https://sputnik-georgia.ru/20211208/uchenye-vyyavili-vtoruyu-geneticheskuyu-versiyu-shtamma-koronavirusa-omikron-262687037.html

Ученые выявили вторую генетическую версию штамма коронавируса "омикрон"

Ученые выявили вторую генетическую версию штамма коронавируса "омикрон"

Новый вариант был найден в анализах второго инфицированного "омикроном" жителя Австралии

2021-12-08T13:55+0400

2021-12-08T13:55+0400

2021-12-08T13:56+0400

общество

новости

в мире

австралия

всемирная организация здравоохранения

наука

юар

минздрав

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/0b/250005214_0:448:2049:1600_1920x0_80_0_0_bb33940146383686d314491cf166324a.jpg

ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Генетический "подвид" нового штамма коронавируса "омикрон" выделен учеными австралийского штата Квинсленд и его сложнее выявлять ПЦР-тестом, пишет издание The Guardian.Выяснилось, что новый вариант был найден в анализах второго инфицированного "омикроном" жителя Австралии, который прибыл из Нигерии. Об этом сообщила министр здравоохранения Квинсленда Иветт Д'Ат. При этом новый субвариант, предположительно, распространится по всему миру, но называть его новым штаммом неправильно, утверждает врач-инфекционист и микробиолог из Австралийского национального университета профессор Питер Коллиньон."Не думаю, что это можно назвать новым вариантом, это подтип. Новый вариант означает серьезное изменение по сравнению с теми штаммами, которые у нас уже были", – пояснил ученый.Дело в том, что новая разновидность вируса сохранила приблизительно 50% генетических трансформаций штамма "омикрон", сообщают 9News со ссылкой на специалистов. Правда, в отличие от "омикрона", субвариант труднее выявлять ПЦР-тестом.Штамм коронавируса "омикрон" обнаружили в Ботсване и ЮАР в середине ноября. Как объясняют биологи, он содержит множество мутаций в S-белке, который и нужен патогену для заражения клеток. Специалисты считают, что этот штамм более устойчив к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано.Между тем Всемирная организация здравоохранения уже признала этот штамм правомерно опасным. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. Среди симптомов – варьирующиеся варианты от усталости до головной боли и ломоты в теле.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211207/omikron-mozhet-stat-spaseniem-dlya-chelovechestva---mnenie-spetsialista-262642701.html

австралия

юар

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, в мире, австралия, всемирная организация здравоохранения, наука, юар, минздрав, коронавирус covid-19