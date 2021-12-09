https://sputnik-georgia.ru/20211209/itogi-ukhodyaschego-goda-podvedut-v-gruzinskoy-diaspore-v-moskve-262716969.html

Итоги уходящего года подведут в грузинской диаспоре в Москве

Итоги уходящего года подведут в грузинской диаспоре в Москве

Президент организации подведет итоги 2021 года и наметит приоритеты развития диаспоры на следующий

2021-12-09T12:17+0400

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давид цецхладзе

грузинская диаспора россии

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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Президент Федеральной грузинской национально-культурной автономии в России и Фонда ВРГО Давид Цецхладзе подведет итоги уходящего года, а также определит приоритеты развития диаспоры на следующий 2022 год, сообщили Sputnik Грузия в ФНКА.Отчетная конференция по работе грузинской диаспоры за 2021 год состоится в Московском доме национальностей 15 декабря в 18:00 по местному времени. На встрече будут присутствовать представители диаспоры, власти и общественных организаций. Регистрация на мероприятие по ссылке.Авиасообщение между Грузией и РФ: что обсудили в Москве главы грузинских диаспор >>>"2021 год мы объявляли годом объединения грузинской диаспоры в России и 15 декабря я выступлю с докладом о проделанной работе, – сказал Цецхладзе. – Диаспора в этом году прошла сложный, но интересный путь к объединению. Произошла реанимация объединений по всей РФ и запуск важнейших направлений для жизни диаспоры. Я также расскажу о планах на следующий год и основном векторе развития диаспоры". Ранее президент Грузинской ФНКА в России и Фонда ВРГО Давид Цецхладзе вошел в состав Консультативного совета по делам национально-культурных автономий при Федеральном агентстве по делам национальностей. Соответствующий приказ подписал руководитель ФАДН Игорь Баринов.Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России) – федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий функции по реализации государственной национальной политики и реализации государственных и федеральных целевых программ в сфере межнациональных отношений.Агентство образовано 31 марта 2015 года согласно указу Президента.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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