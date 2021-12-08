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https://sputnik-georgia.ru/20211208/tornike-shengeliya-ne-pomozhet-tsska-v-matche-evroligi-protiv-zhalgirisa-262688615.html
Торнике Шенгелия не поможет ЦСКА в матче Евролиги против "Жальгириса"
Торнике Шенгелия не поможет ЦСКА в матче Евролиги против "Жальгириса"
Шенгелия выступает за ЦСКА с лета прошлого года, куда он перешел из "Басконии", проведя в испанском клубе шесть сезонов
2021-12-08T15:01+0400
2021-12-08T15:01+0400
спорт
новости
в мире
цска
торнике шенгелия
баскетбол
евролига
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ТБИЛИСИ, 8 дек – Sputnik. Капитан сборной Грузии и форвард ЦСКА Торнике Шенгелия не сыграет в матче Евролиги против "Жальгириса" из Каунаса."После смены тренера "Жальгирис" находится на подъеме. У ЦСКА точно не будет играть Шенгелия. Фойгтман и Хэкетт – под вопросом. Игра в Каунасе будет очень сложной", – приводит слова известного баскетбольного комментатора Владимира Гомельского издание championat.com.Шенгелия получил травму колена в конце ноября, в отборочном матче ЧМ-2023 против Украины. Из-за повреждения форвард был вынужден пропустить игру с Испанией, а также два матча ЦСКА – против "Панатинаикоса" в Евролиге и "Локомотива-Кубань" в Единой Лиге ВТБ. Ожидалось, что к игре против "Жальгириса", которая состоится 10 декабря, Шенгелия полностью восстановится.Стоит отметить, что в шести из семи последних матчей в Евролиге, Шенгелия набирал больше 10 очков. Грузинский баскетболист занимает шестое место по среднему показателю КПД (17.4) и седьмое по средней результативности (15.1).Шенгелия выступает за ЦСКА с лета прошлого года, куда он перешел из "Басконии", проведя в испанском клубе шесть сезонов. Срок соглашения между 30-летним грузинским баскетболистом и "армейцами" рассчитан на три года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211205/tornike-shengeliya-v-simvolicheskoy-sbornoy-oseni-edinoy-ligi-vtb-262604405.html
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спорт, новости, в мире, цска, торнике шенгелия, баскетбол, евролига

Торнике Шенгелия не поможет ЦСКА в матче Евролиги против "Жальгириса"

15:01 08.12.2021
© photo: Sputnik / Alexey Filippov / Перейти в фотобанкИгрок "Панатинаикоса" Неманья Недович (слева) и игрок ЦСКА Торнике Шенгелия
Игрок Панатинаикоса Неманья Недович (слева) и игрок ЦСКА Торнике Шенгелия - Sputnik Грузия, 1920, 08.12.2021
© photo: Sputnik / Alexey Filippov
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Шенгелия выступает за ЦСКА с лета прошлого года, куда он перешел из "Басконии", проведя в испанском клубе шесть сезонов
ТБИЛИСИ, 8 дек – Sputnik. Капитан сборной Грузии и форвард ЦСКА Торнике Шенгелия не сыграет в матче Евролиги против "Жальгириса" из Каунаса.
"После смены тренера "Жальгирис" находится на подъеме. У ЦСКА точно не будет играть Шенгелия. Фойгтман и Хэкетт – под вопросом. Игра в Каунасе будет очень сложной", – приводит слова известного баскетбольного комментатора Владимира Гомельского издание championat.com.
Шенгелия получил травму колена в конце ноября, в отборочном матче ЧМ-2023 против Украины. Из-за повреждения форвард был вынужден пропустить игру с Испанией, а также два матча ЦСКА – против "Панатинаикоса" в Евролиге и "Локомотива-Кубань" в Единой Лиге ВТБ. Ожидалось, что к игре против "Жальгириса", которая состоится 10 декабря, Шенгелия полностью восстановится.
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Торнике Шенгелия в символической сборной осени Единой Лиги ВТБ
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Стоит отметить, что в шести из семи последних матчей в Евролиге, Шенгелия набирал больше 10 очков. Грузинский баскетболист занимает шестое место по среднему показателю КПД (17.4) и седьмое по средней результативности (15.1).
Шенгелия выступает за ЦСКА с лета прошлого года, куда он перешел из "Басконии", проведя в испанском клубе шесть сезонов. Срок соглашения между 30-летним грузинским баскетболистом и "армейцами" рассчитан на три года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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