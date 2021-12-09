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Редкий момент: Роберт Паттинсон вышел в свет с возлюбленной-моделью
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкАктер Роберт Паттинсон на премьере фильма "Жизнь" (Life) в рамках 65-го Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале - 2015".
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Папарацци подловили знаменитую пару на прогулке по городу – в Сети обсуждают редкие фотографии актера и модели
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Американского актера Роберта Паттинсона "застукали" на прогулке с возлюбленной – в Сети комментируют новые фотографии Бэтмена и модели.
За последнее время Паттинсон редко появлялся на публике. Актер был занят на съемках нового фильма о Бэтмене. И даже фотографы не могли подловить звезду во время шоппинга или прогулок по городу. Но теперь в графике актера появилось окошко и это время он посвятил своей девушке-модели Сьюки Уотерхаус.
Вчера папарацци сфотографировали Роберта и Сьюки на улицах Нью-Йорка. Влюбленные знаменитости держались за руки и выглядели по-настоящему счастливыми.
Сьюки была одета в розовое пальто, объемный шарф и шапку. А Роберт облачился в широкие брюки, черный пуховик и серую шапку.
Напомним, что роман модели и актера начался в 2017 году и сначала звезды тщательно скрывали свои отношения. После громкого и болезненного разрыва с певицей FKA Twigs Паттинсон не решался говорить о личном.
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