https://sputnik-georgia.ru/20211208/identifitsirovany-ostanki-esche-vosmi-pogibshikh-vo-vremya-voyny-v-abkhazii--262684796.html

Идентифицированы останки еще восьми погибших во время войны в Абхазии

Идентифицированы останки еще восьми погибших во время войны в Абхазии

Гражданская панихида по погибшим состоится в кафедральном соборе Святой Троицы 08.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-08T12:55+0400

2021-12-08T12:55+0400

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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Грузинской стороне при содействии Международного комитета Красного Креста были переданы останки еще восьми человек, считавшимися пропавшими без вести во время войны в Абхазии, говорится в заявлении МККК.По данным Красного Креста, эксгумация тел была произведена в 2017-2019 годах на территории Абхазии в рамках координационного механизма, созданного под эгидой МККК.В столице Грузии и регионах перезахоронили военных, погибших в 90-х годах>>В процессе, который носит гуманитарный характер, были задействованы представители абхазской и грузинской сторон.Гражданская панихида по погибшим состоится 9 декабря в кафедральном соборе Святой Троицы Самеба в Тбилиси."Каждый раз, когда мы сообщаем семьям, что их близкие опознаны, мы думаем о тех более 2 300 человек, которые уже десятилетия считаются без вести пропавшими", – сказал посол МККК по делам без вести пропавших на Кавказе Дэниел Максвин.По его словам, для семей пропавших без вести очень важно, чтобы поиски и идентификация их родных велись интенсивно. "Этого можно достичь только при более активном участии всех сторон и инвестировании в развитие конкретных возможностей, которые позволят им с 2022 года взять на себя те задачи, которые в настоящее время выполняет Международный комитет Красного Креста ", – сказал Максвил.Всего без вести пропавшими во время вооруженных конфликтов 1990-х и 2008 года числились 2 343 человека. С 2010 года грузинской стороне для перезахоронения было передано 598 тел погибших, из них 219 идентифицированы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20190412/Krasnyy-Krest-uskorit-poiski-bez-vesti-propavshikh-v-khode-konflikta-v-Abkhazii-244919191.html

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