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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

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https://sputnik-georgia.ru/20211209/redkiy-moment-robert-pattinson-vyshel-v-svet-s-vozlyublennoy-modelyu-262720323.html
Редкий момент: Роберт Паттинсон вышел в свет с возлюбленной-моделью
Редкий момент: Роберт Паттинсон вышел в свет с возлюбленной-моделью
Папарацци подловили знаменитую пару на прогулке по городу: в Сети обсуждают редкие фотографии актера и модели
2021-12-09T14:16+0400
2021-12-09T14:16+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
шоу-бизнес
зарубежные звезды
роберт паттинсон
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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Американского актера Роберта Паттинсона "застукали" на прогулке с возлюбленной – в Сети комментируют новые фотографии Бэтмена и модели. За последнее время Паттинсон редко появлялся на публике. Актер был занят на съемках нового фильма о Бэтмене. И даже фотографы не могли подловить звезду во время шоппинга или прогулок по городу. Но теперь в графике актера появилось окошко и это время он посвятил своей девушке-модели Сьюки Уотерхаус. Вчера папарацци сфотографировали Роберта и Сьюки на улицах Нью-Йорка. Влюбленные знаменитости держались за руки и выглядели по-настоящему счастливыми. Сьюки была одета в розовое пальто, объемный шарф и шапку. А Роберт облачился в широкие брюки, черный пуховик и серую шапку. Напомним, что роман модели и актера начался в 2017 году и сначала звезды тщательно скрывали свои отношения. После громкого и болезненного разрыва с певицей FKA Twigs Паттинсон не решался говорить о личном. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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шоу-бизнес, зарубежные звезды, роберт паттинсон

Редкий момент: Роберт Паттинсон вышел в свет с возлюбленной-моделью

14:16 09.12.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкАктер Роберт Паттинсон на премьере фильма "Жизнь" (Life) в рамках 65-го Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале - 2015".
Актер Роберт Паттинсон на премьере фильма Жизнь (Life) в рамках 65-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2015. - Sputnik Грузия, 1920, 09.12.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
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Папарацци подловили знаменитую пару на прогулке по городу – в Сети обсуждают редкие фотографии актера и модели
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Американского актера Роберта Паттинсона "застукали" на прогулке с возлюбленной – в Сети комментируют новые фотографии Бэтмена и модели.
За последнее время Паттинсон редко появлялся на публике. Актер был занят на съемках нового фильма о Бэтмене. И даже фотографы не могли подловить звезду во время шоппинга или прогулок по городу. Но теперь в графике актера появилось окошко и это время он посвятил своей девушке-модели Сьюки Уотерхаус.
Вчера папарацци сфотографировали Роберта и Сьюки на улицах Нью-Йорка. Влюбленные знаменитости держались за руки и выглядели по-настоящему счастливыми.
Сьюки была одета в розовое пальто, объемный шарф и шапку. А Роберт облачился в широкие брюки, черный пуховик и серую шапку.
Напомним, что роман модели и актера начался в 2017 году и сначала звезды тщательно скрывали свои отношения. После громкого и болезненного разрыва с певицей FKA Twigs Паттинсон не решался говорить о личном.
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