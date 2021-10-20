https://sputnik-georgia.ru/20211020/prokuratura-vynesla-postanovlenie-ob-obvinenii-saakashvili-v-nezakonnom-peresechenii-granitsy-261340204.html

Прокуратура вынесла постановление об обвинении Саакашвили в незаконном пересечении границы

Прокуратура вынесла постановление об обвинении Саакашвили в незаконном пересечении границы

Прокуратура обнародовала детали нового уголовного дела против Михаила Саакашвили 20.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-20T17:20+0400

2021-10-20T17:20+0400

2021-10-20T18:42+0400

новости

михаил саакашвили

прокуратура

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Прокуратура Грузии вынесла постановление об обвинении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в незаконном пересечении государственной границы, говорится в заявлении прокуратуры.Преступление предполагает наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. Четвертый фигурант дела Саакашвили не причастен к его переходу госграницы - адвокат>>В настоящее время идет процедура по предъявлению Саакашвили, который уже отбывает наказание по другим делам, обвинения. Экс-президент находится за решеткой с 1 октября и с тех пор голодает в знак протеста, называя себя политическим заключенным.Вояж с молочкойПо данным следствия, Саакашвили прибыл в Грузию 28 сентября. Корабль "Вильнюс", следовавший из Черноморска, вошел в грузинский порт Поти в 23:00 по тбилисскому времени. Экс-президент находился в трейлере, груженном молочными продуктами. Саакашвили ступил на грузинскую землю 29 сентября в 01:49 по местному времени. Нахождение Саакашвили на корабле в трейлере подтверждается записями из его телефона. Следствие установило, что уже в 02:00 Саакашвили пересел во встречавший его автомобиль марки "Мерседес" и отправился сначала в село Тквири в регионе Самегрело, а после на микроавтобусе в Батуми по трассе Ланчхути-Поти-Озургети-Кобулети.Саакашвили согласился на помощь медиков>>По данным прокуратуры, из Батуми экс-президент вновь вернулся в Тквири. Также 29 сентября, в период с 22:48 до 23:04, Саакашвили вместе с сообщником пересели в автомобиль с прицепом и отправились в направлении Тбилиси. До Тбилиси они доехали примерно за пять часов, то есть уже 30 сентября. В период с 04:25 до 04:30 по местному времени они поселились в квартире дома на улице Эрцо. Это именно та квартира, где 1 октября Саакашвили и был задержан.Камеры и опросыВ ходе расследования дела о незаконном пересечении границы следователи изучили сотни записей с камер видеонаблюдения, опросили 69 человек, запросили и изучили данные с вышек сотовой связи. В квартирах других фигурантов дела проведены обыски, изъяты их телефоны и назначены экспертизы, также назначена экспертиза автомобиля, на котором Саакашвили добрался до Тбилиси.Двухместная камера, телевизор и дополнительный матрас: каковы условия Саакашвили в тюрьме>>Кроме того, отправлен запрос об оказании помощи в расследовании в компетентные органы Украины. К этому времени по делу задержаны четыре человека – Шалва и Зури Цоцория, которые встречали Саакашвили в Поти, водитель трейлера и хозяин тбилисской квартиры, где был задержан Саакашвили, Элгуджа Цомая, а также Георгий Наморадзе, сопровождавший Саакашвили на пути в Тбилиси, сообщила прокуратура.Старые делаРанее экс-президенту были заочно вынесены приговоры по двум уголовным делам - об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Ему предстоит провести в тюрьме шесть лет. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.Читайте также:Киев попытается вернуть Саакашвили на Украину "всеми правовыми способами"Премьер Грузии назвал Саакашвили аферистом>>Главные игроки, расклад сил и фактор Саакашвили - до выборов рукой подать>>Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, михаил саакашвили, прокуратура, возвращение и арест саакашвили