https://sputnik-georgia.ru/20211210/kakov-samyy-opasnyy-stsenariy-evolyutsii-koronavirusa-mnenie-virusologa-262751636.html
Каков самый опасный сценарий эволюции коронавируса? Мнение вирусолога
Каков самый опасный сценарий эволюции коронавируса? Мнение вирусолога
Вирус сможет "выключать" иммунную систему, и человек тогда не сможет выздороветь, опасаются врачи
2021-12-10T13:24+0400
2021-12-10T13:24+0400
2021-12-10T13:24+0400
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ТБИЛИСИ, 10 дек – Sputnik. "Штурм" определенных клеток иммунной системы коронавирусом способен привести к наиболее опасной мутации COVID-19, заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.Речь идет о скрещивании коронавируса с клетками ВИЧ, который также относится к РНК-вирусам, пояснил медик."Если коронавирус научится атаковать T-лимфоциты, то он сможет "выключать" иммунную систему, и человек тогда в принципе не сможет выздороветь", – сказал врач беседе с "URA.RU".В Грузии, по данным официального сайта StopCov, с начала пандемии и по сегодняшний день выявлено 882 822 случая заражения, из них 825 442 пациента умерли, выздоровели – 825 442.По последним данным ВОЗ, насчитывается 267 миллионов инфицированных, 5,2 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211210/kak-vyyavit-zamaskirovannyy-koronavirus-otvet-vracha-262746810.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, в мире, коронавирус covid-19
Каков самый опасный сценарий эволюции коронавируса? Мнение вирусолога
Вирус сможет "выключать" иммунную систему, и человек тогда не сможет выздороветь, опасаются врачи
ТБИЛИСИ, 10 дек – Sputnik. "Штурм" определенных клеток иммунной системы коронавирусом способен привести к наиболее опасной мутации COVID-19, заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Речь идет о скрещивании коронавируса с клетками ВИЧ, который также относится к РНК-вирусам, пояснил медик.
"Если коронавирус научится атаковать T-лимфоциты, то он сможет "выключать" иммунную систему, и человек тогда в принципе не сможет выздороветь", – сказал врач беседе с "URA.RU"
.
В Грузии, по данным официального сайта
StopCov, с начала пандемии и по сегодняшний день выявлено 882 822 случая заражения, из них 825 442 пациента умерли, выздоровели – 825 442.
По последним данным ВОЗ, насчитывается 267 миллионов инфицированных, 5,2 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.