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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 454
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 454
За последние 24 часа от коронавируса скончались 49 человек, вылечились 3 334 пациента, а с начала пандемии – 825 442 10.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-10T10:45+0400
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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 454. Скончались 49 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 882 822 случая заражения. Каковы главные симптомы штамма коронавируса "омикрон"? Ответ врача&gt;&gt;Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 3 334 человека, с начала пандемии – 825 442. Скончались 12 631.За сутки сделано 50 623 теста, в том числе 29 925 на антиген и 20 698 ПЦР-тестов.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 6,82%, за последние 14 дней –8,06%, за последние семь дней – 7,74%.К этому времени в Грузии сделано 2 287 645 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 9 813.В карантине в данное время находятся 35 человек, в стационарах – 6 266, в ковид-гостиницах – 1 172.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 454

10:45 10.12.2021 (обновлено: 11:17 10.12.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - пассажиры на автобусной остановке в масках
Эпидемия коронавируса - пассажиры на автобусной остановке в масках - Sputnik Грузия, 1920, 10.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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За последние 24 часа от коронавируса скончались 49 человек, вылечились 3 334 пациента, а с начала пандемии – 825 442
ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 454. Скончались 49 человек.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 882 822 случая заражения.
Каковы главные симптомы штамма коронавируса "омикрон"? Ответ врача>>
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 3 334 человека, с начала пандемии – 825 442. Скончались 12 631.
За сутки сделано 50 623 теста, в том числе 29 925 на антиген и 20 698 ПЦР-тестов.
Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 6,82%, за последние 14 дней –8,06%, за последние семь дней – 7,74%.
К этому времени в Грузии сделано 2 287 645 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 9 813.
В карантине в данное время находятся 35 человек, в стационарах – 6 266, в ковид-гостиницах – 1 172.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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