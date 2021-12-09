https://sputnik-georgia.ru/20211209/podkozhnye-chipy-mogut-poyavitsya-v-gruzii-uzhe-cherez-mesyats-262736472.html

Подкожные чипы могут появиться в Грузии уже через месяц

Подкожные чипы могут появиться в Грузии уже через месяц

Стало известно, какими функциями будут обладать подкожные чипы, которые завезут в Грузи. 09.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-09T19:31+0400

2021-12-09T19:31+0400

2021-12-09T19:38+0400

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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. В начале января 2022 года в Грузию планируется импортировать до 50 тысяч подкожных чипов шведской компании BioHax International, сообщил Sputnik Грузия гендиректор компании iPlus Кахи Сепиашвили.По его словам, переговоры со шведской стороной находятся на завершающей стадии. Но, согласно договору, подробности о функциях чипов и о том^ куда они будут вживляться, пока не могут быть разглашены.То есть, чипы, которые поступят в Грузию, будут иметь ограниченные возможности, в отличие от микросхем, производимых компанией для европейского рынка.Biohax International была основана шведским предпринимателем Йованом Остерлундом. Компания специализируется на вживлении микросхем, размером с рисовое зерно между большим и указательным пальцами.Врачи развенчали миф о чипировании при вакцинации от коронавируса>>Производимые компанией микросхемы позволяют пользователям открывать электронные замки, заводить авто, оплачивать покупки или билеты в транспорте без ввода паролей и использования смартфонов. Кроме того, технология может быть использована для хранения таких персональных данных, как история болезни.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, чипизация