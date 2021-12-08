https://sputnik-georgia.ru/20211208/tuman-v-tbilisi-sozdal-problemy-v-rabote-aeroporta-262693517.html

Тбилисский аэропорт не смог принять несколько рейсов

Тбилисский аэропорт не смог принять несколько рейсов

Три рейса в Тбилисском аэропорту было отменено или задержано 08.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-08T16:31+0400

2021-12-08T16:31+0400

2021-12-08T17:14+0400

новости

грузия

тбилисский международный аэропорт

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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Несколько авиарейсов пришлось отменить в Тбилисском международном аэропорту утром в среду из-за тумана, сообщает Первый канал. Самолет немецкой авиакомпании Lufthansa, который направлялся из Мюнхена, временно приземлился в Ереване. Позднее самолет вернулся в Мюнхен и вновь вылетел в Тбилиси.Что касается рейса турецкой авиакомпании Turkish Airlines, то самолет вылетел из Стамбула, однако приземлился в Эрзеруме. Позже указанный рейс был отменен.Кроме того, на несколько часов был задержан рейс Тбилиси-Дубай. Как заявляют в Тбилисском международном аэропорту, на данный момент аэропорт работает без задержек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211207/v-gruzii-potepleet-do-24-gradusov-262658148.html

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новости, грузия, тбилисский международный аэропорт