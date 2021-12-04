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https://sputnik-georgia.ru/20211204/politsiya-zaderzhala-esche-odnogo-uchastnika-aktsii-v-podderzhku-saakashvili---262596020.html
Полиция задержала еще одного участника акции в поддержку Саакашвили
Полиция задержала еще одного участника акции в поддержку Саакашвили
По данным следствия, задержанный напал на сотрудника полиции и древком флага ударил его по голове 04.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-04T18:40+0400
2021-12-04T19:13+0400
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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Еще одного грузинского активиста задержали за нападение на сотрудника полиции во время акции протеста у Тбилисского городского суда, сообщает МВД.Следствие установило, что задержанный на акции 29 ноября напал на сотрудника полиции и древком флага ударил его по голове.Следствие ведется по статье "Нападение на сотрудника полиции при исполнении", что предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.Это уже пятый задержанный за совершение уголовного преступления на акции 29 ноября у здания Тбилисского городского суда. Четырех задержанных ранее Тбилисский городской суд поместил в заключение до приговора.Суд отправил под арест трех задержанных на акции в поддержку Саакашвили активистов&gt;&gt;Дело касается событий 29 ноября на акции протеста у здания тбилисского суда, где проходило заседание по делу экс-президента Михаила Саакашвили.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия

Полиция задержала еще одного участника акции в поддержку Саакашвили

18:40 04.12.2021 (обновлено: 19:13 04.12.2021)
© photo: Sputnik / StringerСудебный процесс над Михаилом Саакашвили в Тбилисском городском суде. "Дело пиджаков"
Судебный процесс над Михаилом Саакашвили в Тбилисском городском суде. Дело пиджаков - Sputnik Грузия, 1920, 04.12.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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По данным следствия, задержанный напал на сотрудника полиции и древком флага ударил его по голове
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Еще одного грузинского активиста задержали за нападение на сотрудника полиции во время акции протеста у Тбилисского городского суда, сообщает МВД.
Следствие установило, что задержанный на акции 29 ноября напал на сотрудника полиции и древком флага ударил его по голове.
Следствие ведется по статье "Нападение на сотрудника полиции при исполнении", что предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.
Это уже пятый задержанный за совершение уголовного преступления на акции 29 ноября у здания Тбилисского городского суда. Четырех задержанных ранее Тбилисский городской суд поместил в заключение до приговора.
Суд отправил под арест трех задержанных на акции в поддержку Саакашвили активистов>>
Дело касается событий 29 ноября на акции протеста у здания тбилисского суда, где проходило заседание по делу экс-президента Михаила Саакашвили.
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