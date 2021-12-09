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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 562
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 562
За последние 24 часа от коронавируса скончались 63 человека, вылечились 4 145 пациентов 09.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-09T10:58+0400
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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 562. Скончались 63 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 879 368 случаев заражения.В Грузии сократили сроки бустерной прививки от коронавируса&gt;&gt;Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 4 145 человек, с начала пандемии – 822 108. Скончались 12 582.За сутки сделано 54 470 тестов, в том числе 31 693 на антиген и 18 777 ПЦР-тестов.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 7,06%, за последние 14 дней – 8,22 %, за последние семь дней – 7,91%.К этому времени в Грузии сделано 2 276 478 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 10 660.В карантине в данное время находятся 40 человек, в стационарах – 6 286, в ковид-гостиницах – 1 178.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 562

10:58 09.12.2021 (обновлено: 12:06 09.12.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliСкорая помощь 112 едет по улице
Скорая помощь 112 едет по улице - Sputnik Грузия, 1920, 09.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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За последние 24 часа от коронавируса скончались 63 человека, вылечились 4 145 пациентов
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 562. Скончались 63 человека.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 879 368 случаев заражения.
В Грузии сократили сроки бустерной прививки от коронавируса>>
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 4 145 человек, с начала пандемии – 822 108. Скончались 12 582.
За сутки сделано 54 470 тестов, в том числе 31 693 на антиген и 18 777 ПЦР-тестов.
Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 7,06%, за последние 14 дней – 8,22 %, за последние семь дней – 7,91%.
К этому времени в Грузии сделано 2 276 478 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 10 660.
В карантине в данное время находятся 40 человек, в стационарах – 6 286, в ковид-гостиницах – 1 178.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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