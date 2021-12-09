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https://sputnik-georgia.ru/20211209/girchi-podgotovila-zakonoproekt-v-raschete-na-osvobozhdenie-nekotorykh-zaklyuchennykh-262730685.html
"Гирчи" подготовила законопроект в расчете на освобождение некоторых заключенных
"Гирчи" подготовила законопроект в расчете на освобождение некоторых заключенных
В основу законопроекта легло решение Конституционного суда Грузии по иску бывшего обвиняемого, члена группы Birja Mafia против парламента 09.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-09T17:46+0400
2021-12-09T17:46+0400
политика
новости
грузия
парламент грузии
конституционный суд грузии
анри оханашвили
группа birja mafia
георгий кебурия
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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. В ближайшее время в парламент Грузии поступит законопроект, который, по мнению авторов поправок, позволит выйти на свободу тем, кто был осужден на основании доказательств, полученных лишь благодаря информации конфидента, то есть человека, привлеченного к оперативно-розыскной деятельности. В основу законопроекта легло решение Конституционного суда Грузии от декабря 2020 года по делу "Георгий Кебурия против парламента Грузии". Суд признал неконституционными те нормы Уголовно-процессуального кодекса, которые позволяют выносить обвинительный приговор исходя из доказательств, полученных лишь на основе оперативной информации. Георгий Кебурия обратился в Конституционный суд после того, как в июне 2017 года он и Михаил Мгалоблишвили (члены хип-хоп группы Birja Mafia) оказались за решеткой по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотиков. Тогда МВД заявило, что полиция изъяла у Мгалоблишвили порядка 1,5 грамма наркотического вещества MDMA, а у Кебурия — более 2,3 грамма. Защита обвиняемых настаивала на том, что полицейские подбросили наркотики. Birja Mafia не виновна&gt;&gt;За арестом Кебурия и Мгалоблишвили последовали акции протеста. Позже, в декабре 2017 года, прокуратура прекратила уголовное преследование за неимением доказательств. Кроме того, прокуратура заявила, что параллельно ведет расследование на предмет возможного превышения служебных полномочий полицейскими, которые задержали Кебурия и Мгалоблишвили.По словам депутата, те люди, которые сидят в тюрьме по идентичным доказательствам, должны быть освобождены. Именно поэтому партия разработала поправки, которые в полной мере отражают решение Конституционного суда, пояснил Хвичия. Согласно инициативе "Гирчи", в случае вступления поправок в силу, закон должен будет иметь обратную силу, то есть распространяться на тех, кто был осужден до этого.Каждое дело - индивидуальноЗаконодательство уже приведено в соответствие с решением Конституционного суда, сказал глава парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили. По словам Оханашвили, именно он был инициаторов поправок, которые были приняты в 2021 году. "Мы практически урегулировали правовые вопросы...Мы получили то, что обвинительный приговор не может быть основан на доказательствах такого рода, как, например, только показания полицейского, показания такого полицейского, который непосредственно участвовал в следственных мероприятиях", - сказал Оханашвили в эфире телеканала "Рустави 2".По его словам, согласно принятым поправкам, для вынесения обвинительного приговора в деле должны быть и другие доказательства.Оханашвили также отметил, что Конституционный суд в своем решении однозначно разъяснил, что участие конфидента или анонимного источника в уголовном процессе очень важно."Вопрос о том, что в этом плане законодательное пространство не урегулировано, не соответствует действительности. Я могу передать моим коллегам тот законопроект, в котором все это расписано. Что касается конкретных лиц, то, исходя из нюансов индивидуального дела, у них есть возможность обратиться в суд в связи с выявлением новых обстоятельств", - сказал Оханашвили.Что касается законодательной инициативы оппозиционной партии, депутаты рассмотрят ее, учитывая то, насколько она соответствует решению Конституционного суда, заключил Оханашвили.Партия "Гирчи" известна своими либеральными взглядами касательно наркополитики. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211207/strasti-vokrug-konstitutsii-gruzinskaya-mechta-postavila-ultimatum-oppozitsii-262667966.html
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политика, новости, грузия, парламент грузии, конституционный суд грузии, анри оханашвили, группа birja mafia, георгий кебурия

