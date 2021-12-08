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https://sputnik-georgia.ru/20211208/perekhod-na-novyy-standart-kachestva-medikamentov-v-gruzii-perenesen-262706293.html
Переход на новый стандарт качества медикаментов в Грузии перенесен
Переход на новый стандарт качества медикаментов в Грузии перенесен
Переход на GMP-стандарт планировался с 2016 года, однако по просьбе фармкомпаний несколько раз переносился 08.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-08T23:43+0400
2021-12-09T00:00+0400
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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Фармацевтические компании Грузии должны перейти на стандарт GMP вместо 1 января 2022 года поэтапно в течение 2022 года в зависимости от получения разрешения на производство медикаментов, говорится в сообщении Минздрава Грузии.Чтобы улучшить качество медикаментов на грузинском рынке, фармкомпаниям придется удовлетворять стандартам GMP, то есть хорошей производственной практике и GDP - хорошей дистрибьюторской практике. Переход на GMP-стандарт планировался с 2016 года, однако по просьбе фармучреждений данное решение сначала было перенесено до 1 января 2018 года, а затем до 1 января 2022 года.Информацию об установлении переходного периода представителям фармацевтических ассоциаций лично предоставила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе. По ее словам, такими же льготами будут пользоваться и оптовые дистрибьюторы.На встрече стороны обсудили планируемые изменения в фармацевтической сфере с 2022 года.По словам директора Агентства по регулированию медицинской и фармацевтической деятельности Заала Капанадзе, в постановление внесены поправки, и те производители, которые не соответствуют стандарту GMP, по-прежнему смогут экспортировать лекарства."В связи с тем, что местные производители за годы нашли определенные рынки в соседних странах и не могут достичь этого стандарта, они будут иметь право экспортировать эту продукцию до 2025 года", - сказал Заал Капанадзе.Также на встрече была озвучена новая инициатива по созданию Совета фармации, который будет рассматривать планируемые изменения в этой сфере.Внедрением GMP/GDP Грузия переходит на стандарты Евросоюза в контроле качества фармацевтической продукции. Наличие GMP практики дает возможность Грузии стать членом "Системы сотрудничества фармацевтических инспекций" (PIC\S), в которой представлены страны с высшими стандартами качества медикаментов.Вместе с тем, в Грузии планируется ужесточить регулирование фармацевтического рынка. Власти заявили, что цены на медикаменты слишком высокие, поэтому нужно своевременное реагирование. Фармацевтический рынок страны нуждается в законодательных изменениях, среди которых введение системы электронных рецептов и регулирование цен на лекарства. Это сделает рынок конкурентноспособным, а стоимость лекарств более приемлемой. В планах правительства как можно скорее внести в парламент законодательную инициативу, разработка которой поручена Минздраву.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211112/tseny-na-medikamenty-ochen-povysheny--premer-gruzii-vzyalsya-za-farmatsevticheskiy-rynok-262010993.html
https://sputnik-georgia.ru/20210728/V-Gruzii-s-nachala-goda-vyyavili-62-fakta-nezakonnoy-farmatsevticheskoy-deyatelnosti-252445435.html
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общество, новости, грузия, минздрав грузии

Переход на новый стандарт качества медикаментов в Грузии перенесен

23:43 08.12.2021 (обновлено: 00:00 09.12.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliСетевые аптеки - компания PSP
Сетевые аптеки - компания PSP - Sputnik Грузия, 1920, 08.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Переход на GMP-стандарт планировался с 2016 года, однако по просьбе фармкомпаний несколько раз переносился
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Фармацевтические компании Грузии должны перейти на стандарт GMP вместо 1 января 2022 года поэтапно в течение 2022 года в зависимости от получения разрешения на производство медикаментов, говорится в сообщении Минздрава Грузии.
Чтобы улучшить качество медикаментов на грузинском рынке, фармкомпаниям придется удовлетворять стандартам GMP, то есть хорошей производственной практике и GDP - хорошей дистрибьюторской практике. Переход на GMP-стандарт планировался с 2016 года, однако по просьбе фармучреждений данное решение сначала было перенесено до 1 января 2018 года, а затем до 1 января 2022 года.
"При этом определены дополнительные льготы для тех производителей, которые получили разрешение на производство до июня, они должны получить сертификат качества до 30 июня", - говорится в сообщении.
Информацию об установлении переходного периода представителям фармацевтических ассоциаций лично предоставила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе. По ее словам, такими же льготами будут пользоваться и оптовые дистрибьюторы.
На встрече стороны обсудили планируемые изменения в фармацевтической сфере с 2022 года.
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По словам директора Агентства по регулированию медицинской и фармацевтической деятельности Заала Капанадзе, в постановление внесены поправки, и те производители, которые не соответствуют стандарту GMP, по-прежнему смогут экспортировать лекарства.
"В связи с тем, что местные производители за годы нашли определенные рынки в соседних странах и не могут достичь этого стандарта, они будут иметь право экспортировать эту продукцию до 2025 года", - сказал Заал Капанадзе.
Также на встрече была озвучена новая инициатива по созданию Совета фармации, который будет рассматривать планируемые изменения в этой сфере.
Внедрением GMP/GDP Грузия переходит на стандарты Евросоюза в контроле качества фармацевтической продукции. Наличие GMP практики дает возможность Грузии стать членом "Системы сотрудничества фармацевтических инспекций" (PIC\S), в которой представлены страны с высшими стандартами качества медикаментов.
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Вместе с тем, в Грузии планируется ужесточить регулирование фармацевтического рынка. Власти заявили, что цены на медикаменты слишком высокие, поэтому нужно своевременное реагирование. Фармацевтический рынок страны нуждается в законодательных изменениях, среди которых введение системы электронных рецептов и регулирование цен на лекарства. Это сделает рынок конкурентноспособным, а стоимость лекарств более приемлемой. В планах правительства как можно скорее внести в парламент законодательную инициативу, разработка которой поручена Минздраву.
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