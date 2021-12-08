https://sputnik-georgia.ru/20211208/natsbank-gruzii-uzhestochil-monetarnuyu-politiku-262690125.html

Нацбанк Грузии ужесточил монетарную политику

Нацбанк Грузии ужесточил монетарную политику

В последнее время рост инфляции для Грузии остается одной из главных проблем, в связи с этим Нацбанк ужесточает монетарную политику 08.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-08T14:44+0400

2021-12-08T14:44+0400

2021-12-08T15:01+0400

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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Комитет монетарной политики Национального банка Грузии принял решение увеличить ставку рефинансирования с 10 до 10,5%, говорится в сообщении регулятора.Национальный банк смягчал монетарную политику с апреля 2020 года после долгого периода ужесточения для нейтрализации инфляционного давления, вызванного падением обменного курса. Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года, а в марте 2021 года снова начала расти.Принимая решение ужесточить монетарную политику Комитет Нацбанка учел тот факт, что вызванные пандемией коронавируса долгосрочные высокие уровни инфляции не повышали инфляционные ожидания.По данным Нацбанка, уровень инфляции в ноябре составил 12,5% при целевом показателе 3%. Как отмечает регулятор, неординарная ситуация, вызванная пандемией, создала множество проблем в мировой экономике, среди которых особенно значительная высокая инфляция. Следовательно, в последнее время рост инфляции для Грузии остается одной из главных проблем."Важно, чтобы в условиях сильных потрясений со стороны предложения долгосрочные высокие уровни инфляции не повышали долгосрочные инфляционные ожидания. Принимая во внимание эти факторы, комитет принял решение о дальнейшем ужесточении монетарной политики и повысил ставку рефинансирования до 10,5%", говорится в сообщении.Согласно прогнозу, в ближайшие месяцы инфляция временно повысится из-за базового эффекта коммунальных платежей, но начнет снижаться весной 2022 года.Следующее заседание комитета монетарной политики состоится 2 февраля 2022 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211204/natsbank-prognoziruet-vysokuyu-inflyatsiyu-zimoy-262587913.html

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экономика, новости, грузия, ставка рефинансирования, национальный банк грузии, цены