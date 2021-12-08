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https://sputnik-georgia.ru/20211208/panikhida-po-pogibshim-vo-vremya-voyny-v-abkhazii-proshla-v-khrame-sameba-262701636.html
Панихида по погибшим во время войны в Абхазии прошла в храме Самеба
Панихида по погибшим во время войны в Абхазии прошла в храме Самеба
Всего без вести пропавшими во время вооруженных конфликтов 1990-х и 2008 года числились 2 343 человека 08.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-08T20:56+0400
2021-12-08T20:56+0400
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абхазия
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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Гражданская панихида по восьми погибшим, считавшимся до сих пор пропавшими без вести во время войны в Абхазии, состоялась в Кафедральном соборе Святой Троицы Самеба в Тбилиси.Все восемь тел были эксгумированы и идентифицированы при содействии Международного комитета Красного Креста . Пятеро погибших - это военные, и трое - гражданские лица.По решению семей, четверо военных будут похоронены на братском кладбище в Дигоми, а четверо - на родовых кладбищах. Похороны состоятся в четверг, 9 декабря.По данным Красного Креста, эксгумация тел была произведена в 2017-2019 годах на территории Абхазии в рамках координационного механизма, созданного под эгидой МККК.В процессе, который носит гуманитарный характер, были задействованы представители абхазской и грузинской сторон.Всего без вести пропавшими во время вооруженных конфликтов 1990-х и 2008 года числились 2 343 человека. С 2010 года грузинской стороне для перезахоронения было передано 598 тел погибших, из них 219 идентифицированы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211208/identifitsirovany-ostanki-esche-vosmi-pogibshikh-vo-vremya-voyny-v-abkhazii--262684796.html
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общество, новости, грузия, абхазия, храм самеба, красный крест

Панихида по погибшим во время войны в Абхазии прошла в храме Самеба

20:56 08.12.2021
© photo: Sputnik / StringerПанихида в кафедральном соборе Святой Троицы - Самеба
Панихида в кафедральном соборе Святой Троицы - Самеба - Sputnik Грузия, 1920, 08.12.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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Всего без вести пропавшими во время вооруженных конфликтов 1990-х и 2008 года числились 2 343 человека
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Гражданская панихида по восьми погибшим, считавшимся до сих пор пропавшими без вести во время войны в Абхазии, состоялась в Кафедральном соборе Святой Троицы Самеба в Тбилиси.
Все восемь тел были эксгумированы и идентифицированы при содействии Международного комитета Красного Креста . Пятеро погибших - это военные, и трое - гражданские лица.
По решению семей, четверо военных будут похоронены на братском кладбище в Дигоми, а четверо - на родовых кладбищах. Похороны состоятся в четверг, 9 декабря.
Кафедральный собор Святой Троицы Самеба - Sputnik Грузия, 1920, 08.12.2021
Идентифицированы останки еще восьми погибших во время войны в Абхазии
12:55
По данным Красного Креста, эксгумация тел была произведена в 2017-2019 годах на территории Абхазии в рамках координационного механизма, созданного под эгидой МККК.
В процессе, который носит гуманитарный характер, были задействованы представители абхазской и грузинской сторон.
Всего без вести пропавшими во время вооруженных конфликтов 1990-х и 2008 года числились 2 343 человека. С 2010 года грузинской стороне для перезахоронения было передано 598 тел погибших, из них 219 идентифицированы.
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