https://sputnik-georgia.ru/20211210/kak-vyyavit-zamaskirovannyy-koronavirus-otvet-vracha-262746810.html

Как выявить "замаскированный" коронавирус? Ответ врача

Как выявить "замаскированный" коронавирус? Ответ врача

В холодный период распространения различных вирусных инфекций COVID-19 легко можно спутать с другим заболеванием, отмечает медик

2021-12-10T10:35+0400

2021-12-10T10:35+0400

2021-12-10T10:54+0400

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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Коронавирус зимой искусно "маскируется" под другие вирусы – как его распознать, рассказал в беседе со радио Sputnik кандидат медицинских наук, главный врач сети клиник "К+31" Борис Чурадзе."COVID-19 может маскироваться под ОРВИ, может под грипп, а иногда даже под проявление любой другой вирусной инфекции, вроде энтеровирусной и ротавирусной. Причина в том, что нет стопроцентно специфических для коронавируса симптомов. Наиболее частые проявления COVID-19 – это температура, кашель и нарушение дыхания. Все эти симптомы, к сожалению, не на сто процентов специфичны", – сказал Чурадзе.Но выявить коронавирус все-таки можно, если при первых же признаках недомогания обратиться к врачу, отмечает медик."Только своевременное обращение за медицинской помощью при первых симптомах болезни способно помочь вовремя установить правильный диагноз и начать правильное лечение. Если у человека симптомы ОРВИ, нужно сразу же определить, COVID-19 у него или нет. Есть два метода диагностики – ПЦР-диагностика и экспресс-тестирование на коронавирус. Надо эти методы применять при подозрении на коронавирусную инфекцию", – пояснил Чурадзе.Единственный путь сократить вероятность инфицирования коронавирусом и избежать тяжелого течения болезни – это вакцинация против COVID-19, напомнил врач.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211209/v-yaponii-sozdali-svetyaschuyusya-pri-kontakte-s-koronavirusom-masku-262733348.html

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