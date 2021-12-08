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У резиденции действующего президента Грузии требовали освобождения бывшего
У резиденции действующего президента Грузии требовали освобождения бывшего
Акцию организовала популярная телеведущая ТВ "Мтавари архи" Нанука Жоржолиани и платформа освобождения Михаила Саакашвили 08.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-08T17:03+0400
2021-12-08T17:07+0400
политика
новости
грузия
акция
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Перед резиденцией президента Грузии в центре Тбилиси прошла акция с требованием освободить экс-президента Михаила Саакашвили, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.Акцию провели активисты оппозиционной партии "Единое национальное движение" и движения по освобождению Саакашвили из заключения. Инициатором акции была телеведущая телекомпании "Мтавари архи" Нанука Жоржолиани.Полиция задержала еще одного участника акции в поддержку Саакашвили&gt;&gt;Собравшись на улице Атонели, несколько сот человек, развернув огромное полотно с надписью "Свободу Мише", требовали встречи с президентом Грузии, заявляя, что у Саломе Зурабишвили есть "исторический шанс" изменить ситуацию в стране, помиловав Саакашвили.Однако, несмотря на ультимативное требование, президент отказалась встречаться с участниками акции. По поводу помилования экс-президента Саломе Зурабишвили, отвечая журналистам, ранее категорически сказала: "Нет и никогда!" После этого дополнительных заявлений по этому поводу Зурабишвили не делала.Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заочно приговорен в шести годам тюрьмы по двум уголовным делам – о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Еще три дела, в которых обвиняемым является Саакашвили, рассматриваются в суде.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, акция, возвращение и арест саакашвили

У резиденции действующего президента Грузии требовали освобождения бывшего

17:03 08.12.2021 (обновлено: 17:07 08.12.2021)
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста оппозиции у резиденции президента Грузии 8 ноября 2021 года
Акция протеста оппозиции у резиденции президента Грузии 8 ноября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 08.12.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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Акцию организовала популярная телеведущая ТВ "Мтавари архи" Нанука Жоржолиани и платформа освобождения Михаила Саакашвили
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Перед резиденцией президента Грузии в центре Тбилиси прошла акция с требованием освободить экс-президента Михаила Саакашвили, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.
Акцию провели активисты оппозиционной партии "Единое национальное движение" и движения по освобождению Саакашвили из заключения. Инициатором акции была телеведущая телекомпании "Мтавари архи" Нанука Жоржолиани.
Полиция задержала еще одного участника акции в поддержку Саакашвили>>
Собравшись на улице Атонели, несколько сот человек, развернув огромное полотно с надписью "Свободу Мише", требовали встречи с президентом Грузии, заявляя, что у Саломе Зурабишвили есть "исторический шанс" изменить ситуацию в стране, помиловав Саакашвили.
Однако, несмотря на ультимативное требование, президент отказалась встречаться с участниками акции. По поводу помилования экс-президента Саломе Зурабишвили, отвечая журналистам, ранее категорически сказала: "Нет и никогда!" После этого дополнительных заявлений по этому поводу Зурабишвили не делала.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заочно приговорен в шести годам тюрьмы по двум уголовным делам – о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Еще три дела, в которых обвиняемым является Саакашвили, рассматриваются в суде.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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