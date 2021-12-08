https://sputnik-georgia.ru/20211208/rekordno-zharkaya-pogoda-zafiksirovana-v-batumi-262701515.html

В Батуми зафиксирована рекордно жаркая погода

В Батуми зафиксирована рекордно жаркая погода

В среду температура воздуха в Батуми достигала +24 градусов, дул теплый восточный ветер 08.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. В Батуми в декабре была зафиксирована рекордно жаркая погода за последние 10 лет, сообщил местный портал Batumelebi.Согласно данным Аджарской региональной Гидрометеорологической обсерватории, в среду температура воздуха в Батуми достигала +24 градусов, дул теплый восточный ветер.Август, сентябрь и октябрь были холодными, так что получился баланс - теплый декабрь. Январь будет сравнительно холодным, считают синоптики.В четверг в Батуми ожидается дождь, температура воздуха понизится, но с 10 декабря вновь потеплеет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211207/v-gruzii-potepleet-do-24-gradusov-262658148.html

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