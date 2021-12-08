https://sputnik-georgia.ru/20211208/prezident-gruzii-pozdravila-novogo-kantslera-germanii-s-izbraniem-262703267.html

Президент Грузии поздравила нового канцлера Германии с избранием

Президент Грузии поздравила нового канцлера Германии с избранием

Зурабишвили в своем послании также упомянула Ангелу Меркель и отметила ее роль в укреплении Европы 08.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила Олафа Шольца с избранием канцлером Германии и пожелала ему успехов.Лидер социал-демократов Олаф Шольц в среду, 8 декабря, избран новым федеральным канцлером Германии.Кроме того, Зурабишвили в своем твите упомянула бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель."Для меня было большой честью работать с Ангелой Меркель в те годы, когда она исполняла обязанности канцлера, в течение которых связи между Грузией и Германией экспонентно росли. Мы будем хорошо помнить ее роль в укреплении Европы, и я надеюсь, что она и дальше будет вдохновлять следующее поколение женщин-лидеров в Европе", - написала Зурабишвили.Олаф Шольц станет девятым по счету канцлером Германии. Политик родился в 1958 году в Оснабрюке, изучал юриспруденцию, проходил альтернативную воинскую службу и работал адвокатом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211208/glava-mid-gruzii-pozdravil-nemetskogo-kollegu-s-naznacheniem-262700138.html

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политика, новости, грузия, германия, ангела меркель, саломе зурабишвили