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https://sputnik-georgia.ru/20211209/kakovy-glavnye-simptomy-shtamma-koronavirusa-omikron-otvet-vracha-262710431.html
Каковы главные симптомы штамма коронавируса "омикрон"? Ответ врача
Каковы главные симптомы штамма коронавируса "омикрон"? Ответ врача
Эти характерные симптомы могут сопровождаться типичными для COVID-19 поражениями легких и других органов, отмечают врачи
2021-12-09T11:46+0400
2021-12-09T11:46+0400
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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Явно выраженная слабость, повышенная температура, мигрень, кашель и снижение аппетита – это ключевые признаки при инфицировании штаммом коронавируса "омикрон". Об этих симптомах РИА Новости рассказала заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.При этом, по словам медика, эти характерные симптомы могут сопровождаться типичными для COVID-19 поражениями легких и других органов. Врач утверждает, что на данное время сообщений об особенностях проявлений коронавируса, вызванных новым штаммом, немного, однако скоро их может стать больше.Что касается детей, то врачи обратили внимание на то, что у них, помимо повышения температуры, головных болей и отсутствия аппетита, чаще проявляется сыпь. Этот симптом наблюдается в 15% случаев, заявила младший научный сотрудник клинического отдела, врач-терапевт Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина.Штамм коронавируса "омикрон" обнаружили в Ботсване и ЮАР в середине ноября. Как объясняют биологи, он содержит множество мутаций в S-белке, который и нужен патогену для заражения клеток. Специалисты считают, что этот штамм более устойчив к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано.Между тем Всемирная организация здравоохранения уже признала этот штамм правомерно опасным. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. Среди симптомов – варьирующиеся варианты от усталости до головной боли и ломоты в теле.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, в мире, здоровье, коронавирус covid-19

Каковы главные симптомы штамма коронавируса "омикрон"? Ответ врача

11:46 09.12.2021
© AP Photo / Vadim GhirdaЭпидемия коронавируса - вакцинация населения
Эпидемия коронавируса - вакцинация населения - Sputnik Грузия, 1920, 09.12.2021
© AP Photo / Vadim Ghirda
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Эти характерные симптомы могут сопровождаться типичными для COVID-19 поражениями легких и других органов, отмечают врачи
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Явно выраженная слабость, повышенная температура, мигрень, кашель и снижение аппетита – это ключевые признаки при инфицировании штаммом коронавируса "омикрон".
Об этих симптомах РИА Новости рассказала заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

"В настоящее время по анализу течения заболевания можно сказать, что, в первую очередь, у большинства больных отмечается выраженная слабость или усталость, повышение температуры тела до 38 градусов и выше, головные боли, снижение аппетита, кашель", – сказала она.

При этом, по словам медика, эти характерные симптомы могут сопровождаться типичными для COVID-19 поражениями легких и других органов. Врач утверждает, что на данное время сообщений об особенностях проявлений коронавируса, вызванных новым штаммом, немного, однако скоро их может стать больше.
Что касается детей, то врачи обратили внимание на то, что у них, помимо повышения температуры, головных болей и отсутствия аппетита, чаще проявляется сыпь. Этот симптом наблюдается в 15% случаев, заявила младший научный сотрудник клинического отдела, врач-терапевт Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина.
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Штамм коронавируса "омикрон" обнаружили в Ботсване и ЮАР в середине ноября. Как объясняют биологи, он содержит множество мутаций в S-белке, который и нужен патогену для заражения клеток. Специалисты считают, что этот штамм более устойчив к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано.
Между тем Всемирная организация здравоохранения уже признала этот штамм правомерно опасным. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. Среди симптомов – варьирующиеся варианты от усталости до головной боли и ломоты в теле.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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