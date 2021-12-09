https://sputnik-georgia.ru/20211209/prokuror-eks-chinovnik-pomog-saakashvili-nezakonno-popast-iz-ukrainy-v-gruziyu-262740096.html

Прокурор: экс-чиновник помог Саакашвили незаконно попасть из Украины в Грузию

Прокурор: экс-чиновник помог Саакашвили незаконно попасть из Украины в Грузию

Тбилисский городской суд уже приступил к рассмотрению дела о незаконном пересечении Михаилом Саакашвили границы страны 09.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Бывший высокопоставленный чиновник силовых структур помог экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили незаконно попасть из Украины в Грузию, заявил прокурор по делу Леван Вепхвадзе.Прокуратура вынесла постановление об обвинении Саакашвили в незаконном пересечении границы>>Тбилисский городской суд уже приступил к рассмотрению дела о незаконном пересечении Михаилом Саакашвили границы страны. В четверг состоялось очередное предварительное слушание. Сам обвиняемый на заседании не присутствовал по состоянию здоровья - он продолжает лечение в военном госпитале в городе Гори, куда его этапировали после 50-дневной голодовки. По данным следствия, Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября и 1 октября был арестован в Тбилиси, так как ранее был заочно приговорен к шести годам тюрьмы - по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Позже, 20 октября, прокуратура предъявила Саакашвили обвинение в незаконном пересечении границы, что карается лишением свободы на срок до 5 лет тюрьмы. Даже в случае обвинительного приговора по этому делу срок наказания Саакашвили не изменится, так как, по закону, самый большой срок наказания поглощает все остальные. Но есть другие дела - Саакашвили обвиняется в превышении служебных полномочий по делу о силовом разгоне акции 7 ноября 2007 года и в растрате госсредств. По последнему делу ему грозит до 11 лет тюрьмы. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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