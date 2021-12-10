https://sputnik-georgia.ru/20211210/vybory-pandemiya-i-saakashvili-narodnyy-zaschitnik-gruzii-prezentovala-otchet-za-2021-god-262757709.html

Выборы, пандемия и Саакашвили: народный защитник Грузии презентовала отчет за 2021 год

Выборы, пандемия и Саакашвили: народный защитник Грузии презентовала отчет за 2021 год

Главный правозащитник Грузии рассказала о ситуации в области прав человека в стране 10.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-10T16:46+0400

2021-12-10T16:46+0400

2021-12-10T16:47+0400

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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Народный защитник Грузии Нино Ломджария в пятницу презентовала годовой отчет о ситуации в области прав человека в стране.Главный правозащитник страны затронула целый спектр проблем, выступив с критикой в адрес властей.Борьба с пандемиейПо словам Ломджария, аппарат Народного защитника неоднократно критиковал правительство за его методы борьбы с пандемией СOVID-19. Грузия переживает пятую волну коронавируса. В последнее время ежедневно фиксируется порядка 3-4 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом и около 50 смертей. С начала пандемии жертвами осложнений, вызванных коронавирусом, стал 12 631 человек, в том числе дети.Поляризованные выборыПо словам омбудсмена, выборы в органы местного самоуправления в октябре 2021 года, как и в предыдущие годы, прошли в крайне поляризованной избирательной среде. По словам Ломджария, в течение года имели место случаи ограничения права граждан на массовые собрания путем запрета на передвижение, а также сотрудники правоохранительных органов препятствовали установке палаток участникам этих собраний.По мнению народного защитника, по-прежнему остается проблемой практика задержаний участников собраний за мелкое хулиганство или неподчинение требованиям полиции, что по большей части не является необходимостью и представляет собой неоправданное вмешательство в свободу собраний.Ситуация со СМИСогласно оценке народного защитника, в стране опасная и враждебная среда, которая представляет угрозу критически настроенным средствам массовой информации.Народный защитник считает, что события 5 июля показывают, что властям Грузии не только не удалось предотвратить насилие в отношении журналистов, но и более того, дискриминационные заявления высокопоставленных чиновников подстрекали к такому насилию."5 июля 2021 года 45 журналистов и операторов были признаны потерпевшими в результате нападений противников "Tbilisi Pride". К сожалению, в связи с насилием, имевшим место 5 июля, прокуратура Грузии не привлекла к ответственности ни одного из лиц за организацию и поощрение группового насилия, несмотря на оценку Народного защитника", - отметила Ломджария.Фактор СаакашвилиНародный защитник также рассказал о деле бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили."Во время голодовки Михаила Саакашвили Специальная пенитенциарная служба отказалась доставить обвиняемого в суд. Причиной тому стало прекращение существенной части лечения и продолжающееся расследование в СБУ. Ограничение права предстать перед судом грубо нарушает право на справедливое судебное разбирательство, защищаемое Конституцией и Европейской конвенцией", - заявила Ломджария.Также Народный защитник раскритиковала перевод Саакашвили в тюремную больницу Глдани №18 и оценила действия министерства юстиции и специальной пенитенциарной службы как порочащие честь и достоинствj, а также нарушабщие право на неприкосновенность частной жизни.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211202/saakashvili-vspomnil-zhenu-i-predlozhil-prevratit-sgb-v-diskoteku---detali-iz-zala-suda-262553651.html

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политика, общество, новости, грузия, михаил саакашвили, нино ломджария, коронавирус covid-19