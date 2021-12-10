Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211210/kakov-samyy-opasnyy-stsenariy-evolyutsii-koronavirusa-mnenie-virusologa-262751636.html
Каков самый опасный сценарий эволюции коронавируса? Мнение вирусолога
Каков самый опасный сценарий эволюции коронавируса? Мнение вирусолога
Вирус сможет "выключать" иммунную систему, и человек тогда не сможет выздороветь, опасаются врачи
2021-12-10T13:24+0400
2021-12-10T13:24+0400
общество
новости
в мире
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/0b/250005154_0:285:2381:1624_1920x0_80_0_0_324757f0f6787e8d225df4c4067861c2.jpg
ТБИЛИСИ, 10 дек – Sputnik. "Штурм" определенных клеток иммунной системы коронавирусом способен привести к наиболее опасной мутации COVID-19, заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.Речь идет о скрещивании коронавируса с клетками ВИЧ, который также относится к РНК-вирусам, пояснил медик."Если коронавирус научится атаковать T-лимфоциты, то он сможет "выключать" иммунную систему, и человек тогда в принципе не сможет выздороветь", – сказал врач беседе с "URA.RU".В Грузии, по данным официального сайта StopCov, с начала пандемии и по сегодняшний день выявлено 882 822 случая заражения, из них 825 442 пациента умерли, выздоровели – 825 442.По последним данным ВОЗ, насчитывается 267 миллионов инфицированных, 5,2 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211210/kak-vyyavit-zamaskirovannyy-koronavirus-otvet-vracha-262746810.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/0b/250005154_0:62:2381:1848_1920x0_80_0_0_fcc25a964f6e759efcbe9159f01894ea.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, новости, в мире, коронавирус covid-19

Каков самый опасный сценарий эволюции коронавируса? Мнение вирусолога

13:24 10.12.2021
© AFP / NATIONAL INSTITUTE OF ALLERGY AND INFECTIOUS DISEASESКлетка коронавируса под микроскопом
Клетка коронавируса под микроскопом - Sputnik Грузия, 1920, 10.12.2021
© AFP / NATIONAL INSTITUTE OF ALLERGY AND INFECTIOUS DISEASES
Подписаться на
Вирус сможет "выключать" иммунную систему, и человек тогда не сможет выздороветь, опасаются врачи
ТБИЛИСИ, 10 дек – Sputnik. "Штурм" определенных клеток иммунной системы коронавирусом способен привести к наиболее опасной мутации COVID-19, заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Речь идет о скрещивании коронавируса с клетками ВИЧ, который также относится к РНК-вирусам, пояснил медик.
"Если коронавирус научится атаковать T-лимфоциты, то он сможет "выключать" иммунную систему, и человек тогда в принципе не сможет выздороветь", – сказал врач беседе с "URA.RU".
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920, 10.12.2021
Как выявить "замаскированный" коронавирус? Ответ врача
10:35
В Грузии, по данным официального сайта StopCov, с начала пандемии и по сегодняшний день выявлено 882 822 случая заражения, из них 825 442 пациента умерли, выздоровели – 825 442.
По последним данным ВОЗ, насчитывается 267 миллионов инфицированных, 5,2 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:39Житель Тбилиси скончался от отравления угарным газом
13:37Вживлять подкожные чипы в Грузии можно будет уже с марта 2022 года
13:24Каков самый опасный сценарий эволюции коронавируса? Мнение вирусолога
12:54Как вы восприняли отставку министра здравоохранения Грузии в разгар пандемии?
12:35В Тбилиси проходит форум по правам человека
12:16Ковид-статистика Грузии: коронавирус пошел на спад
12:01Елки, марш Санта-Клаусов и "Матрица": куда пойти 10-12 декабря в столице?
11:44В седьмой раз – премьер Британии Борис Джонсон стал отцом
11:31Почему глава Минздрава Грузии подала в отставку – мнения политиков расходятся
11:27Саакашвили нелегально вернулся в Грузию с помощью бывшего замглавы МВД – прокуратура
11:16"Счастье – это сорваться в Грузию": Равшана Куркова отдыхает в Тбилиси
11:01Грузинский штангист завоевал серебро на чемпионате мира по тяжелой атлетике
10:45Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 454
10:35Как выявить "замаскированный" коронавирус? Ответ врача
09:36Бустерную прививку от коронавируса в Грузии сделали уже 26 тысяч человек
09:20Курс лари на четверг – 3,114 GEL/$1
09:01Повысится ли тариф за электроэнергию в Грузии – ответ комиссии
08:31Тбилисский фестиваль детской книги впервые пройдет в столице Грузии
08:01Просто Демна: дизайнер Гвасалия отказался от фамилии
07:32Кутаиси и Абу-Даби свяжут прямые авиарейсы