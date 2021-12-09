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Когда в Тбилиси зажжется главная новогодняя елка?
Когда в Тбилиси зажжется главная новогодняя елка?
В Тбилиси стартуют новогодние мероприятия – Каладзе рассказал подробности 09.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-09T13:32+0400
2021-12-09T13:32+0400
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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе зажжет главную новогоднюю елку столицы перед зданием парламента в пятницу, 10 декабря, в 20:00.Мэр отметил, что в отличие от прошлого года, когда из-за пандемии коронавируса все новогодние мероприятия проходили максимально скромно, в этом году планируются яркие и масштабные мероприятия.С 24 декабря по 14 января на площади Орбелиани и в саду Дедаэна в Тбилиси будет работать новогодняя деревня."В это время на специально оборудованных площадках буду проходить увлекательные мероприятия для всех возрастных категорий", – сказал мэр.По его словам, в новогодней деревне будут установлены разнообразные новогодние декорации, инсталляции и дом Деда Мороза. Ежедневно здесь будут проходить детские праздники и концерты. Малышей будут встречать сказочные персонажи, детские мастерские и шествия."Также посетителей новогодней деревни встретят кинотеатр под открытым небом, украшенный каток, тематические фотозоны и многочисленные новогодние инсталляции", – подчеркнул Каладзе.Ежедневно на двух локациях будут проходить выступления ансамблей, коллективов и эстрадных исполнителей, а также вечера электронной музыки."В праздничные дни на площади Орбелиани и в парке Дедаэна по традиции будут проводиться новогодние ярмарки, также будут открыты различные объекты питания", – сказал мэр Тбилиси.Что касается новогодней ночи, то, по словам мэра Тбилиси, 31 декабря на большой сцене на площади Первой Республики состоится гала-концерт, в котором примут участие до 300 артистов. Каладзе подчеркнул, что все мероприятия будут проводиться с соблюдением всех мер безопасности.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Когда в Тбилиси зажжется главная новогодняя елка?
13:32 09.12.2021 (обновлено: 13:39 09.12.2021)
В Тбилиси стартуют новогодние мероприятия – Каладзе рассказал подробности
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе зажжет главную новогоднюю елку столицы перед зданием парламента в пятницу, 10 декабря, в 20:00.
Мэр отметил, что в отличие от прошлого года, когда из-за пандемии коронавируса все новогодние мероприятия проходили максимально скромно, в этом году планируются яркие и масштабные мероприятия.
"Хочу пригласить жителей нашего города вместе загадывать желания и вместе зажигать главную елку страны. Вечером выступят ансамбль Нодарико Хуцишвили и группа "Ньютон". Итак, всех вас жду в пятницу вечером", – сказал Каладзе.
С 24 декабря по 14 января на площади Орбелиани и в саду Дедаэна в Тбилиси будет работать новогодняя деревня.
"В это время на специально оборудованных площадках буду проходить увлекательные мероприятия для всех возрастных категорий", – сказал мэр.
По его словам, в новогодней деревне будут установлены разнообразные новогодние декорации, инсталляции и дом Деда Мороза. Ежедневно здесь будут проходить детские праздники и концерты. Малышей будут встречать сказочные персонажи, детские мастерские и шествия.
"Также посетителей новогодней деревни встретят кинотеатр под открытым небом, украшенный каток, тематические фотозоны и многочисленные новогодние инсталляции", – подчеркнул Каладзе.
Ежедневно на двух локациях будут проходить выступления ансамблей, коллективов и эстрадных исполнителей, а также вечера электронной музыки.
"В праздничные дни на площади Орбелиани и в парке Дедаэна по традиции будут проводиться новогодние ярмарки, также будут открыты различные объекты питания", – сказал мэр Тбилиси.
Что касается новогодней ночи, то, по словам мэра Тбилиси, 31 декабря на большой сцене на площади Первой Республики состоится гала-концерт, в котором примут участие до 300 артистов. Каладзе подчеркнул, что все мероприятия будут проводиться с соблюдением всех мер безопасности.
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