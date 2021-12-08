https://sputnik-georgia.ru/20211208/natsbank-gruzii-uzhestochil-monetarnuyu-politiku-262690125.html
Нацбанк Грузии ужесточил монетарную политику
Нацбанк Грузии ужесточил монетарную политику
В последнее время рост инфляции для Грузии остается одной из главных проблем, в связи с этим Нацбанк ужесточает монетарную политику 08.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-08T14:44+0400
2021-12-08T14:44+0400
2021-12-08T15:01+0400
экономика
новости
грузия
ставка рефинансирования
национальный банк грузии
цены
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24805/08/248050876_0:118:3000:1806_1920x0_80_0_0_9a63a8d761687de01b88ca2e33c79009.jpg
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Комитет монетарной политики Национального банка Грузии принял решение увеличить ставку рефинансирования с 10 до 10,5%, говорится в сообщении регулятора.Национальный банк смягчал монетарную политику с апреля 2020 года после долгого периода ужесточения для нейтрализации инфляционного давления, вызванного падением обменного курса. Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года, а в марте 2021 года снова начала расти.Принимая решение ужесточить монетарную политику Комитет Нацбанка учел тот факт, что вызванные пандемией коронавируса долгосрочные высокие уровни инфляции не повышали инфляционные ожидания.По данным Нацбанка, уровень инфляции в ноябре составил 12,5% при целевом показателе 3%. Как отмечает регулятор, неординарная ситуация, вызванная пандемией, создала множество проблем в мировой экономике, среди которых особенно значительная высокая инфляция. Следовательно, в последнее время рост инфляции для Грузии остается одной из главных проблем."Важно, чтобы в условиях сильных потрясений со стороны предложения долгосрочные высокие уровни инфляции не повышали долгосрочные инфляционные ожидания. Принимая во внимание эти факторы, комитет принял решение о дальнейшем ужесточении монетарной политики и повысил ставку рефинансирования до 10,5%", говорится в сообщении.Согласно прогнозу, в ближайшие месяцы инфляция временно повысится из-за базового эффекта коммунальных платежей, но начнет снижаться весной 2022 года.Следующее заседание комитета монетарной политики состоится 2 февраля 2022 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211204/natsbank-prognoziruet-vysokuyu-inflyatsiyu-zimoy-262587913.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24805/08/248050876_218:0:2783:1924_1920x0_80_0_0_059aa16a14b2b7c2c09d5fb6f9debb42.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, новости, грузия, ставка рефинансирования, национальный банк грузии, цены
Нацбанк Грузии ужесточил монетарную политику
14:44 08.12.2021 (обновлено: 15:01 08.12.2021)
В последнее время рост инфляции для Грузии остается одной из главных проблем, в связи с этим Нацбанк ужесточает монетарную политику
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik.
Комитет монетарной политики Национального банка Грузии принял решение увеличить ставку рефинансирования с 10 до 10,5%, говорится в сообщении
регулятора.
Национальный банк смягчал монетарную политику с апреля 2020 года после долгого периода ужесточения для нейтрализации инфляционного давления, вызванного падением обменного курса. Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года, а в марте 2021 года снова начала расти.
Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.
Принимая решение ужесточить монетарную политику Комитет Нацбанка учел тот факт, что вызванные пандемией коронавируса долгосрочные высокие уровни инфляции не повышали инфляционные ожидания.
По данным Нацбанка, уровень инфляции в ноябре составил 12,5% при целевом показателе 3%. Как отмечает регулятор, неординарная ситуация, вызванная пандемией, создала множество проблем в мировой экономике, среди которых особенно значительная высокая инфляция. Следовательно, в последнее время рост инфляции для Грузии остается одной из главных проблем.
"Важно, чтобы в условиях сильных потрясений со стороны предложения долгосрочные высокие уровни инфляции не повышали долгосрочные инфляционные ожидания. Принимая во внимание эти факторы, комитет принял решение о дальнейшем ужесточении монетарной политики и повысил ставку рефинансирования до 10,5%", говорится в сообщении.
Согласно прогнозу, в ближайшие месяцы инфляция временно повысится из-за базового эффекта коммунальных платежей, но начнет снижаться весной 2022 года.
Следующее заседание комитета монетарной политики состоится 2 февраля 2022 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.