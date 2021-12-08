https://sputnik-georgia.ru/20211208/putin-o-peregovorakh-s-baydenom-beseda-byla-otkrytoy-i-konstruktivnoy-262701327.html

Путин о переговорах с Байденом: беседа была открытой и конструктивной

Путин о переговорах с Байденом: беседа была открытой и конструктивной

Россия и США создадут совместную структуру для решения вопросов безопасности, сообщил Путин 08.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин назвал переговоры с американским коллегой Джо Байденом открытыми и конструктивными.Переговоры Путина и Байдена прошли во вторник в онлайн-режиме. Лидеры беседовали два часа.Путин также сообщил, что Россия и США создадут совместную структуру для решения вопросов безопасности."Мы договорились, что будет создана совместная структура, которая сможет этим профессионально заниматься", - сказал Путин.Он отметил, что свои предложения Россия подготовит буквально в течение нескольких дней.В заключении глава России заявил, что есть возможность продолжить диалог, и это самое главное.Накануне обе стороны по итогам переговоров отметили, что наибольшее внимание Путин и Байден уделили развитию ситуации вокруг Украины, в частности, расширению НАТО на восток и размещению наступательных вооружений у российских границ.

https://sputnik-georgia.ru/20211207/o-chem-govorili-putin-i-bayden-v-techenie-dvukh-chasov-262676265.html

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