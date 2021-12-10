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Как похожи! Данила Козловский показал редкий кадр с братом
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРежиссер и исполнитель главной роли фильма "Чернобыль" Данила Козловский
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Новый снимок актера и его родственника оценили все поклонницы. А Данила похвастался успехами родственника в работе
ТБИЛИСИ, 10 дек – Sputnik. Российский актер Данила Козловский порадовал поклонников – артист показал редкий кадр со своим братом и напросился на комплименты в Инстаграм.
Козловский – один из ведущих актеров российского кинематографа, но все равно скрывает свою частную жизнь. Данила крайне редко публикует новые фотографии, почти не показывает семью и скрывает лицо маленькой дочки от Ольги Зуевой. Но недавно он решил сделать исключение и показать близкого человека.
Козловский показал редкое фото с братом Егором. Снимок появился в Инстаграм актера и взволновал всех подписчиков.
Козловский рассказал об успехах родственника. Оказалось, что на протяжении нескольких лет Егор разрабатывает различные приложения и программы.
Также актер отметил, что гордится тем, что брат собрал такую хорошую команду сотрудников, а его приложениями пользуются знакомые, что Козловский считает настоящим достижением.
Поклонники похвалили брата Козловского и сошлись во мнении, что родственники – настоящие красавцы и похожи между собой.
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