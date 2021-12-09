https://sputnik-georgia.ru/20211209/garibashvili-gruziya---pervaya-v-regione-v-oblasti-borby-s-korruptsiey-262729354.html
Гарибашвили: Грузия - первая в регионе в области борьбы с коррупцией
Гарибашвили: Грузия - первая в регионе в области борьбы с коррупцией
Грузия является безусловным лидером в регионе по борьбе с коррупцией, заявил глава правительства 09.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-09T17:16+0400
2021-12-09T17:16+0400
2021-12-09T17:16+0400
политика
новости
грузия
тбилиси
ираклий гарибашвили
европа
всемирный банк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/17/261425738_0:50:1280:771_1920x0_80_0_0_c70514b9ffbb1241c40b46587946d375.jpg
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили по случаю Международного дня борьбы с коррупцией рассказал о достижениях страны в этой сфере.По словам премьера, успехи Грузии в области борьбы с коррупцией подтверждены рядом международных рейтингов.По словам премьера, Грузия опережает 13 стран ЕС и является безусловным лидером в регионе по борьбе с коррупцией."Этот результат стал возможным благодаря реформам нашего правительства в области антикоррупционного законодательства, участию гражданского общества и открытости правительства", - подчеркивает Гарибашвили.Премьер-министр Грузии и раньше приводил успешные показатели страны в направлении борьбы с коррупцией. Согласно исследованию Всемирного банка, Грузия занимает 45 место из 189 стран по показателю контроля над коррупцией и 19 место среди стран Европы. Гарибашвили тогда подчеркнул, что по результатам того же исследования, опубликованного в 2012 году, Грузия занимала 62 место.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210927/premer-gruzii-indeks-korruptsii-v-strane-luchshe-pokazatelya-2012-goda-259934348.html
тбилиси
европа
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/17/261425738_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_a360d165e2077d7242790bd53ebb18f6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, тбилиси, ираклий гарибашвили, европа, всемирный банк
Гарибашвили: Грузия - первая в регионе в области борьбы с коррупцией
Грузия является безусловным лидером в регионе по борьбе с коррупцией, заявил глава правительства
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили по случаю Международного дня борьбы с коррупцией рассказал о достижениях страны в этой сфере.
По словам премьера, успехи Грузии в области борьбы с коррупцией подтверждены рядом международных рейтингов.
"Одним из них является последнее исследование этого года индекса свободы от риска коррупции Trace International, в котором Грузия вошла в двадцатку лучших в Европе и в тридцатку лучших в мире и заняла первое место в компоненте, оценивающем низкий риск коррупции по отношению к правительству", - пишет Гарибашвили на своей странице в соцсети Facebook.
По словам премьера, Грузия опережает 13 стран ЕС и является безусловным лидером в регионе по борьбе с коррупцией.
"Этот результат стал возможным благодаря реформам нашего правительства в области антикоррупционного законодательства, участию гражданского общества и открытости правительства", - подчеркивает Гарибашвили.
Премьер-министр Грузии и раньше приводил успешные показатели страны в направлении борьбы с коррупцией. Согласно исследованию Всемирного банка, Грузия занимает 45 место из 189 стран по показателю контроля над коррупцией и 19 место среди стран Европы. Гарибашвили тогда подчеркнул, что по результатам того же исследования, опубликованного в 2012 году, Грузия занимала 62 место.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.