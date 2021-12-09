https://sputnik-georgia.ru/20211209/redkiy-moment-robert-pattinson-vyshel-v-svet-s-vozlyublennoy-modelyu-262720323.html

Редкий момент: Роберт Паттинсон вышел в свет с возлюбленной-моделью

Редкий момент: Роберт Паттинсон вышел в свет с возлюбленной-моделью

Папарацци подловили знаменитую пару на прогулке по городу: в Сети обсуждают редкие фотографии актера и модели

2021-12-09T14:16+0400

2021-12-09T14:16+0400

2021-12-09T14:16+0400

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роберт паттинсон

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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Американского актера Роберта Паттинсона "застукали" на прогулке с возлюбленной – в Сети комментируют новые фотографии Бэтмена и модели. За последнее время Паттинсон редко появлялся на публике. Актер был занят на съемках нового фильма о Бэтмене. И даже фотографы не могли подловить звезду во время шоппинга или прогулок по городу. Но теперь в графике актера появилось окошко и это время он посвятил своей девушке-модели Сьюки Уотерхаус. Вчера папарацци сфотографировали Роберта и Сьюки на улицах Нью-Йорка. Влюбленные знаменитости держались за руки и выглядели по-настоящему счастливыми. Сьюки была одета в розовое пальто, объемный шарф и шапку. А Роберт облачился в широкие брюки, черный пуховик и серую шапку. Напомним, что роман модели и актера начался в 2017 году и сначала звезды тщательно скрывали свои отношения. После громкого и болезненного разрыва с певицей FKA Twigs Паттинсон не решался говорить о личном. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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шоу-бизнес, зарубежные звезды, роберт паттинсон