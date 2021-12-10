https://sputnik-georgia.ru/20211210/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-3-454-262745574.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 454

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 454

За последние 24 часа от коронавируса скончались 49 человек, вылечились 3 334 пациента, а с начала пандемии – 825 442 10.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 454. Скончались 49 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 882 822 случая заражения. Каковы главные симптомы штамма коронавируса "омикрон"? Ответ врача>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 3 334 человека, с начала пандемии – 825 442. Скончались 12 631.За сутки сделано 50 623 теста, в том числе 29 925 на антиген и 20 698 ПЦР-тестов.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 6,82%, за последние 14 дней –8,06%, за последние семь дней – 7,74%.К этому времени в Грузии сделано 2 287 645 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 9 813.В карантине в данное время находятся 35 человек, в стационарах – 6 266, в ковид-гостиницах – 1 172.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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