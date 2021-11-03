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Кристен Стюарт решила жениться на своей возлюбленной
Кристен Стюарт решила жениться на своей возлюбленной
В новом интервью на телешоу звезда "Сумерек" рассказала о том, как прошла ее помолвка со сценаристкой 03.11.2021, Sputnik Грузия
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шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
свадьба
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Американская актриса Кристен Стюарт объявила о своей помолвке – звезда решила жениться на своей возлюбленной Дилан Мейер. Стюарт стала гостей шоу Говарда Стерна, куда приехала в рамках рекламной кампании нового фильма о принцессе Диане "Спенсер". Во время интервью актриса сделала неожиданное признание, шокирующее всех фанатов. Стюарт заявила, что приняла предложение своей девушки-сценаристки Дилан Мейер и решила жениться на ней. "Мы поженимся. Мы обязательно сделаем это. Я все время ждала, когда мне сделают предложение, я четко осознавала свое желание, и оно исполнилось. Мы женимся, это произойдет", - рассказала голливудская актриса. Отношения актрисы и сценаристки начались два года назад, но впервые они познакомились на съемках в 2015 году. До этого Стюарт встречалась с моделями и певицами, а также актером Робертом Паттинсоном. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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свадьба, зарубежные звезды, кристен стюарт

Кристен Стюарт решила жениться на своей возлюбленной

10:35 03.11.2021 (обновлено: 11:00 03.11.2021)
© AFP / DIMITRIOS KAMBOURISКристен Стюарт
Кристен Стюарт - Sputnik Грузия, 1920, 03.11.2021
© AFP / DIMITRIOS KAMBOURIS
В новом интервью на телешоу звезда "Сумерек" рассказала о том, как прошла ее помолвка со сценаристкой
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Американская актриса Кристен Стюарт объявила о своей помолвке – звезда решила жениться на своей возлюбленной Дилан Мейер.
Стюарт стала гостей шоу Говарда Стерна, куда приехала в рамках рекламной кампании нового фильма о принцессе Диане "Спенсер". Во время интервью актриса сделала неожиданное признание, шокирующее всех фанатов.
Стюарт заявила, что приняла предложение своей девушки-сценаристки Дилан Мейер и решила жениться на ней.
"Мы поженимся. Мы обязательно сделаем это. Я все время ждала, когда мне сделают предложение, я четко осознавала свое желание, и оно исполнилось. Мы женимся, это произойдет", - рассказала голливудская актриса.
Отношения актрисы и сценаристки начались два года назад, но впервые они познакомились на съемках в 2015 году. До этого Стюарт встречалась с моделями и певицами, а также актером Робертом Паттинсоном.
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