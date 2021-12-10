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Как похожи! Данила Козловский показал редкий кадр с братом
Как похожи! Данила Козловский показал редкий кадр с братом
Новый снимок актера и его родственника оценили все поклонницы. А Данила похвастался успехами родственника в работе
2021-12-10T13:09+0400
2021-12-10T13:09+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
данила козловский
шоу-бизнес
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 10 дек – Sputnik. Российский актер Данила Козловский порадовал поклонников – артист показал редкий кадр со своим братом и напросился на комплименты в Инстаграм. Козловский – один из ведущих актеров российского кинематографа, но все равно скрывает свою частную жизнь. Данила крайне редко публикует новые фотографии, почти не показывает семью и скрывает лицо маленькой дочки от Ольги Зуевой. Но недавно он решил сделать исключение и показать близкого человека. Козловский показал редкое фото с братом Егором. Снимок появился в Инстаграм актера и взволновал всех подписчиков. Козловский рассказал об успехах родственника. Оказалось, что на протяжении нескольких лет Егор разрабатывает различные приложения и программы. Также актер отметил, что гордится тем, что брат собрал такую хорошую команду сотрудников, а его приложениями пользуются знакомые, что Козловский считает настоящим достижением. Поклонники похвалили брата Козловского и сошлись во мнении, что родственники – настоящие красавцы и похожи между собой. Читайте такжеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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данила козловский, шоу-бизнес, российский шоу-бизнес

Как похожи! Данила Козловский показал редкий кадр с братом

13:09 10.12.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРежиссер и исполнитель главной роли фильма "Чернобыль" Данила Козловский
Режиссер и исполнитель главной роли фильма Чернобыль Данила Козловский - Sputnik Грузия, 1920, 10.12.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Новый снимок актера и его родственника оценили все поклонницы. А Данила похвастался успехами родственника в работе
ТБИЛИСИ, 10 дек – Sputnik. Российский актер Данила Козловский порадовал поклонников – артист показал редкий кадр со своим братом и напросился на комплименты в Инстаграм.
Козловский – один из ведущих актеров российского кинематографа, но все равно скрывает свою частную жизнь. Данила крайне редко публикует новые фотографии, почти не показывает семью и скрывает лицо маленькой дочки от Ольги Зуевой. Но недавно он решил сделать исключение и показать близкого человека.
Козловский показал редкое фото с братом Егором. Снимок появился в Инстаграм актера и взволновал всех подписчиков.
Козловский рассказал об успехах родственника. Оказалось, что на протяжении нескольких лет Егор разрабатывает различные приложения и программы.
Также актер отметил, что гордится тем, что брат собрал такую хорошую команду сотрудников, а его приложениями пользуются знакомые, что Козловский считает настоящим достижением.
Поклонники похвалили брата Козловского и сошлись во мнении, что родственники – настоящие красавцы и похожи между собой.
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