"Гирчи" подготовила законопроект в расчете на освобождение некоторых заключенных

17:46 09.12.2021
© Sputnik / Alexander ImedashviliПарламент Грузии. Флаги Евросоюза и Грузии
Парламент Грузии. Флаги Евросоюза и Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 09.12.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В основу законопроекта легло решение Конституционного суда Грузии по иску бывшего обвиняемого, члена группы Birja Mafia против парламента
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. В ближайшее время в парламент Грузии поступит законопроект, который, по мнению авторов поправок, позволит выйти на свободу тем, кто был осужден на основании доказательств, полученных лишь благодаря информации конфидента, то есть человека, привлеченного к оперативно-розыскной деятельности.
В основу законопроекта легло решение Конституционного суда Грузии от декабря 2020 года по делу "Георгий Кебурия против парламента Грузии". Суд признал неконституционными те нормы Уголовно-процессуального кодекса, которые позволяют выносить обвинительный приговор исходя из доказательств, полученных лишь на основе оперативной информации.

"Конституционный суд постановил, что в качестве доказательства не может рассматриваться такой обыск и соответственно изъятие, при которых информация предоставляется на основе слов конфидента, и при этом при обыске и изъятии присутствовали только сотрудники полиции, и полиция не приняла никаких других мер для подтверждения доказательства", - сказал один из авторов законопроекта, депутат парламента от партии "Гирчи" Яго Хвичия на брифинге.

Георгий Кебурия обратился в Конституционный суд после того, как в июне 2017 года он и Михаил Мгалоблишвили (члены хип-хоп группы Birja Mafia) оказались за решеткой по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотиков. Тогда МВД заявило, что полиция изъяла у Мгалоблишвили порядка 1,5 грамма наркотического вещества MDMA, а у Кебурия — более 2,3 грамма. Защита обвиняемых настаивала на том, что полицейские подбросили наркотики.
Birja Mafia не виновна>>
За арестом Кебурия и Мгалоблишвили последовали акции протеста. Позже, в декабре 2017 года, прокуратура прекратила уголовное преследование за неимением доказательств. Кроме того, прокуратура заявила, что параллельно ведет расследование на предмет возможного превышения служебных полномочий полицейскими, которые задержали Кебурия и Мгалоблишвили.
По словам депутата, те люди, которые сидят в тюрьме по идентичным доказательствам, должны быть освобождены. Именно поэтому партия разработала поправки, которые в полной мере отражают решение Конституционного суда, пояснил Хвичия.
Согласно инициативе "Гирчи", в случае вступления поправок в силу, закон должен будет иметь обратную силу, то есть распространяться на тех, кто был осужден до этого.

Каждое дело - индивидуально

Законодательство уже приведено в соответствие с решением Конституционного суда, сказал глава парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили. По словам Оханашвили, именно он был инициаторов поправок, которые были приняты в 2021 году.
"Мы практически урегулировали правовые вопросы...Мы получили то, что обвинительный приговор не может быть основан на доказательствах такого рода, как, например, только показания полицейского, показания такого полицейского, который непосредственно участвовал в следственных мероприятиях", - сказал Оханашвили в эфире телеканала "Рустави 2".
Ираклий Кобахидзе. Брифинг лидеров правящей партии Грузинская мечта 18 февраля 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 07.12.2021
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По его словам, согласно принятым поправкам, для вынесения обвинительного приговора в деле должны быть и другие доказательства.
Оханашвили также отметил, что Конституционный суд в своем решении однозначно разъяснил, что участие конфидента или анонимного источника в уголовном процессе очень важно.
"Вопрос о том, что в этом плане законодательное пространство не урегулировано, не соответствует действительности. Я могу передать моим коллегам тот законопроект, в котором все это расписано. Что касается конкретных лиц, то, исходя из нюансов индивидуального дела, у них есть возможность обратиться в суд в связи с выявлением новых обстоятельств", - сказал Оханашвили.
Что касается законодательной инициативы оппозиционной партии, депутаты рассмотрят ее, учитывая то, насколько она соответствует решению Конституционного суда, заключил Оханашвили.
Партия "Гирчи" известна своими либеральными взглядами касательно наркополитики.
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