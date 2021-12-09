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В Японии создали светящуюся при контакте с коронавирусом маску
В Японии создали светящуюся при контакте с коронавирусом маску
Невероятно, но факт: если произойдет контакт с частицами вируса, поверхность маски начнет светиться в ультрафиолетовом спектре
2021-12-09T18:55+0400
2021-12-09T18:55+0400
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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Японские ученые разработали защитную маску, но не простую: новое изобретение исследователей Университета из Киото способно светиться при контакте с частицами коронавируса, сообщает местный портал Kyodo News.А началось все с одного любопытного наблюдения: специалисты обратили внимание на то, что страусы могут вырабатывать множество видов антител, способных нейтрализовать инородные тела в организме. Именно это открытие команда ученых, которую возглавил руководитель учреждения Ясухиро Цукамото, решила адаптировать под актуальную задачу - борьбу с коронавирусом.В частности, эксперты решили ввести в организм лабораторных страусов деактивированные частицы вируса COVID-19. И результат не заставил себя ждать. Как выяснилось, этот эксперимент помог медикам извлечь огромное количество антител из отложенных птицами яиц.Материал был получен, и ученые незамедлительно создали из него защитный фильтр, который обработали флуоресцентным красителем, и поместили в маску. Суть такова: если произойдет контакт с частицами вируса, поверхность маски начнет светиться в ультрафиолетовом спектре.Маску уже многократно протестировали. В итоге японские ученые доказали, что все маски, которые носили участники исследования, реагировали на ультрафиолетовое излучение. "В будущем мы хотим превратить маску в простой набор для тестирования, который может использовать каждый", — сказал Ясухиро Цукамото. По словам медика, подобное изобретение можно будет купить по невысокой цене.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211130/v-yaponii-zaregistrirovali-pervyy-sluchay-zarazheniya-novym-shtammom-koronavirusa-omikron--262471617.html
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общество, новости, в мире, коронавирус covid-19

В Японии создали светящуюся при контакте с коронавирусом маску

18:55 09.12.2021
© AP Photo / Hiro KomaeПандемия коронавируса COVID 19 - жители Токио в масках
Пандемия коронавируса COVID 19 - жители Токио в масках - Sputnik Грузия, 1920, 09.12.2021
© AP Photo / Hiro Komae
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Невероятно, но факт: если произойдет контакт с частицами вируса, поверхность маски начнет светиться в ультрафиолетовом спектре
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Японские ученые разработали защитную маску, но не простую: новое изобретение исследователей Университета из Киото способно светиться при контакте с частицами коронавируса, сообщает местный портал Kyodo News.
А началось все с одного любопытного наблюдения: специалисты обратили внимание на то, что страусы могут вырабатывать множество видов антител, способных нейтрализовать инородные тела в организме. Именно это открытие команда ученых, которую возглавил руководитель учреждения Ясухиро Цукамото, решила адаптировать под актуальную задачу - борьбу с коронавирусом.
В частности, эксперты решили ввести в организм лабораторных страусов деактивированные частицы вируса COVID-19. И результат не заставил себя ждать. Как выяснилось, этот эксперимент помог медикам извлечь огромное количество антител из отложенных птицами яиц.
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Материал был получен, и ученые незамедлительно создали из него защитный фильтр, который обработали флуоресцентным красителем, и поместили в маску. Суть такова: если произойдет контакт с частицами вируса, поверхность маски начнет светиться в ультрафиолетовом спектре.
Маску уже многократно протестировали. В итоге японские ученые доказали, что все маски, которые носили участники исследования, реагировали на ультрафиолетовое излучение.
"В будущем мы хотим превратить маску в простой набор для тестирования, который может использовать каждый", — сказал Ясухиро Цукамото. По словам медика, подобное изобретение можно будет купить по невысокой цене.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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