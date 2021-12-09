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Стимул подействовал - в Грузии за месяц вакцинировались 80 тысяч пожилых людей
Стимул подействовал - в Грузии за месяц вакцинировались 80 тысяч пожилых людей
Программа материального поощрения вакцинации лиц старше 60 лет стартовала в Грузии 9 ноября 09.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-09T23:37+0400
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ТБИЛИСИ, 9 дек – Sputnik. За последний месяц в Грузии от коронавируса вакцинировались до 80 тысяч граждан старше 60 лет, заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.Ровно месяц назад в Грузии стартовала программа материального поощрения вакцинации лиц старше 60 лет, если они сделают прививки до 1 января 2022 года. За это они получают от государства в виде поощрения 200 лари (около 66 долларов).Каковы главные симптомы штамма коронавируса "омикрон"? Ответ врача&gt;&gt;"Это самый уязвимый возраст. Поэтому желательно пройти полную вакцинацию. Сегодня вакцинировано только 40% этой возрастной группы. Как известно, программа была объявлена 8 ноября и вступила в силу 9 ноября. Всего к этому времени вакцинировано до 80 тысяч человек", - сказал Гамкрелидзе.По словам эпидемиолога, 85% от общего количества ковид-смертей приходится на людей этой возрастной группы.По данным на 9 декабря, полный курс вакцинации в Грузии прошли 1 033 455 человек, или 36.2% взрослого населения страны.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

Стимул подействовал - в Грузии за месяц вакцинировались 80 тысяч пожилых людей

23:37 09.12.2021 (обновлено: 00:30 10.12.2021)
© Ministry of Health & Social Affairs of AjaraЭпидемия коронавируса - вакцинация пожилых людей и стариков в Аджарии
Эпидемия коронавируса - вакцинация пожилых людей и стариков в Аджарии - Sputnik Грузия, 1920, 09.12.2021
© Ministry of Health & Social Affairs of Ajara
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Программа материального поощрения вакцинации лиц старше 60 лет стартовала в Грузии 9 ноября
ТБИЛИСИ, 9 дек – Sputnik. За последний месяц в Грузии от коронавируса вакцинировались до 80 тысяч граждан старше 60 лет, заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
Ровно месяц назад в Грузии стартовала программа материального поощрения вакцинации лиц старше 60 лет, если они сделают прививки до 1 января 2022 года. За это они получают от государства в виде поощрения 200 лари (около 66 долларов).
Каковы главные симптомы штамма коронавируса "омикрон"? Ответ врача>>
"Это самый уязвимый возраст. Поэтому желательно пройти полную вакцинацию. Сегодня вакцинировано только 40% этой возрастной группы. Как известно, программа была объявлена 8 ноября и вступила в силу 9 ноября. Всего к этому времени вакцинировано до 80 тысяч человек", - сказал Гамкрелидзе.
По словам эпидемиолога, 85% от общего количества ковид-смертей приходится на людей этой возрастной группы.
По данным на 9 декабря, полный курс вакцинации в Грузии прошли 1 033 455 человек, или 36.2% взрослого населения страны.
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