy-262701327.html

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россия, новости, в мире, нато, сша, черное море