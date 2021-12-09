https://sputnik-georgia.ru/20211209/garibashvili-gruziya---pervaya-v-regione-v-oblasti-borby-s-korruptsiey-262729354.html

Гарибашвили: Грузия - первая в регионе в области борьбы с коррупцией

Гарибашвили: Грузия - первая в регионе в области борьбы с коррупцией

Грузия является безусловным лидером в регионе по борьбе с коррупцией, заявил глава правительства 09.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-09T17:16+0400

2021-12-09T17:16+0400

2021-12-09T17:16+0400

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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили по случаю Международного дня борьбы с коррупцией рассказал о достижениях страны в этой сфере.По словам премьера, успехи Грузии в области борьбы с коррупцией подтверждены рядом международных рейтингов.По словам премьера, Грузия опережает 13 стран ЕС и является безусловным лидером в регионе по борьбе с коррупцией."Этот результат стал возможным благодаря реформам нашего правительства в области антикоррупционного законодательства, участию гражданского общества и открытости правительства", - подчеркивает Гарибашвили.Премьер-министр Грузии и раньше приводил успешные показатели страны в направлении борьбы с коррупцией. Согласно исследованию Всемирного банка, Грузия занимает 45 место из 189 стран по показателю контроля над коррупцией и 19 место среди стран Европы. Гарибашвили тогда подчеркнул, что по результатам того же исследования, опубликованного в 2012 году, Грузия занимала 62 место.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210927/premer-gruzii-indeks-korruptsii-v-strane-luchshe-pokazatelya-2012-goda-259934348.html

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