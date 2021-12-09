https://sputnik-georgia.ru/20211209/stimul-podeystvoval-v-gruzii-za-mesyats-vaktsinirovalis-80-tysyach-chelovek-starshe-60-let-262743261.html

Стимул подействовал - в Грузии за месяц вакцинировались 80 тысяч пожилых людей

Стимул подействовал - в Грузии за месяц вакцинировались 80 тысяч пожилых людей

Программа материального поощрения вакцинации лиц старше 60 лет стартовала в Грузии 9 ноября 09.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-09T23:37+0400

2021-12-09T23:37+0400

2021-12-10T00:30+0400

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ТБИЛИСИ, 9 дек – Sputnik. За последний месяц в Грузии от коронавируса вакцинировались до 80 тысяч граждан старше 60 лет, заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.Ровно месяц назад в Грузии стартовала программа материального поощрения вакцинации лиц старше 60 лет, если они сделают прививки до 1 января 2022 года. За это они получают от государства в виде поощрения 200 лари (около 66 долларов).Каковы главные симптомы штамма коронавируса "омикрон"? Ответ врача>>"Это самый уязвимый возраст. Поэтому желательно пройти полную вакцинацию. Сегодня вакцинировано только 40% этой возрастной группы. Как известно, программа была объявлена 8 ноября и вступила в силу 9 ноября. Всего к этому времени вакцинировано до 80 тысяч человек", - сказал Гамкрелидзе.По словам эпидемиолога, 85% от общего количества ковид-смертей приходится на людей этой возрастной группы.По данным на 9 декабря, полный курс вакцинации в Грузии прошли 1 033 455 человек, или 36.2% взрослого населения страны.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19