https://sputnik-georgia.ru/20211210/kak-pokhozhi-danila-kozlovskiy-pokazal-redkiy-kadr-s-bratom-262750926.html

Как похожи! Данила Козловский показал редкий кадр с братом

Как похожи! Данила Козловский показал редкий кадр с братом

Новый снимок актера и его родственника оценили все поклонницы. А Данила похвастался успехами родственника в работе

2021-12-10T13:09+0400

2021-12-10T13:09+0400

2021-12-10T13:09+0400

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ТБИЛИСИ, 10 дек – Sputnik. Российский актер Данила Козловский порадовал поклонников – артист показал редкий кадр со своим братом и напросился на комплименты в Инстаграм. Козловский – один из ведущих актеров российского кинематографа, но все равно скрывает свою частную жизнь. Данила крайне редко публикует новые фотографии, почти не показывает семью и скрывает лицо маленькой дочки от Ольги Зуевой. Но недавно он решил сделать исключение и показать близкого человека. Козловский показал редкое фото с братом Егором. Снимок появился в Инстаграм актера и взволновал всех подписчиков. Козловский рассказал об успехах родственника. Оказалось, что на протяжении нескольких лет Егор разрабатывает различные приложения и программы. Также актер отметил, что гордится тем, что брат собрал такую хорошую команду сотрудников, а его приложениями пользуются знакомые, что Козловский считает настоящим достижением. Поклонники похвалили брата Козловского и сошлись во мнении, что родственники – настоящие красавцы и похожи между собой. Читайте такжеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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данила козловский, шоу-бизнес, российский шоу-бизнес