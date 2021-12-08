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Президент Грузии поздравила нового канцлера Германии с избранием
Президент Грузии поздравила нового канцлера Германии с избранием
Зурабишвили в своем послании также упомянула Ангелу Меркель и отметила ее роль в укреплении Европы 08.12.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила Олафа Шольца с избранием канцлером Германии и пожелала ему успехов.Лидер социал-демократов Олаф Шольц в среду, 8 декабря, избран новым федеральным канцлером Германии.Кроме того, Зурабишвили в своем твите упомянула бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель."Для меня было большой честью работать с Ангелой Меркель в те годы, когда она исполняла обязанности канцлера, в течение которых связи между Грузией и Германией экспонентно росли. Мы будем хорошо помнить ее роль в укреплении Европы, и я надеюсь, что она и дальше будет вдохновлять следующее поколение женщин-лидеров в Европе", - написала Зурабишвили.Олаф Шольц станет девятым по счету канцлером Германии. Политик родился в 1958 году в Оснабрюке, изучал юриспруденцию, проходил альтернативную воинскую службу и работал адвокатом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, германия, ангела меркель, саломе зурабишвили

Президент Грузии поздравила нового канцлера Германии с избранием

21:49 08.12.2021 (обновлено: 21:58 08.12.2021)
© President of GeorgiaСаломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили - Sputnik Грузия, 1920, 08.12.2021
© President of Georgia
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Зурабишвили в своем послании также упомянула Ангелу Меркель и отметила ее роль в укреплении Европы
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила Олафа Шольца с избранием канцлером Германии и пожелала ему успехов.
Лидер социал-демократов Олаф Шольц в среду, 8 декабря, избран новым федеральным канцлером Германии.
"Я искренне поздравляю и желаю успехов Олафу Шольцу, который начал исполнять обязанности канцлера Германии. Я с нетерпением жду возможности работать с вами для дальнейшего укрепления наших связей и упрочения непоколебимого пути Грузии к европейской интеграции", - написала Саломе Зурабишвили в Twitter.
Кроме того, Зурабишвили в своем твите упомянула бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель.
"Для меня было большой честью работать с Ангелой Меркель в те годы, когда она исполняла обязанности канцлера, в течение которых связи между Грузией и Германией экспонентно росли. Мы будем хорошо помнить ее роль в укреплении Европы, и я надеюсь, что она и дальше будет вдохновлять следующее поколение женщин-лидеров в Европе", - написала Зурабишвили.
МИД Грузии Давид Залкалиани - Sputnik Грузия, 1920, 08.12.2021
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Олаф Шольц станет девятым по счету канцлером Германии. Политик родился в 1958 году в Оснабрюке, изучал юриспруденцию, проходил альтернативную воинскую службу и работал адвокатом.
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