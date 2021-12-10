https://sputnik-georgia.ru/20211210/eto-amoralnaya-politika---vlasti-gruzii-kritikuet-oppozitsiyu-za-pismo-v-bryussel-262763939.html

"Это аморальная политика" - власти Грузии критикуют оппозицию за письмо в Брюссель

"Это аморальная политика" - власти Грузии критикуют оппозицию за письмо в Брюссель

Представитель правящей партии заявил, что оппозиция пытается нанести ущерб имиджу Грузии 10.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-10T18:46+0400

2021-12-10T18:46+0400

2021-12-10T19:14+0400

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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Оппозиция находится в режиме саботажа и проводит аморальную политику, заявил вице-спикер парламента Грузии, депутат от большинства Гия Вольский.В преддверии саммита "Восточного партнерства" лидеры семи политических партий обратились с открытым письмом к еврокомиссару по вопросам расширения и политике соседства Оливеру Вархели, Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю и президенту Евросовета Шарлю Мишелю. Парламентская оппозиция считает, что правящая "Грузинская мечта" наносит значительный вред двусторонним отношениям ЕС-Грузии, и призывают Брюссель напомнить правительству страны об обязательствах, взятых перед Евросоюзом.По его словам, чтобы держать общество в напряжении, оппозиция будет время от времени поднимать то тему распада правительства, то требовать разные санкции."То, что сегодня мы наблюдаем, – это режим саботажа, который не меняет деятельности нашей оппозиции и видения будущего. Только дестабилизация, развитие революционных процессов и насильственное освобождение Михаила Саакашвили из тюрьмы – они крутятся вокруг этого", - отметил Вольский.Политическая обстановка в Грузии обострилась после второго тура выборов в местные органы власти. Победу почти везде одержала правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия". Оппозиция во главе с основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили партией "Единое национальное движение" заявила о тотальной фальсификации выборов, отказалась признавать результаты голосования и перешла в режим непрерывных акций протеста.Что касается Саакашвили, он отбывает наказание в Грузии по двум уголовным делам, а также является фигурантом еще трех уголовных дел.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211210/vybory-pandemiya-i-saakashvili-narodnyy-zaschitnik-gruzii-prezentovala-otchet-za-2021-god-262757709.html

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