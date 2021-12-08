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Ученые выявили вторую генетическую версию штамма коронавируса "омикрон"
Ученые выявили вторую генетическую версию штамма коронавируса "омикрон"
Новый вариант был найден в анализах второго инфицированного "омикроном" жителя Австралии
2021-12-08T13:55+0400
2021-12-08T13:55+0400
2021-12-08T13:56+0400
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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Генетический "подвид" нового штамма коронавируса "омикрон" выделен учеными австралийского штата Квинсленд и его сложнее выявлять ПЦР-тестом, пишет издание The Guardian.Выяснилось, что новый вариант был найден в анализах второго инфицированного "омикроном" жителя Австралии, который прибыл из Нигерии. Об этом сообщила министр здравоохранения Квинсленда Иветт Д'Ат. При этом новый субвариант, предположительно, распространится по всему миру, но называть его новым штаммом неправильно, утверждает врач-инфекционист и микробиолог из Австралийского национального университета профессор Питер Коллиньон."Не думаю, что это можно назвать новым вариантом, это подтип. Новый вариант означает серьезное изменение по сравнению с теми штаммами, которые у нас уже были", – пояснил ученый.Дело в том, что новая разновидность вируса сохранила приблизительно 50% генетических трансформаций штамма "омикрон", сообщают 9News со ссылкой на специалистов. Правда, в отличие от "омикрона", субвариант труднее выявлять ПЦР-тестом.Штамм коронавируса "омикрон" обнаружили в Ботсване и ЮАР в середине ноября. Как объясняют биологи, он содержит множество мутаций в S-белке, который и нужен патогену для заражения клеток. Специалисты считают, что этот штамм более устойчив к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано.Между тем Всемирная организация здравоохранения уже признала этот штамм правомерно опасным. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. Среди симптомов – варьирующиеся варианты от усталости до головной боли и ломоты в теле.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Ученые выявили вторую генетическую версию штамма коронавируса "омикрон"
13:55 08.12.2021 (обновлено: 13:56 08.12.2021)
Новый вариант был найден в анализах второго инфицированного "омикроном" жителя Австралии
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik.
Генетический "подвид" нового штамма коронавируса "омикрон" выделен учеными австралийского штата Квинсленд и его сложнее выявлять ПЦР-тестом, пишет издание The Guardian
.
Выяснилось, что новый вариант был найден в анализах второго инфицированного "омикроном" жителя Австралии, который прибыл из Нигерии. Об этом сообщила министр здравоохранения Квинсленда Иветт Д'Ат.
"Я хочу выразить огромную благодарность нашим судебно-медицинским и научным службам, потому что их работа с международным комитетом привела к переклассификации "омикрона" на два подвида, и оба они есть здесь, в Квинсленде", – сказала глава Минздрава.
При этом новый субвариант, предположительно, распространится по всему миру, но называть его новым штаммом неправильно, утверждает врач-инфекционист и микробиолог из Австралийского национального университета профессор Питер Коллиньон.
"Не думаю, что это можно назвать новым вариантом, это подтип. Новый вариант означает серьезное изменение по сравнению с теми штаммами, которые у нас уже были", – пояснил ученый.
Дело в том, что новая разновидность вируса сохранила приблизительно 50% генетических трансформаций штамма "омикрон", сообщают 9News со ссылкой на специалистов. Правда, в отличие от "омикрона", субвариант труднее выявлять ПЦР-тестом.
Штамм коронавируса "омикрон" обнаружили в Ботсване и ЮАР в середине ноября. Как объясняют биологи, он содержит множество мутаций в S-белке, который и нужен патогену для заражения клеток. Специалисты считают, что этот штамм более устойчив к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано.
Между тем Всемирная организация здравоохранения уже признала этот штамм правомерно опасным. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. Среди симптомов – варьирующиеся варианты от усталости до головной боли и ломоты в теле.
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