https://sputnik-georgia.ru/20211208/v-pervom-matche-na-atr-cup-gruzinskie-tennisisty-sygrayut-s-argentinoy-262700490.html

В первом матче на АТР Cup грузинские теннисисты сыграют с Аргентиной

В первом матче на АТР Cup грузинские теннисисты сыграют с Аргентиной

В нынешнем розыгрыше ATP Cup выступят 16 сборных, разбитых на четыре группы 08.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-08T19:51+0400

2021-12-08T19:51+0400

2021-12-08T19:51+0400

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николоз басилашвили

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ТБИЛИСИ, 8 дек – Sputnik. Мужская сборная Грузии по теннису начнет свое выступление на ATP Cup в Австралии 1 января матчем против Аргентины. Жеребьевка турнира состоялась сегодня в Сиднее.Следующим соперником сборной Грузии станет Польша. Этот матч состоится 3 января. Заключительную встречу в группе "D" грузинские теннисисты проведут 5 числа против команды Греции.На ATP Cup сборная Грузии выступит в следующем составе: Николоз Басилашвили (29 номер в рейтинге АТР), Александр Метревели (569), Александр Бакши (850), Саба Пурцеладзе (1202) и Зура Ткемаладзе (1316).В нынешнем розыгрыше ATP Cup выступят 16 сборных, разбитых на четыре группы. В полуфинал турнира выходит лучшая команда из каждого квартета.Сборная Грузии во второй раз в своей истории сыграет на турнире. В 2020 году грузинская команда проиграла Испании (0:3), Японии (1:2) и обыграла Уругвай (2:1), заняв в группе третье место.Действующим победителем ATP Cup является сборная России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211207/muzhskaya-sbornaya-gruzii-po-tennisu-uznala-svoikh-sopernikov-na-atp-cup-262663759.html

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