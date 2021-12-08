https://sputnik-georgia.ru/20211208/tuman-v-tbilisi-sozdal-problemy-v-rabote-aeroporta-262693517.html
Тбилисский аэропорт не смог принять несколько рейсов
Тбилисский аэропорт не смог принять несколько рейсов
Три рейса в Тбилисском аэропорту было отменено или задержано 08.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-08T16:31+0400
2021-12-08T16:31+0400
2021-12-08T17:14+0400
новости
грузия
тбилисский международный аэропорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23023/06/230230650_0:0:2775:1561_1920x0_80_0_0_67558f9fccd95e9279911668f3b76641.jpg
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Несколько авиарейсов пришлось отменить в Тбилисском международном аэропорту утром в среду из-за тумана, сообщает Первый канал. Самолет немецкой авиакомпании Lufthansa, который направлялся из Мюнхена, временно приземлился в Ереване. Позднее самолет вернулся в Мюнхен и вновь вылетел в Тбилиси.Что касается рейса турецкой авиакомпании Turkish Airlines, то самолет вылетел из Стамбула, однако приземлился в Эрзеруме. Позже указанный рейс был отменен.Кроме того, на несколько часов был задержан рейс Тбилиси-Дубай. Как заявляют в Тбилисском международном аэропорту, на данный момент аэропорт работает без задержек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211207/v-gruzii-potepleet-do-24-gradusov-262658148.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23023/06/230230650_276:0:2437:1621_1920x0_80_0_0_9a348c4ca525e46f1792f42790b9a662.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, тбилисский международный аэропорт
Тбилисский аэропорт не смог принять несколько рейсов
16:31 08.12.2021 (обновлено: 17:14 08.12.2021)
Три рейса в Тбилисском аэропорту было отменено или задержано
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik.
Несколько авиарейсов пришлось отменить в Тбилисском международном аэропорту утром в среду из-за тумана, сообщает Первый канал
.
Самолет немецкой авиакомпании Lufthansa, который направлялся из Мюнхена, временно приземлился в Ереване. Позднее самолет вернулся в Мюнхен и вновь вылетел в Тбилиси.
Что касается рейса турецкой авиакомпании Turkish Airlines, то самолет вылетел из Стамбула, однако приземлился в Эрзеруме. Позже указанный рейс был отменен.
Кроме того, на несколько часов был задержан рейс Тбилиси-Дубай.
Как заявляют в Тбилисском международном аэропорту, на данный момент аэропорт работает без задержек.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.