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Подкожные чипы могут появиться в Грузии уже через месяц
Подкожные чипы могут появиться в Грузии уже через месяц
Стало известно, какими функциями будут обладать подкожные чипы, которые завезут в Грузи. 09.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-09T19:31+0400
2021-12-09T19:31+0400
2021-12-09T19:38+0400
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чипизация
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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. В начале января 2022 года в Грузию планируется импортировать до 50 тысяч подкожных чипов шведской компании BioHax International, сообщил Sputnik Грузия гендиректор компании iPlus Кахи Сепиашвили.По его словам, переговоры со шведской стороной находятся на завершающей стадии. Но, согласно договору, подробности о функциях чипов и о том^ куда они будут вживляться, пока не могут быть разглашены.То есть, чипы, которые поступят в Грузию, будут иметь ограниченные возможности, в отличие от микросхем, производимых компанией для европейского рынка.Biohax International была основана шведским предпринимателем Йованом Остерлундом. Компания специализируется на вживлении микросхем, размером с рисовое зерно между большим и указательным пальцами.Врачи развенчали миф о чипировании при вакцинации от коронавируса>>Производимые компанией микросхемы позволяют пользователям открывать электронные замки, заводить авто, оплачивать покупки или билеты в транспорте без ввода паролей и использования смартфонов. Кроме того, технология может быть использована для хранения таких персональных данных, как история болезни.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, чипизация
Подкожные чипы могут появиться в Грузии уже через месяц
19:31 09.12.2021 (обновлено: 19:38 09.12.2021)
Стало известно, какими функциями будут обладать подкожные чипы, которые завезут в Грузи.
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik.
В начале января 2022 года в Грузию планируется импортировать до 50 тысяч подкожных чипов шведской компании BioHax International, сообщил Sputnik Грузия
гендиректор компании iPlus Кахи Сепиашвили.
По его словам, переговоры со шведской стороной находятся на завершающей стадии. Но, согласно договору, подробности о функциях чипов и о том^ куда они будут вживляться, пока не могут быть разглашены.
"Например, микросхемы в Грузии смогут совмещать в себе функции ключей от дома, автомобиля, "умных" светильников. Также можно будет вести учет прихода сотрудников на работу. Заменить кредитную карту наши чипы пока не смогут, такой функции пока не будет", - сказал Сепиашвили.
То есть, чипы, которые поступят в Грузию, будут иметь ограниченные возможности, в отличие от микросхем, производимых компанией для европейского рынка.
Biohax International была основана шведским предпринимателем Йованом Остерлундом. Компания специализируется на вживлении микросхем, размером с рисовое зерно между большим и указательным пальцами.
Производимые компанией микросхемы позволяют пользователям открывать электронные замки, заводить авто, оплачивать покупки или билеты в транспорте без ввода паролей и использования смартфонов. Кроме того, технология может быть использована для хранения таких персональных данных, как история болезни.
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