https://sputnik-georgia.ru/20211209/kogda-v-tbilisi-zazhzhetsya-glavnaya-novogodnyaya-elka--262719677.html

Когда в Тбилиси зажжется главная новогодняя елка?

Когда в Тбилиси зажжется главная новогодняя елка?

В Тбилиси стартуют новогодние мероприятия – Каладзе рассказал подробности 09.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-09T13:32+0400

2021-12-09T13:32+0400

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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе зажжет главную новогоднюю елку столицы перед зданием парламента в пятницу, 10 декабря, в 20:00.Мэр отметил, что в отличие от прошлого года, когда из-за пандемии коронавируса все новогодние мероприятия проходили максимально скромно, в этом году планируются яркие и масштабные мероприятия.С 24 декабря по 14 января на площади Орбелиани и в саду Дедаэна в Тбилиси будет работать новогодняя деревня."В это время на специально оборудованных площадках буду проходить увлекательные мероприятия для всех возрастных категорий", – сказал мэр.По его словам, в новогодней деревне будут установлены разнообразные новогодние декорации, инсталляции и дом Деда Мороза. Ежедневно здесь будут проходить детские праздники и концерты. Малышей будут встречать сказочные персонажи, детские мастерские и шествия."Также посетителей новогодней деревни встретят кинотеатр под открытым небом, украшенный каток, тематические фотозоны и многочисленные новогодние инсталляции", – подчеркнул Каладзе.Ежедневно на двух локациях будут проходить выступления ансамблей, коллективов и эстрадных исполнителей, а также вечера электронной музыки."В праздничные дни на площади Орбелиани и в парке Дедаэна по традиции будут проводиться новогодние ярмарки, также будут открыты различные объекты питания", – сказал мэр Тбилиси.Что касается новогодней ночи, то, по словам мэра Тбилиси, 31 декабря на большой сцене на площади Первой Республики состоится гала-концерт, в котором примут участие до 300 артистов. Каладзе подчеркнул, что все мероприятия будут проводиться с соблюдением всех мер безопасности.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211204/ona-chto-voevala--v-britanii-vysmeyali-glavnuyu-rozhdestvenskuyu-elku-262570467.html

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