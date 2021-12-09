https://sputnik-georgia.ru/20211209/kakovy-glavnye-simptomy-shtamma-koronavirusa-omikron-otvet-vracha-262710431.html

Каковы главные симптомы штамма коронавируса "омикрон"? Ответ врача

Каковы главные симптомы штамма коронавируса "омикрон"? Ответ врача

Эти характерные симптомы могут сопровождаться типичными для COVID-19 поражениями легких и других органов, отмечают врачи

2021-12-09T11:46+0400

2021-12-09T11:46+0400

2021-12-09T11:46+0400

новости

в мире

здоровье

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/01/260068714_0:244:3071:1972_1920x0_80_0_0_ee444a43a3b47527ff7b40a931c7941b.jpg

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Явно выраженная слабость, повышенная температура, мигрень, кашель и снижение аппетита – это ключевые признаки при инфицировании штаммом коронавируса "омикрон". Об этих симптомах РИА Новости рассказала заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.При этом, по словам медика, эти характерные симптомы могут сопровождаться типичными для COVID-19 поражениями легких и других органов. Врач утверждает, что на данное время сообщений об особенностях проявлений коронавируса, вызванных новым штаммом, немного, однако скоро их может стать больше.Что касается детей, то врачи обратили внимание на то, что у них, помимо повышения температуры, головных болей и отсутствия аппетита, чаще проявляется сыпь. Этот симптом наблюдается в 15% случаев, заявила младший научный сотрудник клинического отдела, врач-терапевт Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина.Штамм коронавируса "омикрон" обнаружили в Ботсване и ЮАР в середине ноября. Как объясняют биологи, он содержит множество мутаций в S-белке, который и нужен патогену для заражения клеток. Специалисты считают, что этот штамм более устойчив к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано.Между тем Всемирная организация здравоохранения уже признала этот штамм правомерно опасным. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. Среди симптомов – варьирующиеся варианты от усталости до головной боли и ломоты в теле.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211208/uchenye-vyyavili-vtoruyu-geneticheskuyu-versiyu-shtamma-koronavirusa-omikron-262687037.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, в мире, здоровье, коронавирус covid-19