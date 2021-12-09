https://sputnik-georgia.ru/20211209/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-3-562-262711274.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 562

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 562

За последние 24 часа от коронавируса скончались 63 человека, вылечились 4 145 пациентов 09.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-09T10:58+0400

2021-12-09T10:58+0400

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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 562. Скончались 63 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 879 368 случаев заражения.В Грузии сократили сроки бустерной прививки от коронавируса>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 4 145 человек, с начала пандемии – 822 108. Скончались 12 582.За сутки сделано 54 470 тестов, в том числе 31 693 на антиген и 18 777 ПЦР-тестов.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 7,06%, за последние 14 дней – 8,22 %, за последние семь дней – 7,91%.К этому времени в Грузии сделано 2 276 478 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 10 660.В карантине в данное время находятся 40 человек, в стационарах – 6 286, в ковид-гостиницах – 1 178.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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