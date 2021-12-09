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Гарибашвили: Грузия - первая в регионе в области борьбы с коррупцией
Гарибашвили: Грузия - первая в регионе в области борьбы с коррупцией
Грузия является безусловным лидером в регионе по борьбе с коррупцией, заявил глава правительства 09.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-09T17:16+0400
2021-12-09T17:16+0400
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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили по случаю Международного дня борьбы с коррупцией рассказал о достижениях страны в этой сфере.По словам премьера, успехи Грузии в области борьбы с коррупцией подтверждены рядом международных рейтингов.По словам премьера, Грузия опережает 13 стран ЕС и является безусловным лидером в регионе по борьбе с коррупцией."Этот результат стал возможным благодаря реформам нашего правительства в области антикоррупционного законодательства, участию гражданского общества и открытости правительства", - подчеркивает Гарибашвили.Премьер-министр Грузии и раньше приводил успешные показатели страны в направлении борьбы с коррупцией. Согласно исследованию Всемирного банка, Грузия занимает 45 место из 189 стран по показателю контроля над коррупцией и 19 место среди стран Европы. Гарибашвили тогда подчеркнул, что по результатам того же исследования, опубликованного в 2012 году, Грузия занимала 62 место.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210927/premer-gruzii-indeks-korruptsii-v-strane-luchshe-pokazatelya-2012-goda-259934348.html
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политика, новости, грузия, тбилиси, ираклий гарибашвили, европа, всемирный банк

Гарибашвили: Грузия - первая в регионе в области борьбы с коррупцией

17:16 09.12.2021
© Facebook / Georgian DreamИраклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили - Sputnik Грузия, 1920, 09.12.2021
© Facebook / Georgian Dream
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Грузия является безусловным лидером в регионе по борьбе с коррупцией, заявил глава правительства
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили по случаю Международного дня борьбы с коррупцией рассказал о достижениях страны в этой сфере.
По словам премьера, успехи Грузии в области борьбы с коррупцией подтверждены рядом международных рейтингов.

"Одним из них является последнее исследование этого года индекса свободы от риска коррупции Trace International, в котором Грузия вошла в двадцатку лучших в Европе и в тридцатку лучших в мире и заняла первое место в компоненте, оценивающем низкий риск коррупции по отношению к правительству", - пишет Гарибашвили на своей странице в соцсети Facebook.

По словам премьера, Грузия опережает 13 стран ЕС и является безусловным лидером в регионе по борьбе с коррупцией.
"Этот результат стал возможным благодаря реформам нашего правительства в области антикоррупционного законодательства, участию гражданского общества и открытости правительства", - подчеркивает Гарибашвили.
Ираклий Гарибашвили - Sputnik Грузия, 1920, 27.09.2021
Премьер Грузии: индекс коррупции в стране лучше показателя 2012 года
27 сентября, 16:48
Премьер-министр Грузии и раньше приводил успешные показатели страны в направлении борьбы с коррупцией. Согласно исследованию Всемирного банка, Грузия занимает 45 место из 189 стран по показателю контроля над коррупцией и 19 место среди стран Европы. Гарибашвили тогда подчеркнул, что по результатам того же исследования, опубликованного в 2012 году, Грузия занимала 62 место.
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