https://sputnik-georgia.ru/20211208/u-rezidentsii-deystvuyuschego-prezidenta-gruzii-trebovali-osvobozhdeniya-byvshego-262693219.html

У резиденции действующего президента Грузии требовали освобождения бывшего

У резиденции действующего президента Грузии требовали освобождения бывшего

Акцию организовала популярная телеведущая ТВ "Мтавари архи" Нанука Жоржолиани и платформа освобождения Михаила Саакашвили 08.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-08T17:03+0400

2021-12-08T17:03+0400

2021-12-08T17:07+0400

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акция

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Перед резиденцией президента Грузии в центре Тбилиси прошла акция с требованием освободить экс-президента Михаила Саакашвили, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.Акцию провели активисты оппозиционной партии "Единое национальное движение" и движения по освобождению Саакашвили из заключения. Инициатором акции была телеведущая телекомпании "Мтавари архи" Нанука Жоржолиани.Полиция задержала еще одного участника акции в поддержку Саакашвили>>Собравшись на улице Атонели, несколько сот человек, развернув огромное полотно с надписью "Свободу Мише", требовали встречи с президентом Грузии, заявляя, что у Саломе Зурабишвили есть "исторический шанс" изменить ситуацию в стране, помиловав Саакашвили.Однако, несмотря на ультимативное требование, президент отказалась встречаться с участниками акции. По поводу помилования экс-президента Саломе Зурабишвили, отвечая журналистам, ранее категорически сказала: "Нет и никогда!" После этого дополнительных заявлений по этому поводу Зурабишвили не делала.Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заочно приговорен в шести годам тюрьмы по двум уголовным делам – о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Еще три дела, в которых обвиняемым является Саакашвили, рассматриваются в суде.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, акция, возвращение и арест саакашвили