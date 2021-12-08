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Тбилисский аэропорт не смог принять несколько рейсов
Тбилисский аэропорт не смог принять несколько рейсов
Три рейса в Тбилисском аэропорту было отменено или задержано 08.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-08T16:31+0400
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грузия
тбилисский международный аэропорт
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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Несколько авиарейсов пришлось отменить в Тбилисском международном аэропорту утром в среду из-за тумана, сообщает Первый канал. Самолет немецкой авиакомпании Lufthansa, который направлялся из Мюнхена, временно приземлился в Ереване. Позднее самолет вернулся в Мюнхен и вновь вылетел в Тбилиси.Что касается рейса турецкой авиакомпании Turkish Airlines, то самолет вылетел из Стамбула, однако приземлился в Эрзеруме. Позже указанный рейс был отменен.Кроме того, на несколько часов был задержан рейс Тбилиси-Дубай. Как заявляют в Тбилисском международном аэропорту, на данный момент аэропорт работает без задержек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, тбилисский международный аэропорт

Тбилисский аэропорт не смог принять несколько рейсов

16:31 08.12.2021 (обновлено: 17:14 08.12.2021)
© photo: Sputnik / Ruslan KrivobokСамолет в небе
Самолет в небе - Sputnik Грузия, 1920, 08.12.2021
© photo: Sputnik / Ruslan Krivobok
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Три рейса в Тбилисском аэропорту было отменено или задержано
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Несколько авиарейсов пришлось отменить в Тбилисском международном аэропорту утром в среду из-за тумана, сообщает Первый канал.
Самолет немецкой авиакомпании Lufthansa, который направлялся из Мюнхена, временно приземлился в Ереване. Позднее самолет вернулся в Мюнхен и вновь вылетел в Тбилиси.
Что касается рейса турецкой авиакомпании Turkish Airlines, то самолет вылетел из Стамбула, однако приземлился в Эрзеруме. Позже указанный рейс был отменен.
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Кроме того, на несколько часов был задержан рейс Тбилиси-Дубай.
Как заявляют в Тбилисском международном аэропорту, на данный момент аэропорт работает без задержек.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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