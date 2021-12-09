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https://sputnik-georgia.ru/20211209/semya-skonchavsheysya-v-kutaisi-rozhenitsy-obvinyaet-vrachey-v-khalatnosti-262742215.html
Семья скончавшейся в Кутаиси роженицы обвиняет врачей в халатности
Семья скончавшейся в Кутаиси роженицы обвиняет врачей в халатности
Молодая жительница Ткибули скончалась при кесаревом сечении, новорожденного удалось спасти 09.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-09T22:54+0400
2021-12-09T22:56+0400
происшествия
новости
грузия
кутаиси
смерть
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ТБИЛИСИ, 9 дек – Sputnik. Семьи скончавшейся во время родов 25-летней жительницы шахтерского города Ткибули (Западная Грузия) требует установить причину смерти девушки и выявить виновных.Как сообщает телекомпания "Рустави 2", Тамар Гогиберидзе поступила в Кутаисский центр интервенционной медицины за два дня до планового кесарева сечения на 39-й неделе беременности с сильными болями в животе. Молодая женщина умерла при родах, новорожденного удалось спасти.В Кутаиси от коронавируса после родов скончалась женщина, ребенка удалось спасти&gt;&gt;Семья утверждает, что девушка скончалась из-за халатности врачей, поскольку все анализы у нее были в порядке.Врач Майя Каркашадзе, которая следила за течением беременности, рассказала "Рустави 2", что у пациентки не было проблем со здоровьем. В клинике утверждают, что при поступлении пациентка была в сознании, но во время операции у нее остановилось сердце.Врачи пока не говорят о точных причинах смерти и ждут результатов экспертизы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, кутаиси, смерть, роженица

Семья скончавшейся в Кутаиси роженицы обвиняет врачей в халатности

22:54 09.12.2021 (обновлено: 22:56 09.12.2021)
© photo: Sputnik / Barbara Gertier / Перейти в фотобанкОперация по удалению злокачественной опухоли
Операция по удалению злокачественной опухоли - Sputnik Грузия, 1920, 09.12.2021
© photo: Sputnik / Barbara Gertier
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Молодая жительница Ткибули скончалась при кесаревом сечении, новорожденного удалось спасти
ТБИЛИСИ, 9 дек – Sputnik. Семьи скончавшейся во время родов 25-летней жительницы шахтерского города Ткибули (Западная Грузия) требует установить причину смерти девушки и выявить виновных.
Как сообщает телекомпания "Рустави 2", Тамар Гогиберидзе поступила в Кутаисский центр интервенционной медицины за два дня до планового кесарева сечения на 39-й неделе беременности с сильными болями в животе. Молодая женщина умерла при родах, новорожденного удалось спасти.
В Кутаиси от коронавируса после родов скончалась женщина, ребенка удалось спасти>>
Семья утверждает, что девушка скончалась из-за халатности врачей, поскольку все анализы у нее были в порядке.
Врач Майя Каркашадзе, которая следила за течением беременности, рассказала "Рустави 2", что у пациентки не было проблем со здоровьем. В клинике утверждают, что при поступлении пациентка была в сознании, но во время операции у нее остановилось сердце.
Врачи пока не говорят о точных причинах смерти и ждут результатов экспертизы.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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