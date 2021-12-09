https://sputnik-georgia.ru/20211209/semya-skonchavsheysya-v-kutaisi-rozhenitsy-obvinyaet-vrachey-v-khalatnosti-262742215.html

Семья скончавшейся в Кутаиси роженицы обвиняет врачей в халатности

Семья скончавшейся в Кутаиси роженицы обвиняет врачей в халатности

Молодая жительница Ткибули скончалась при кесаревом сечении, новорожденного удалось спасти 09.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-09T22:54+0400

2021-12-09T22:54+0400

2021-12-09T22:56+0400

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ТБИЛИСИ, 9 дек – Sputnik. Семьи скончавшейся во время родов 25-летней жительницы шахтерского города Ткибули (Западная Грузия) требует установить причину смерти девушки и выявить виновных.Как сообщает телекомпания "Рустави 2", Тамар Гогиберидзе поступила в Кутаисский центр интервенционной медицины за два дня до планового кесарева сечения на 39-й неделе беременности с сильными болями в животе. Молодая женщина умерла при родах, новорожденного удалось спасти.В Кутаиси от коронавируса после родов скончалась женщина, ребенка удалось спасти>>Семья утверждает, что девушка скончалась из-за халатности врачей, поскольку все анализы у нее были в порядке.Врач Майя Каркашадзе, которая следила за течением беременности, рассказала "Рустави 2", что у пациентки не было проблем со здоровьем. В клинике утверждают, что при поступлении пациентка была в сознании, но во время операции у нее остановилось сердце.Врачи пока не говорят о точных причинах смерти и ждут результатов экспертизы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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