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Путин о переговорах с Байденом: беседа была открытой и конструктивной
Путин о переговорах с Байденом: беседа была открытой и конструктивной
Россия и США создадут совместную структуру для решения вопросов безопасности, сообщил Путин 08.12.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин назвал переговоры с американским коллегой Джо Байденом открытыми и конструктивными.Переговоры Путина и Байдена прошли во вторник в онлайн-режиме. Лидеры беседовали два часа.Путин также сообщил, что Россия и США создадут совместную структуру для решения вопросов безопасности."Мы договорились, что будет создана совместная структура, которая сможет этим профессионально заниматься", - сказал Путин.Он отметил, что свои предложения Россия подготовит буквально в течение нескольких дней.В заключении глава России заявил, что есть возможность продолжить диалог, и это самое главное.Накануне обе стороны по итогам переговоров отметили, что наибольшее внимание Путин и Байден уделили развитию ситуации вокруг Украины, в частности, расширению НАТО на восток и размещению наступательных вооружений у российских границ.
https://sputnik-georgia.ru/20211207/o-chem-govorili-putin-i-bayden-v-techenie-dvukh-chasov-262676265.html
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россия, новости, в мире, владимир путин, сша, джо байден

Путин о переговорах с Байденом: беседа была открытой и конструктивной

20:13 08.12.2021
© photo: Sputnik / Mikhail Klimentiev / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Крым
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Крым - Sputnik Грузия, 1920, 08.12.2021
© photo: Sputnik / Mikhail Klimentiev
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Россия и США создадут совместную структуру для решения вопросов безопасности, сообщил Путин
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин назвал переговоры с американским коллегой Джо Байденом открытыми и конструктивными.
Переговоры Путина и Байдена прошли во вторник в онлайн-режиме. Лидеры беседовали два часа.
"Говорили достаточно долго, подробно по всем этим темам, более двух часов. Хочу еще раз подчеркнуть, беседа была открытой и предметной, я бы сказал, конструктивной. Во всяком случае, я надеюсь, что так оценивает результаты нашей встречи и американская сторона", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Греции.
Путин также сообщил, что Россия и США создадут совместную структуру для решения вопросов безопасности.
"Мы договорились, что будет создана совместная структура, которая сможет этим профессионально заниматься", - сказал Путин.
Он отметил, что свои предложения Россия подготовит буквально в течение нескольких дней.
Переговоры президента РФ В. Путина и президента США Дж. Байдена - Sputnik Грузия, 1920, 07.12.2021
О чем говорили Путин и Байден в течение двух часов
Вчера, 22:49
В заключении глава России заявил, что есть возможность продолжить диалог, и это самое главное.
Накануне обе стороны по итогам переговоров отметили, что наибольшее внимание Путин и Байден уделили развитию ситуации вокруг Украины, в частности, расширению НАТО на восток и размещению наступательных вооружений у российских границ.
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