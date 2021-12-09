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Итоги уходящего года подведут в грузинской диаспоре в Москве
Итоги уходящего года подведут в грузинской диаспоре в Москве
Президент организации подведет итоги 2021 года и наметит приоритеты развития диаспоры на следующий
2021-12-09T12:17+0400
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общество
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москва
грузинская диаспора
давид цецхладзе
грузинская диаспора россии
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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Президент Федеральной грузинской национально-культурной автономии в России и Фонда ВРГО Давид Цецхладзе подведет итоги уходящего года, а также определит приоритеты развития диаспоры на следующий 2022 год, сообщили Sputnik Грузия в ФНКА.Отчетная конференция по работе грузинской диаспоры за 2021 год состоится в Московском доме национальностей 15 декабря в 18:00 по местному времени. На встрече будут присутствовать представители диаспоры, власти и общественных организаций. Регистрация на мероприятие по ссылке.Авиасообщение между Грузией и РФ: что обсудили в Москве главы грузинских диаспор &gt;&gt;&gt;"2021 год мы объявляли годом объединения грузинской диаспоры в России и 15 декабря я выступлю с докладом о проделанной работе, – сказал Цецхладзе. – Диаспора в этом году прошла сложный, но интересный путь к объединению. Произошла реанимация объединений по всей РФ и запуск важнейших направлений для жизни диаспоры. Я также расскажу о планах на следующий год и основном векторе развития диаспоры". Ранее президент Грузинской ФНКА в России и Фонда ВРГО Давид Цецхладзе вошел в состав Консультативного совета по делам национально-культурных автономий при Федеральном агентстве по делам национальностей. Соответствующий приказ подписал руководитель ФАДН Игорь Баринов.Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России) – федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий функции по реализации государственной национальной политики и реализации государственных и федеральных целевых программ в сфере межнациональных отношений.Агентство образовано 31 марта 2015 года согласно указу Президента.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, москва, грузинская диаспора, давид цецхладзе, грузинская диаспора россии

Итоги уходящего года подведут в грузинской диаспоре в Москве

12:17 09.12.2021 (обновлено: 12:41 09.12.2021)
© Courtesy of Federal Georgian national-cultural autonomy in RussiaПрезидент Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России и глава Фонда ВРГО Давид Цецхладзе
Президент Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России и глава Фонда ВРГО Давид Цецхладзе - Sputnik Грузия, 1920, 09.12.2021
© Courtesy of Federal Georgian national-cultural autonomy in Russia
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Президент организации подведет итоги 2021 года и наметит приоритеты развития диаспоры на следующий
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Президент Федеральной грузинской национально-культурной автономии в России и Фонда ВРГО Давид Цецхладзе подведет итоги уходящего года, а также определит приоритеты развития диаспоры на следующий 2022 год, сообщили Sputnik Грузия в ФНКА.
Отчетная конференция по работе грузинской диаспоры за 2021 год состоится в Московском доме национальностей 15 декабря в 18:00 по местному времени. На встрече будут присутствовать представители диаспоры, власти и общественных организаций. Регистрация на мероприятие по ссылке.
Авиасообщение между Грузией и РФ: что обсудили в Москве главы грузинских диаспор >>>
"2021 год мы объявляли годом объединения грузинской диаспоры в России и 15 декабря я выступлю с докладом о проделанной работе, – сказал Цецхладзе. – Диаспора в этом году прошла сложный, но интересный путь к объединению. Произошла реанимация объединений по всей РФ и запуск важнейших направлений для жизни диаспоры. Я также расскажу о планах на следующий год и основном векторе развития диаспоры".
© Courtesy of Federal Georgian national-cultural autonomy in RussiaДавид Цецхладзе на заседании Федеральной грузинской национально-культурной автономии в России
Давид Цецхладзе на заседании Федеральной грузинской национально-культурной автономии в России - Sputnik Грузия, 1920, 09.12.2021
Давид Цецхладзе на заседании Федеральной грузинской национально-культурной автономии в России
© Courtesy of Federal Georgian national-cultural autonomy in Russia
Ранее президент Грузинской ФНКА в России и Фонда ВРГО Давид Цецхладзе вошел в состав Консультативного совета по делам национально-культурных автономий при Федеральном агентстве по делам национальностей. Соответствующий приказ подписал руководитель ФАДН Игорь Баринов.

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России) – федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий функции по реализации государственной национальной политики и реализации государственных и федеральных целевых программ в сфере межнациональных отношений.
Агентство образовано 31 марта 2015 года согласно указу Президента.
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